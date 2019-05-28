Hamilelikte siyatik ağrısına ne iyi gelir?

Hamilelikte sık karşılaşılan sorunlardan biri de siyatik ağrısı. Basit önlemler ve biraz egzersizle ağrıları hafifletmeniz mümkün.

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Hamilelikte siyatik hakkında bilmeniz gerekenler...
Duygu İslamoğlu

Siyatik ağrısı, siyatik sinirinin omurgadaki fıtık ve benzeri sorunlara bağlı olarak sıkışmasıyla ortaya çıkan bir ağrıdır. Siyatik siniri belde başlayan, bacakta ilerleyip topuğa kadar inen uzun bir sinirdir. Bu sinirde bir sıkışma meydana geldiğinde kalçada, bacakta ve ayakta hissedilen bir ağrı, sıkışma hissi, hissizlik veya uyuşma görülebilir. Hamilelikte siyatik ağrısı, kilo alımı veya vücutta su tutulmasına bağlı olarak ortaya çıkabilir. Rahmin büyümesi hem bel bölgesindeki sinirlerin çekilmesine, hem de vücudun ağırlık merkezinin değişerek bel bölgesine daha fazla yük binmesine neden olur. Bununla birlikte siyatik siniri de bu değişimlerden etkilenerek siyatik ağrılarına neden olabilir.

 

Hamilelikte kasların ve eklemlerin rahatlaması ve doğumun mümkün olabilmesi için salgılanan relaksin hormonu da ligamentlerin fazla gevşemesine neden olarak siyatik sinirinin çekilmesine neden olabilir. Siyatik siniri, belin iki tarafında da bulunur ve iki bacakta da mevcuttur. Ancak sinir sıkışmasına bağlı olarak gelişen siyatik ağrısı genellikle yalnızca bir tarafta hissedilir.

 

 

Hamilelikte siyatik belirtileri nelerdir?

  • Kalçada başlayıp topuğa kadar ilerleyen ve hareket ettikçe şiddetlenen ağrı
  • Bacakta siyatik siniri boyunca hissizlik ve güç kaybı
  • Parmaklarda ve ayakta hissedilen karıncalanma ve iğne batması hissi

 

Hamilelikte siyatik ağrısı normal doğuma engel midir?

Siyatik ağrısı başlı başına sezaryen sebebi değildir. Eğer özellikle sezaryen gerektiren bir durumunuz yoksa, hamilelikte gelişen siyatik ile normal doğum yapabilirsiniz. Ancak doğum sürecinde siyatik ağrılarının yoğunlaşmaması için belinizi ve bacaklarınızı güçlendiren egzersizler yapmak, doğumu kolaylaştırmak için önemlidir.

 

Hamilelikte siyatik ağrısı nasıl tedavi edilir?

Eğer siyatik belirtileriniz varsa, öncelikle kadın hastalıkları ve doğum uzmanınıza durumu bildirmelisiniz. Doktorunuz gerekli gördüğünde sizi bir fizyoterapi doktoruna yönlendirebilir. Fizik tedavi ve rehabilitasyonun yanı sıra osteopati, kayropraktri ve akupunktur gibi tedavi yöntemleri de siyatik ağrılarını azaltmada etkili yöntemlerdir.

 

Hamilelikte siyatik nasıl geçer?

Hamilelikte siyatik ağrıları için öncelikle tıbbi yardım almanız önerilir. Doktorunuzun önereceği egzersiz, masaj ve ağrı kesicilerin yanı sıra alacağınız bazı önlemler de siyatik ağrılarını hafifletmenize yardımcı olacaktır.

 

Sıcak uygulayın: Sıcak duş ve bel bölgesine uygulanan sıcak kompres, beldeki sinirlerin ve kasların gevşemesine yardımcı olur.

 

Egzersiz yapın: Yüzmek, hamilelikte karşılaşılan birçok sorunla baş etmenin en iyi yoludur. Vücudunuzun tamamı çalışır, kaslarınız güçlenir ve psikolojik olarak da daha iyi hissedersiniz. Yüzme dışında bacak ve bel kaslarınızı esnetip güçlendirecek egzersizleri düzenli olarak yapmak, siyatik ağrılarını azaltmanıza hatta tamamen engellemenize yardımcı olabilir. Yoga veya pilates yapıyorsanız, eğitmeninize siyatik sorununuz olduğundan bahsedin ve size özel pozlar ve esneme hareketleri önermesini isteyin.

 

Kilonuza dikkat edin: Hamilelikte 10-12 kilo almanız normal kabul edilir. Kendi boy-kilo oranınıza göre almanız gereken kilo miktarınızı mutlaka doktorunuza danışın. Kilonuzu korumak ve aşırı kilo alımından kaçınmak için de dengeli beslenin ve mutlaka egzersiz yapın. Fazladan alacağınız her kilo, belinize ve ağrıya neden olan sinirlerinize ekstra yük demek olacaktır.

 

Vücudunuzu destekleyin: Eğer oturarak çalışıyorsanız, kalçanızı ve belinizi destekleyen bir yastıkla oturmanız gerekir. Yatarken de büyük hamile yastıkları kullanabilirsiniz veya küçük yastıklarla sırtınızı, belinizi, karnınızı ve bacaklarınızı destekleyebilirsiniz. Özellikle bacaklarınızın arasına koyacağınız yastık, yatarken belinizi rahatlatmanızı sağlayacaktır.

 

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