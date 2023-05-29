Etek üstüne ne giyilir?

Uzun saten etekler bize g\u00f6re \u00f6zellikle yaz ak\u015famlar\u0131na \u00e7ok yak\u0131\u015f\u0131yorlar. \u00dcst\u00fcne giyebilece\u011finiz crop ti\u015f\u00f6rtlerle v\u00fccut proporsiyonunuzu oldu\u011fundan daha uzun g\u00f6sterebilirler. Bu tarz etekleri kombinlerken \u00fcst\u00fcn\u00fcze giyece\u011finiz \u015feyi "basic" tutarsan\u0131z bir\u00e7ok ceket ve h\u0131rkayla da kolayca e\u015fle\u015ftirebilirsiniz.. Son d\u00f6nemin trendlerinden olan uzun kot etekler yazdan k\u0131\u015fa bir\u00e7ok mevsimde kullan\u0131labiliyorlar. K\u0131\u015f\u0131n \u00e7izmeyle yaz\u0131n da spor ayakkab\u0131 ve hatta sandaletlere iyi e\u015flik ediyorlar. \u00dcst\u00fcne giyebilece\u011finiz d\u00fcz bir ti\u015f\u00f6rtle beraber bir ceket kullanmak onu bir\u00e7ok mekana uyumlu halde olan bir kombine d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcrebilir.. Belki de en \u00e7ok be\u011fendi\u011fimiz etekli kombinlerinden biri sweatshirt-etek kombinleri. Mevsim ge\u00e7i\u015flerinde \u00e7ok ho\u015f durdu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz bu kombinde hem \u00fc\u015f\u00fcme ihtimaliniz olduk\u00e7a az hem de yaza g\u00f6z k\u0131rp\u0131yor vaziyettesiniz. Kombininizi sporla\u015ft\u0131rmak i\u00e7in spor ayakkab\u0131 tercih edebilirsiniz.. Parizyen bir stil i\u00e7in ressam \u015fapkalar ve yelekleri de eteklerle tercih edebilirsiniz. \u015e\u0131k bir kombin yapmak i\u00e7in g\u00f6mle\u011finizin de g\u00fcc\u00fcn\u00fc kullanmay\u0131 unutmay\u0131n. Yelek giymek istemeyenler i\u00e7in s\u00fcveterler de iyi bir tercih olabilir. Yaz sezonunun favorisi olan par\u00e7alardan babetler de bu kombinin ku\u015fkusuz tamamlay\u0131c\u0131 par\u00e7as\u0131.. Yaz\u0131n en kurtar\u0131c\u0131 kombinler genelde uzun g\u00f6mleklerle yap\u0131l\u0131yorlar. Bir\u00e7ok kuma\u015ftaki etekle kombinleyebilece\u011finiz keten uzun g\u00f6mlekler ve i\u00e7ine giyece\u011finiz atletlerle g\u00fcnd\u00fcz bir\u00e7ok ortama uyum sa\u011flayabilirsiniz. Dilerseniz spor ayakkab\u0131, dilerseniz sandalet ya da topuklu sandalet giyin.. Bizce polo yaka ti\u015f\u00f6rtler etekle yap\u0131lan kombinlere ayr\u0131 ve \u015f\u0131k bir hava kat\u0131yorlar. Kesinlikle asil durdu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz bu kombinde yeniden y\u00fckseli\u015fe ge\u00e7en omuza h\u0131rka\/kazak ba\u011flama trendini de\u011ferlendirebilirsiniz. Bu sayede bir\u00e7ok hava \u015fart\u0131na uyum sa\u011flayabilecek bir kombin olu\u015fturmu\u015f olursunuz..
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