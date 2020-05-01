Hamilelikte kasık ağrısı neden olur?

Hamilelikte vücutta meydana gelen değişimlere bağlı olarak kasık ağrılarının ortaya çıkması normal kabul edilir.

+ Sonra Oku
Hamilelikte kasık ağrıları hakkında bilmeniz gerekenler...

Gebelikte kasık ağrısı, sık rastlanan rahatsızlıklardan biridir ve genellikle ciddi bir soruna işaret etmez. Yine de kanama, baş dönmesi ve benzeri başka belirtilerle birlikte ortaya çıktığında muhakkak bir uzmana danışılması gerekir.

 

Hamilelikte kasık ağrısı ne zaman olur?

Hamileliğin ilk haftalarında kasık ağrısı görülmesi normaldir. Özellikle 6 ile 8. haftalarda rahmin büyümeye başlamasıyla karın ağrıları ile birlikte kasık ağrıları da görülebilir. Hamileliğin 25-30. haftalarından itibaren ise bebeğin büyüyüp alt karına ve kasıklara baskı yapmaya başlaması ise birlikte kasıklarda ağrı oluşabilir.

 

Hamilelikte kasık ağrısı neden olur?

Gebelik boyunca vücutta meydana gelen hormonal ve fiziksel değişiklikler kasık ağrılarına neden olabilir:

 

Sindirim sorunları: Hamilelikte yükselmeye başlayan progesteron hormonu, sindirim sisteminin daha yavaş çalışmasına neden olur ve buna bağlı olarak da gaz ve kabızlık gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Bağırsaklarda meydana gelen rahatsızlıklar, bazen kasık ağrısı şeklinde kendini gösterebilir.

 

Hormonal değişimler: Hamilelik ilerledikçe progesteron ile birlikte vücutta relaksin hormonu salınımı da artar. Relaksin, vücudu doğuma hazırlamak için kasları ve eklemleri gevşetip rahatlatan bir hormondur. Ancak bu hızlı değişime ayak uydurmaya çalışırken bazen karın ve kasık ağrılarına da neden olabilir.

 

Yuvarlak bağ ağrıları: Rahmin üst kısmından kasıklara kadar uzanan ve yuvarlak bağ adı verilen bağ dokuları, bebeğin büyüyüp rahmin genişlemesiyle beraber büyür ve gerilmeye başlar. Bu da kasıklarda çekme hissine benzer ağrıların oluşmasına neden olabilir.

 

Hamilelikte kasık ağrısı tehlikeli midir?

Gebelikte kasık ağrısı genellikle normal kabul edilen bir durumdur. Ancak ağrıyla beraber vajinal kanama, baş dönmesi, mide bulantısı ve kusma gibi belirtiler de görülüyorsa vakit kaybetmeden bir uzmana danışılması önerilir.

 

HAMİLELİKTE KARIN AĞRISI NEDEN OLUR, NASIL GEÇER?

 

Hamilelikte kasık ağrısı cinsiyeti belirler mi?

Halk arasında ‘kasık ağrısı kız bebeğe işarettir’ gibi söylemler yaygındır. Ancak hamilelikte yaşanan herhangi bir ağrının bilimsel olarak bebeğin cinsiyeti ile ilgisi yoktur.

 

Hamilelikte kasık ağrısı doğum belirtisi midir?

Eğer 38 haftayı doldurduysanız ve aniden kasıklarınızda kramp benzeri kasılmalar hissederseniz, bu doğum belirtisi olabilir. Rahim kasılmaları pelvik bölgedeki diğer kasları da etkileyerek kasık ağrısı hissi oluşturabilir. Eğer doğumunuzun başlamış olabileceğini düşünüyorsanız, rahatlayın, dinlenin ve doğum hekiminize veya ebenize haber verin.

 

Hamilelikte kasık ağrısı nasıl geçer?

Eğer sık sık kasık ağrısı şikâyeti yaşıyorsanız, öncelikle doktorunuza danışmanız önerilir. Her gebelik birbirinden farklıdır ve sizin durumunuz için doktorunuz size özel bir çözüm önerebilir. Ancak gelip geçici kasık ağrılarını hafifletmek için kasıkları esneten yoga pozları, ılık kompres ve rahat bir pozisyonda gevşeyerek dinlenmek gibi yöntemler ağrının dindirilmesine yardımcı olabilir. Aynı zamanda kasık ağrısı hamilelik belirtisi olarak da hamileliğin ilk haftalarında karşımıza çıkar.

 

HAMİLELİK BEL AĞRISI YAPAR MI?

 

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
1
Onay Bekleyenler
0
HTHayat Okuru ne diyor?

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Emzirmeye başlarken bilmeniz gereken şeyler var
Emzirmeye başlarken bilmeniz gereken şeyler var
Yumurta hücresi ile ilgili bilmeniz geren 5 şey
Yumurta hücresi ile ilgili bilmeniz geren 5 şey
Yumurta kalitesini artırmak mümkün
Yumurta kalitesini artırmak mümkün
Erken yumurtalık yetmezliği hakkında bilinmesi gerekenler
Erken yumurtalık yetmezliği hakkında bilinmesi gerekenler
Doğumda vajinal yırtık hakkında bilmeniz gerekenler
Doğumda vajinal yırtık hakkında bilmeniz gerekenler
Doğum kontrol hapları ruh halini etkiler mi?
Doğum kontrol hapları ruh halini etkiler mi?
Yaygınlaşan bir doğum kontrol yöntemi: Vazektomi
Yaygınlaşan bir doğum kontrol yöntemi: Vazektomi
Doğumda serum şart mı?
Doğumda serum şart mı?

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Evde oda parfümü yapımı
    Evde oda parfümü yapımı

    Süresi : 00:23 İzlenme : 1691

  • Rüyalar hakkında bilinmeyenler
    Rüyalar hakkında bilinmeyenler

    Süresi : 01:34 İzlenme : 4172

  • Oje sağlığa zararlı mı?
    Oje sağlığa zararlı mı?

    Süresi : İzlenme : 5376

  • Ayaktaki basınç noktaları
    Ayaktaki basınç noktaları

    Süresi : 01:04 İzlenme : 13386

  • Çocuklarda TV ve tablet kullanımını nasıl kısıtlayabiliriz?
    Çocuklarda TV ve tablet kullanımını nasıl...

    Süresi : 03:47 İzlenme : 1384

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X