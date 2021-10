Mikro bitkileri hakkında bilmeniz gerekenler...

Mikro bitkiler veya sebze konfeti olarak da bilinen bu aromatik yeşillikler, lezzet bakımından zengin olmakla birlikte yemeklere hoş bir görsellik de katıyor. Küçük boyutlarına rağmen, genellikle olgun hallerinden daha yüksek besin seviyeleri içermeleriyle de diyetlere harika bir katkı sağlıyorlar.

Mikro bitki nedir?

Mikro bitki, genç bitkilerin filizlendirilmesiyle oluşur. Bununla birlikte, yaprakları olmayan filizlerle karıştırılmamalıdır. Ayrıca filizler bir haftanın altında kısa bir büyüme döngüsüne sahipken, mikro bitkiler genellikle çimlenmeden 1 ila 3 hafta sonra, bitkinin ilk gerçek yaprakları ortaya çıktıktan sonra hasat edilir.

Mikro bitkiler, açık havada, seralarda ve hatta pencere eşiğiniz de dahil olmak üzere çeşitli yerlerde yetiştirilebilecek kadar kolay büyürler. Karnabahar, brokoli, dereotu, havuç, soğan, ıspanak gibi birçok bitkiden ve baklagillerden oluşturulabilirler. Bitkilerin bu mikro halleri, çoğu zaman olgun hallerine göre daha yoğun bir tada ve zengin bir besin içeriğine sahiptir.

Mikro bitkilerin faydaları nelerdir?

Bu mikro bitkilerin olgun sebzeden daha konsantre olması sadece lezzeti değil, besin içeriklerini de etkiler.

Çeşit potasyum, demir, çinko, magnezyum ve bakır açısından zengindir.

Harika bir antioksidan kaynağı olabilirler.

Olgun hallerinde bulunan vitamin ve mineral içerikler, mikro bitkilerde daha yoğundur.

Referanslar:

Alina Petre. "Microgreens: All You Ever Wanted to Know" Şuradan alındı: https://www.healthline.com/nutrition/microgreens (06.04.2018)