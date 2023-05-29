Etek üstüne ne giyilir?

Parizyen bir stil için ressam şapkalar ve yelekleri de eteklerle tercih edebilirsiniz. Şık bir kombin yapmak için gömleğinizin de gücünü kullanmayı unutmayın. Yelek giymek istemeyenler için süveterler de iyi bir tercih olabilir. Yaz sezonunun favorisi olan parçalardan babetler de bu kombinin kuşkusuz tamamlayıcı parçası.