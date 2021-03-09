HTHayat Kadın Festivali: Doğumda ve lohusalıkta desteğin kadın hayatına etkisi

9 Mart Salı günü⁣ saat 11.00'da⁣ Instagram canlı yayında Doula Nilüfer Ayhan ile doğum ve lohusalıkta desteğin kadın hayatına etkilerini konuştık.⁣

Nilüfer Ayhan, "Çoğu kadın sezaryen doğum yapacağım, doulaya gerek var mı diye düşünebiliyor. Sezaryen ya da normal doğum fark etmez, doğum anneliğe, ebeveynliğe geçiş ritüelidir. O nedenle doğum şekli ne olursa olsun anne ve baba desteklendiğinde annelik ve babalık yolculuğuna daha kolay bir geçiş yapabildiğini düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

Röportajımızdan konu başlıkları:

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Doğum şekli nasıl olursa olsun profesyonel destek almak gerekli midir?

Doğum deneyimimiz hayatımız boyunca bizimle olur mu, bizi nasıl etkiler?

Doğum ağrısını bu desteklerle azaltmak mümkün mü? Azaltmak için neler yapılmalı?

Doğumda bebeği ile iletişim kuramayan bir kadın ne yapmalı? Aynı zamanda ten teması kuramamak da bir sorun mu?

İstediği gibi bir doğum yapamayan kadın doğum sonrası ne yapmalı? Kendini iyi hissetmek için ne gibi yollar izlemeli?

Lohusalık nedir ve ne zaman biter?

Doğum, lohusalık iç güdüsel şeyler midir, yoksa sonradan da öğrenilebilir mi?