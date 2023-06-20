Bacaklarınızı uzun göstermenin püf noktaları

Çorap çizmeler özellikle kış aylarının en kurtarıcı parçalarından biri. Taylardan etek ve elbiselere kadar birçok kıyafetle kombinleyebileceğiniz bu parça, gündüz kullanım kadar şık akşamlarda da kıyafetlerinize eşlik etmekte oldukça başarılılar. Bacaklarınızı uzun göstermek konusunda da oldukça başarılı olduklarını söyleyebiliriz. Çünkü özellikle tercih edeceğiniz mini etek ve elbiselerin altına giydiğinizde bacağınızı tam olarak kavramaları ve diz üstüne uzanmaları sebebiyle sizi daha uzun gösterirler.