HTHayat Kadın Festivali: Doğumda ve lohusalıkta desteğin kadın hayatına etkisi

Eskişehir Pozitif Doğum'un kurucusu aynı zamanda Doula Nilüfer Ayhan, HTHayat Kadın Festivali kapsamında Instagram canlı yayınında...

HTHayat Kadın Festivali: Doğumda ve lohusalıkta desteğin kadın hayatına etkisi
Hamilelik
09 Mart 2021 Salı

9 Mart Salı günü⁣ saat 11.00'da⁣ Instagram canlı yayında Doula Nilüfer Ayhan ile doğum ve lohusalıkta desteğin kadın hayatına etkilerini konuştık.⁣


Nilüfer Ayhan, "Çoğu kadın sezaryen doğum yapacağım, doulaya gerek var mı diye düşünebiliyor. Sezaryen ya da normal doğum fark etmez, doğum anneliğe, ebeveynliğe geçiş ritüelidir. O nedenle doğum şekli ne olursa olsun anne ve baba desteklendiğinde annelik ve babalık yolculuğuna daha kolay bir geçiş yapabildiğini düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.


Röportajımızdan konu başlıkları:


  • Doğum şekli nasıl olursa olsun profesyonel destek almak gerekli midir?

  • Doğum deneyimimiz hayatımız boyunca bizimle olur mu, bizi nasıl etkiler?

  • Doğum ağrısını bu desteklerle azaltmak mümkün mü? Azaltmak için neler yapılmalı?

  • Doğumda bebeği ile iletişim kuramayan bir kadın ne yapmalı? Aynı zamanda ten teması kuramamak da bir sorun mu?

  • İstediği gibi bir doğum yapamayan kadın doğum sonrası ne yapmalı? Kendini iyi hissetmek için ne gibi yollar izlemeli?

  • Lohusalık nedir ve ne zaman biter?

  • Doğum, lohusalık iç güdüsel şeyler midir, yoksa sonradan da öğrenilebilir mi?

  • Doğum öncesi ve lohusalıkta babayı nasıl işin içine dahil edebiliriz?


Tırtıldan kelebeğe: Bir lohusalık hikâyesi
Tırtıldan kelebeğe: Bir lohusalık hikâyesi
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