Hamilelikte akıntı hakkında bunları biliyor musunuz?

Hamilelik akıntısı hangi renk olur? Hamilelik akıntısı kokar mı? Hamilelikte akıntı neden olur? Gebelikte akıntı hakkında bilmeniz gerekenler haberimizde!

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Hamilelikte akıntı hakkında bunları biliyor musunuz?

Gebelik sırasındaki vajinal akıntıda en dikkat edilmesi gereken değişikliklerden biri ortaya çıkabilecek renk farklılıklarıdır. Akıntı; şeffaf, süt beyazı, beyaz ve pütürlü, yeşil, sarı, gri, kahverengi, pembe ve kırmızı renkte olabilir. Peki farklı renkteki akıntılar ne anama gelir ve ne zaman doktora görünmek gerekir? Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Çağlar Helvacıoğlu bu konuda şu bilgileri verdi:

 

Gebelikte normal akıntı nasıldır?

Gebelik döneminde akıntı olması normaldir. Ancak bazı renkteki vajinal akıntılar normal bazıları ise bir enfeksiyonun ya da başka bir sorunun habercisi olabilir. Sağlıklı vajinal salgı, koyu ve şeffaftır. Hafif bir kokusu vardır. Gebelikte olan hormonal değişikliklerle salgının miktarı artarak, rahmi ve vajinayı enfeksiyonlardan korur. Gebeliğin son haftasında akıntı en yoğun halde bulunur ve pembe mukus içerebilir. Mukus, tipik olarak yapışkan ve jöle kıvamındadır. Vücudun doğum için hazır olduğunu gösterir. Vajinal akıntının farklı renklerde olması farklı sağlık durumlarının belirtisi olabilir. Bunları şu şekilde sınıflandırabiliriz:

 

Hamilelikte şeffaf ya da süt beyazı akıntı

Bu renk, özellikle kokusu hafif ise genellikle normal ve sağlıklı bir akıntıdır. Bununla birlikte yoğunluk ya da miktarındaki bir değişiklik bir sorun olduğu anlamına gelebilir. Özellikle şeffaf akıntı, su gelmesi ile karıştırılır. Bu yüzden şeffaf akıntı, erken doğum belirtisi olabilir.

 

Hamilelikte beyaz ve pütürlü akıntı

Beyaz ya da beyazımsı ve lor peyniri gibi pütürlü bir vajina akıntısı mantar enfeksiyonu belirtisi olabilir. Mantar enfeksiyonu yaygın görülen bir hastalıktır ve gebelik süreci de bunun için elverişli bir dönemdir. Kaşıntı, yanma, ağrılı idrara çıkma ya da ilişki sırasında ağrı gibi belirtilerle ortaya çıkabilir.

 

Hamilelikte yeşil veya sarı akıntı

Kimi zaman insanlar birazcık idrar kaçırdıkları için sarı akıntı olduğunu düşünmektedir. Yeşil ya da sarı vajinal akıntı olağan değildir ve cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon olduğunu gösterebilir. Kızarıklık ve tahriş gibi belirtiler de görülebilir. Kimi zaman cinsel yolla bulaşan hastalıklar herhangi bir belirtiye yol açmayabilir. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar gebelik sırasında hem kadını hem de bebeği etkileyecek komplikasyonlara yol açabilmektedir.

 

Hamilelikte gri akıntı

Gri vajinal akıntı, Bakteriyel Vajinozis (BV) denen bir vajinal enfeksiyonun habercisi olabilir. Özellikle ilişkiden sonra ağırlaşan balık gibi bir koku varsa bu olasılık dikkate alınmalıdır. BV, vajinal floradaki bir dengesizliğin sonucudur. Vajinal duş ve birden fazla cinsel partnerin olması, çocuk doğurulan yaşlarda en sık görülen vajinal enfeksiyon olan BV oluşmasını kolaylaştırır.

 

HAMİLEYKEN GRİP OLMAK...

 

Vajinal akıntı neden olur ve ne yapmalı?

 

Hamilelikte kahverengi akıntı

Kahverengi akıntı, gebeliğin ilk belirtilerinden olabilir. Gebelik sırasında görülen kahverengi akıntı endişeye yol açmamalıdır. Yine de koyu kahverengi akıntı gören gebe kadınların doktorlarıyla temasa geçmeleri iyi olur.

 

Hamilelikte pembe akıntı

Pembe akıntı gebeliğin ilk dönemlerinde ve son haftalarda görülebilir. Bunları ayrı ayrı ele alırsak; gebeliğin başlarında olan pembe renkli akıntı; düşük belirtisi veya dış gebelik habercisi olabilir. Gebeliğin son dönemlerinde olan pembe renkli akıntı, rahim ağzının doğuma hazır olduğunda ortaya çıkar.

 

Hamilelikte kırmızı akıntı

Gebelik sırasında parlak vajinal akıntı görüldüğünde, derhal doktorunuzla temasa geçmeniz gerekir. Özellikle kanama koyu, pıhtılı ise ya da beraberinde kramp ve karın ağrısı da varsa mutlaka doktorunuzla iletişime geçmelisiniz. Bu belirtiler düşük ya da dış gebelik belirtisi olabilir. Akıntınız yok ancak karın ağrısı yaşıyorsanız, hamilelikte karın ağrısı nasıl geçer makalemize göz atabilirsiniz.

 

Vajinal akıntıyı önlemenin yolları nelerdir?

  • Tampon kullanıyorsanız sık değiştirmeyi ihmal etmeyin.
  • Vajinanın içini yıkamayın.
  • Kokusuz tuvalet kağıdı ve sabun da dahil olmak üzere kişisel bakım ve kadınlara özgü hijyen ürünlerinde kokusuz ürünleri seçin.
  • Günlük ped aşırı salgıyı emeceğinden faydalı olabilir fakat, genital bölgeyi daha nemli hale getirdiğinden akıntının artmasına yol açabilir.
  • Gerek dışkılamadan gerekse idrarınızı yaptıktan sonra genital bölgeyi önden arkaya doğru silin.
  • Duş aldıktan ya da yüzdükten sonra genital bölgenizi iyice kurulayın.
  • Nefes alan kumaştan yapılmış iç çamaşırı tercih edin.
  • Enfeksiyon riskini artıran dar kot pantolonlar ya da naylon külotlu çoraplar akıntınızın artmasına sebep olabilir.
  • Sağlıklı bir beslenme programı uygulamalı ve mantar enfeksiyonu riskini artıran şeker tüketiminden uzak durulmalı.

 
Ayrıca akıntı hamilelik belirtileri arasındadır.

 

VAJİNAL AKINTI NEDİR? VAJİNAL AKINTI NEDEN OLUR?

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Yorumlar
1
Onay Bekleyenler
0
HTHayat Okuru ne diyor?
  • Misafir
     
    16 Şubat 2019 Cumartesi 00:24

    44 yaşındayim ve bir çocuk annesiyim. Yıllardır çocuk sahibi olmak istedim ve olamadim. Ayrıca epilepsi hastasiyim ve 33 yıldır ilaç kullanıyorum. Hamile olduğumu düşünüyorum. Nasıl bir yol izlemeliyim.

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