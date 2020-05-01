Hamilelikte kasık ağrıları hakkında bilmeniz gerekenler...

Hamilelikte kasık ağrısı neden olur?

Hamilelikte vücutta meydana gelen değişimlere bağlı olarak kasık ağrılarının ortaya çıkması normal kabul edilir.

Gebelikte kasık ağrısı, sık rastlanan rahatsızlıklardan biridir ve genellikle ciddi bir soruna işaret etmez. Yine de kanama, baş dönmesi ve benzeri başka belirtilerle birlikte ortaya çıktığında muhakkak bir uzmana danışılması gerekir.

Hamilelikte kasık ağrısı ne zaman olur?

Hamileliğin ilk haftalarında kasık ağrısı görülmesi normaldir. Özellikle 6 ile 8. haftalarda rahmin büyümeye başlamasıyla karın ağrıları ile birlikte kasık ağrıları da görülebilir. Hamileliğin 25-30. haftalarından itibaren ise bebeğin büyüyüp alt karına ve kasıklara baskı yapmaya başlaması ise birlikte kasıklarda ağrı oluşabilir.

Hamilelikte kasık ağrısı neden olur?

Gebelik boyunca vücutta meydana gelen hormonal ve fiziksel değişiklikler kasık ağrılarına neden olabilir:

Sindirim sorunları: Hamilelikte yükselmeye başlayan progesteron hormonu, sindirim sisteminin daha yavaş çalışmasına neden olur ve buna bağlı olarak da gaz ve kabızlık gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Bağırsaklarda meydana gelen rahatsızlıklar, bazen kasık ağrısı şeklinde kendini gösterebilir.

Hormonal değişimler: Hamilelik ilerledikçe progesteron ile birlikte vücutta relaksin hormonu salınımı da artar. Relaksin, vücudu doğuma hazırlamak için kasları ve eklemleri gevşetip rahatlatan bir hormondur. Ancak bu hızlı değişime ayak uydurmaya çalışırken bazen karın ve kasık ağrılarına da neden olabilir.

Yuvarlak bağ ağrıları: Rahmin üst kısmından kasıklara kadar uzanan ve yuvarlak bağ adı verilen bağ dokuları, bebeğin büyüyüp rahmin genişlemesiyle beraber büyür ve gerilmeye başlar. Bu da kasıklarda çekme hissine benzer ağrıların oluşmasına neden olabilir.

Hamilelikte kasık ağrısı tehlikeli midir?

Gebelikte kasık ağrısı genellikle normal kabul edilen bir durumdur. Ancak ağrıyla beraber vajinal kanama, baş dönmesi, mide bulantısı ve kusma gibi belirtiler de görülüyorsa vakit kaybetmeden bir uzmana danışılması önerilir.

Hamilelikte kasık ağrısı cinsiyeti belirler mi?

Halk arasında ‘kasık ağrısı kız bebeğe işarettir’ gibi söylemler yaygındır. Ancak hamilelikte yaşanan herhangi bir ağrının bilimsel olarak bebeğin cinsiyeti ile ilgisi yoktur.

Hamilelikte kasık ağrısı doğum belirtisi midir?

Eğer 38 haftayı doldurduysanız ve aniden kasıklarınızda kramp benzeri kasılmalar hissederseniz, bu doğum belirtisi olabilir. Rahim kasılmaları pelvik bölgedeki diğer kasları da etkileyerek kasık ağrısı hissi oluşturabilir. Eğer doğumunuzun başlamış olabileceğini düşünüyorsanız, rahatlayın, dinlenin ve doğum hekiminize veya ebenize haber verin.

Hamilelikte kasık ağrısı nasıl geçer?

Eğer sık sık kasık ağrısı şikâyeti yaşıyorsanız, öncelikle doktorunuza danışmanız önerilir. Her gebelik birbirinden farklıdır ve sizin durumunuz için doktorunuz size özel bir çözüm önerebilir. Ancak gelip geçici kasık ağrılarını hafifletmek için kasıkları esneten yoga pozları, ılık kompres ve rahat bir pozisyonda gevşeyerek dinlenmek gibi yöntemler ağrının dindirilmesine yardımcı olabilir. Aynı zamanda kasık ağrısı hamilelik belirtisi olarak da hamileliğin ilk haftalarında karşımıza çıkar.