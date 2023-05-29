Etek üstüne ne giyilir?

Her mevsimde hava şartlarına uyarlayabileceğiniz etekli bir kombin yapmak mümkün...

Moda
Giriş: 29 Mayıs 2023 15:07 Güncelleme: 29 Mayıs 2023 15:08
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  • Uzun saten etekler bize göre özellikle yaz akşamlarına çok yakışıyorlar. Üstüne giyebileceğiniz crop tişörtlerle vücut proporsiyonunuzu olduğundan daha uzun gösterebilirler. Bu tarz etekleri kombinlerken üstünüze giyeceğiniz şeyi "basic" tutarsanız birçok ceket ve hırkayla da kolayca eşleştirebilirsiniz.

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  • Son dönemin trendlerinden olan uzun kot etekler yazdan kışa birçok mevsimde kullanılabiliyorlar. Kışın çizmeyle yazın da spor ayakkabı ve hatta sandaletlere iyi eşlik ediyorlar. Üstüne giyebileceğiniz düz bir tişörtle beraber bir ceket kullanmak onu birçok mekana uyumlu halde olan bir kombine dönüştürebilir.

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  • Belki de en çok beğendiğimiz etekli kombinlerinden biri sweatshirt-etek kombinleri. Mevsim geçişlerinde çok hoş durduğunu düşündüğümüz bu kombinde hem üşüme ihtimaliniz oldukça az hem de yaza göz kırpıyor vaziyettesiniz. Kombininizi sporlaştırmak için spor ayakkabı tercih edebilirsiniz.

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  • Parizyen bir stil için ressam şapkalar ve yelekleri de eteklerle tercih edebilirsiniz. Şık bir kombin yapmak için gömleğinizin de gücünü kullanmayı unutmayın. Yelek giymek istemeyenler için süveterler de iyi bir tercih olabilir. Yaz sezonunun favorisi olan parçalardan babetler de bu kombinin kuşkusuz tamamlayıcı parçası.

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  • Yazın en kurtarıcı kombinler genelde uzun gömleklerle yapılıyorlar. Birçok kumaştaki etekle kombinleyebileceğiniz keten uzun gömlekler ve içine giyeceğiniz atletlerle gündüz birçok ortama uyum sağlayabilirsiniz. Dilerseniz spor ayakkabı, dilerseniz sandalet ya da topuklu sandalet giyin.

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  • Bizce polo yaka tişörtler etekle yapılan kombinlere ayrı ve şık bir hava katıyorlar. Kesinlikle asil durduğunu düşündüğümüz bu kombinde yeniden yükselişe geçen omuza hırka/kazak bağlama trendini değerlendirebilirsiniz. Bu sayede birçok hava şartına uyum sağlayabilecek bir kombin oluşturmuş olursunuz.

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