Hangi meyve ve sebze kabuklarını çöpe atmamalıyız?

Meyve-sebze tüketimi, sağlıklı bir diyetin olmazsa olmazı fakat bu gıdaların kabuklarını soymak, besin değeri en zengin kısmından vazgeçmek anlamına gelebilir…

Hangi meyve ve sebze kabuklarını çöpe atmamalıyız?
Sağlık
13 Ocak 2022 Perşembe

Sıklıkla yenilmeyeceği düşünüldüğü için soyulan kabuklar aslında çoğu zaman gıdanın kendisinden daha çok besin değeri içeriyor. Kabuklu bir elma soyulmuş halinden 4 kat daha fazla K vitamini, kabuğuyla haşlanmış bir patates soyulmuş halinden 2 kat fazla C vitamini içeriyor. Meyve ve sebze kabukları ayrıca çok daha fazla lif ve antioksidan bulunduruyor. Bu lif mikatarı, daha uzuns üre tok hissetmeyi sağlıyor. Bu yüzden, bu faydalı besinleri tüketmekte fayda var.

İşte kabuklarını çöpe atmamanız gereken o 10 besin:

1- Kivi

Kivinin tüylü kabuğu, pek yenilebilir durmayabilir fakat şeftalide olduğu gibi kivi kabuğu da yenilebilir. Kabuğuyla yendiğinde kivinin lif içeriğinin üç katına çıkıyor ve aldığınız C vitamini miktarı da artıyor.


2- Soğan

Soğan kabukları aslında çok yoğun bir lezzet barındırırlar. Çiğ olarak tüketemeseniz bile kaynatarak birçok faydasını görebilirsiniz. Soğanları soyarken, kabuklarını saklayın ve sulu yemeklerde kullanın. Bu işlem yemeğine renk, lezzet ve birçok besin değeri katar.


3- Muz

Muz kabuğu çok fazla lif içerir ve ayrıca serotonin seviyenizi artırmaya yardımcı olabilecek bir bileşik olan triptofanı da yüksek seviyelerde bulundurur. Kabuğun acı tadı ve kıvamı herkese uygun olmayabilir fakat olgunlaştıkça yumuşar ve lezzetlenir. Kahverengileşmeye başlayan bir kabuğun tadına bakmak faydalı olabilir.


Muz kabuğu ne işe yarar?
Muz kabuğu ne işe yarar?


4- Patates

Patates kabukları lif ve vitaminlerle doludur ve aslında son derece lezzetli olabilirler. Bir sonraki patates deneyiminizde kabukları bir kabak lifiyle temizledikten sonra soymadan kullanmayı deneyini. Soyulmuş kabukları kızartarak veya baharatlayıp fırınlayarak lezzetli cipsler de yapabilirsiniz.

5- Havuç

Havucun zaten oldukça ince olan kabuğunu soymaya çalışmak, hem iç hem dış besin değerlerini azaltabilir. Bir soyacak ile soymak yerine bıçağınızı hafifçe sürterek kazımak, besin değerini korumanızı sağlayabilir.

6- Ananas

Tropikal meyvelerin çoğu, içindeki yumuşak meyveleri örtmek için kalın, sert bir kabukla kaplıdır. Bu meyveleri sert tropikal koşullara karşı korumakta faydalı olduğu kadar bizi de besin değerlerinden mahrum eder. Böylesi bir kabuk yenilebilir olmasa da cildiniz için mükemmel bir peeling olabilir.

7- Elma

Kabuksuz yemeniz gereken bir meyve varsa o da elmadır. Elma kabukları, meyvenin lif içeriğinin yaklaşık yarısını içerir! Soyursanız, elmanın C vitamini, A vitamini ve potasyum içeriğinin yaklaşık üçte birini kaybedersiniz. Sadece bu değil, elma kabuğundan meyvenin soyulmuş halinden dört kat daha fazla K vitamini alırsınız.


8- Salatalık

Birçok salata tarifi, salatalıkların soyulmasını gerektirir ancak salatalıkların çoğu su olduğu için soyulmuş bir salatalıkla çok az besin değeri elde edersiniz. Salatalığın aslında en zengin kısmı tohumları ve kabuklarıdır.

9- Tatlı patates

İster mor ister turuncu tatlı patatesleri tercih edin, kabuğunu kullanmaya çalışım. Tatlı patates kabukları yiyerek daha fazla lif, C vitamini, E vitamini, beta-karoten, potasyum ve demir alırsınız ayrıca yemeklerinize lezzet katar. Kabuk, pişirme sırasında yumuşar, bu nedenle fırında pişirmek onları yenilebilir hale getirmek için yeterli olacaktır.

10- Narenciye

Kabuğu soymadan bir portakalı yemek mümkün olmasa da kesinlikle kabuklarını başka kullanımlar için saklamalısın. Kurutulmuş portakal kabuklarını tatlıları tatlandırmak için saklayın veya lezzeti katması için yemeklerinizde kullanın. Yemek istemiyorsanız, ev yapımı bir temizleyici için limon kabuklarını da kullanabilirsiniz. Limon kabuklarını, sirkeyi, kabartma tozunu ve sıcak suyu birleştirin birkaç gün bekletin ve mutfak tezgahınızı temizlemek için kullanın!


Referanslar:

Alina Petre. “Should You Peel Your Fruits and Vegetables?” Şuradan alındı: https://www.healthline.com/nutrition/peeling-fruits-veggies (07.01.2022).

“13 Fruits and Vegetables You Should (and Shouldn’t) Peel” Şuradan alındı: https://www.cookist.com/13-fruits-and-vegetables-you-should-and-shouldnt-peel/


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