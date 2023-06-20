Bacaklarınızı uzun göstermenin püf noktaları

Bacak boyumuzun uzun olması, her zaman boyumuzun daha uzun görünmesini sağlar ve böylece proporsiyonumuza uygun tercihler yapabiliriz. İşte bacak boyunuzu olduğundan uzun göstermenizi sağlayacak tüyolarımız...

Moda
Giriş: 20 Haziran 2023 10:41
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  • Üst giyimde tercih edeceğiniz parçaların tamamını ya da bir kısmını pantolon, etek veya şartlarınızın içine sokarak bacak boyunuzu olduğundan uzun gösterebilirsiniz. Üstünüze giydiğiniz parçayı bluzan gibi tercih etmemeniz durumunda bacak boyunuzla birlikte boyunuz da olduğundan kısa görünebilir. Bu sayede hem görünümünüze bir farklılık katıp hem de bacak boyunuzu olduğundan uzun gösterebilirsiniz.

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  • Dikey çizgili kıyafetler her zaman yarattığı illüzyonla birlikte daha uzun görünmenizi sağlarlar. Özellikle pantolonlarda dikine çizgili desenler tercih etmek üstüne giyeceğiniz düz bir parçayla dikkati pantolonlarınıza çekerek normalden uzun göründüğünüz hissini yaratır. Biz özellikle kumaş pantolonlar ve kot pantolonlara çizgili modelleri bir hayli yakıştırıyoruz.

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  • Çorap çizmeler özellikle kış aylarının en kurtarıcı parçalarından biri. Taylardan etek ve elbiselere kadar birçok kıyafetle kombinleyebileceğiniz bu parça, gündüz kullanım kadar şık akşamlarda da kıyafetlerinize eşlik etmekte oldukça başarılılar. Bacaklarınızı uzun göstermek konusunda da oldukça başarılı olduklarını söyleyebiliriz. Çünkü özellikle tercih edeceğiniz mini etek ve elbiselerin altına giydiğinizde bacağınızı tam olarak kavramaları ve diz üstüne uzanmaları sebebiyle sizi daha uzun gösterirler.

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  • Tamamen siyah giymek de işin püf noktalarından biri. Siyah parçaların olduğumuzdan ince görünmemizi sağladığını hepimiz biliyoruz. Bunun yanında tamamen siyah parçalardan oluşan bir kombin yapmak ise bizi hem olduğumuzdan ince hem de olduğumuzdan uzun gösterecektir. Yine görseldeki gibi üst kısımda tercih edeceğiniz parçayı bluzan gibi değerlendirip içinize koymak etkili olacaktır.

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  • İspanyol paça pantolonların bacakları uzun göstermek için üretildiğini söylemek hiç de yanlış olmaz. Belki de bu görevi yerine getirmekte en etkili parçalardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Yerle hemen hemen sıfır paçalarla birlikte tercih edeceğiniz platformlu spor ayakkabılar veya topuklu ayakkabılarla bu etkiyi iki katına çıkaracak olan İspanyol paça pantolonlara bizce bir şans verseniz iyi edersiniz.

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  • Nude renkteki ayakkabılar teninizle birleşip bir bütün yaratmalarından dolayı bacak boyunuzu bilek kısmından kesmeyerek daha uzun gösterecektir. Özellikle etek ve elbiselerle tercih ettiğinizde bacaklarınızla bütünlük sağladığını daha da net anlayacağınız bu renkteki ayakkabıları tercih etmek mevsim fark etmeksizin daha avantajlı olacaktır. Şık bir kombinde topuklu ayakkabınızı nude renkte tercih etmek yine iki katı bir etki elde etmenizi sağlar.

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  • Bu kadar ayakkabılardan bahsetmişken bu görünümü elde etmenizi sağlayacak en önemli parça olan topuklu ayakkabıları tabii ki atlamadık. Yaz kış tercih edebileceğiniz ve kombininizi sıklaştıracak bir parça olması sebebiyle birçok kadının gardırobundaki en önemli parçalardan biridir topuklu ayakkabılar. Yazın tercih edilen topuklu sandaletlerden mevsim geçişlerinde ve kışın ise önü kapalı modellerle devam edebilirsiniz.

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  • Yüksel bel pantolonlar her zaman rahat seçimler olmalarıyla sevilmişlerdir. Bunun yanında dar veya bol model fark etmeksizin bel hizanızı adeta yukarı çekerek bacaklarınızın daha yukarıdan başladığı illüzyonunu yaratırlar. Bol pantolonlarda yere kadar uzanan ve tam ayakkabı tabanınızın hizasında bitişi olan seçimler yapmak bu etkinin devamını sağlayabilir.

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