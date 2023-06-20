Bacaklarınızı uzun göstermenin püf noktaları

\u00dcst giyimde tercih edece\u011finiz par\u00e7alar\u0131n tamam\u0131n\u0131 ya da bir k\u0131sm\u0131n\u0131 pantolon, etek veya \u015fartlar\u0131n\u0131z\u0131n i\u00e7ine sokarak bacak boyunuzu oldu\u011fundan uzun g\u00f6sterebilirsiniz. \u00dcst\u00fcn\u00fcze giydi\u011finiz par\u00e7ay\u0131 bluzan gibi tercih etmemeniz durumunda bacak boyunuzla birlikte boyunuz da oldu\u011fundan k\u0131sa g\u00f6r\u00fcnebilir. Bu sayede hem g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fcn\u00fcze bir farkl\u0131l\u0131k kat\u0131p hem de bacak boyunuzu oldu\u011fundan uzun g\u00f6sterebilirsiniz.. Dikey \u00e7izgili k\u0131yafetler her zaman yaratt\u0131\u011f\u0131 ill\u00fczyonla birlikte daha uzun g\u00f6r\u00fcnmenizi sa\u011flarlar. \u00d6zellikle pantolonlarda dikine \u00e7izgili desenler tercih etmek \u00fcst\u00fcne giyece\u011finiz d\u00fcz bir par\u00e7ayla dikkati pantolonlar\u0131n\u0131za \u00e7ekerek normalden uzun g\u00f6r\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcz hissini yarat\u0131r. Biz \u00f6zellikle kuma\u015f pantolonlar ve kot pantolonlara \u00e7izgili modelleri bir hayli yak\u0131\u015ft\u0131r\u0131yoruz.. \u00c7orap \u00e7izmeler \u00f6zellikle k\u0131\u015f aylar\u0131n\u0131n en kurtar\u0131c\u0131 par\u00e7alar\u0131ndan biri. Taylardan etek ve elbiselere kadar bir\u00e7ok k\u0131yafetle kombinleyebilece\u011finiz bu par\u00e7a, g\u00fcnd\u00fcz kullan\u0131m kadar \u015f\u0131k ak\u015famlarda da k\u0131yafetlerinize e\u015flik etmekte olduk\u00e7a ba\u015far\u0131l\u0131lar. Bacaklar\u0131n\u0131z\u0131 uzun g\u00f6stermek konusunda da olduk\u00e7a ba\u015far\u0131l\u0131 olduklar\u0131n\u0131 s\u00f6yleyebiliriz. \u00c7\u00fcnk\u00fc \u00f6zellikle tercih edece\u011finiz mini etek ve elbiselerin alt\u0131na giydi\u011finizde baca\u011f\u0131n\u0131z\u0131 tam olarak kavramalar\u0131 ve diz \u00fcst\u00fcne uzanmalar\u0131 sebebiyle sizi daha uzun g\u00f6sterirler.. Tamamen siyah giymek de i\u015fin p\u00fcf noktalar\u0131ndan biri. Siyah par\u00e7alar\u0131n oldu\u011fumuzdan ince g\u00f6r\u00fcnmemizi sa\u011flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 hepimiz biliyoruz. Bunun yan\u0131nda tamamen siyah par\u00e7alardan olu\u015fan bir kombin yapmak ise bizi hem oldu\u011fumuzdan ince hem de oldu\u011fumuzdan uzun g\u00f6sterecektir. Yine g\u00f6rseldeki gibi \u00fcst k\u0131s\u0131mda tercih edece\u011finiz par\u00e7ay\u0131 bluzan gibi de\u011ferlendirip i\u00e7inize koymak etkili olacakt\u0131r.. \u0130spanyol pa\u00e7a pantolonlar\u0131n bacaklar\u0131 uzun g\u00f6stermek i\u00e7in \u00fcretildi\u011fini s\u00f6ylemek hi\u00e7 de yanl\u0131\u015f olmaz. Belki de bu g\u00f6revi yerine getirmekte en etkili par\u00e7alardan biri oldu\u011funu s\u00f6yleyebiliriz. Yerle hemen hemen s\u0131f\u0131r pa\u00e7alarla birlikte tercih edece\u011finiz platformlu spor ayakkab\u0131lar veya topuklu ayakkab\u0131larla bu etkiyi iki kat\u0131na \u00e7\u0131karacak olan \u0130spanyol pa\u00e7a pantolonlara bizce bir \u015fans verseniz iyi edersiniz.. Nude renkteki ayakkab\u0131lar teninizle birle\u015fip bir b\u00fct\u00fcn yaratmalar\u0131ndan dolay\u0131 bacak boyunuzu bilek k\u0131sm\u0131ndan kesmeyerek daha uzun g\u00f6sterecektir. \u00d6zellikle etek ve elbiselerle tercih etti\u011finizde bacaklar\u0131n\u0131zla b\u00fct\u00fcnl\u00fck sa\u011flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 daha da net anlayaca\u011f\u0131n\u0131z bu renkteki ayakkab\u0131lar\u0131 tercih etmek mevsim fark etmeksizin daha avantajl\u0131 olacakt\u0131r. \u015e\u0131k bir kombinde topuklu ayakkab\u0131n\u0131z\u0131 nude renkte tercih etmek yine iki kat\u0131 bir etki elde etmenizi sa\u011flar.. Bu kadar ayakkab\u0131lardan bahsetmi\u015fken bu g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fc elde etmenizi sa\u011flayacak en \u00f6nemli par\u00e7a olan topuklu ayakkab\u0131lar\u0131 tabii ki atlamad\u0131k. Yaz k\u0131\u015f tercih edebilece\u011finiz ve kombininizi s\u0131kla\u015ft\u0131racak bir par\u00e7a olmas\u0131 sebebiyle bir\u00e7ok kad\u0131n\u0131n gard\u0131robundaki en \u00f6nemli par\u00e7alardan biridir topuklu ayakkab\u0131lar. Yaz\u0131n tercih edilen topuklu sandaletlerden mevsim ge\u00e7i\u015flerinde ve k\u0131\u015f\u0131n ise \u00f6n\u00fc kapal\u0131 modellerle devam edebilirsiniz.. Y\u00fcksel bel pantolonlar her zaman rahat se\u00e7imler olmalar\u0131yla sevilmi\u015flerdir. Bunun yan\u0131nda dar veya bol model fark etmeksizin bel hizan\u0131z\u0131 adeta yukar\u0131 \u00e7ekerek bacaklar\u0131n\u0131z\u0131n daha yukar\u0131dan ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 ill\u00fczyonunu yarat\u0131rlar. Bol pantolonlarda yere kadar uzanan ve tam ayakkab\u0131 taban\u0131n\u0131z\u0131n hizas\u0131nda biti\u015fi olan se\u00e7imler yapmak bu etkinin devam\u0131n\u0131 sa\u011flayabilir..
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