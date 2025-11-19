Anne rahminde oluşmaya başlayan bebek, gebeliğin 7. haftasından itibaren hareketlenmeye başlar. Erken dönemde gerçekleşen bu küçük hareketler ultrason ile gözlemlenebilmektedir ancak bebek (embriyo) hala bir fasulye tanesi büyüklüğünde olduğundan dolayı bu hareketleri hissetmek mümkün olmaz.

Gebeliğin ilk haftalarında bebek, ciddi bir hızla büyüyüp gelişmektedir. Hamileliğin 16. haftasına gelindiğinde bebeğin hareketleri daha da belirginleşmeye başlar ancak yine de bazı anne adayları bebeğin hareketlerini bu haftalarda hissedemezler. Genellikle ikinci veya daha sonraki gebeliğini yaşayan anne adayları bebek hareketlerini 16. hafta itibarı ile hissetmeye başlayabilirler. Ancak ilk gebeliklerde bebeğin hareketlerinin hissedilmesi 24. haftayı bulabilir. Bunun nedeni de gebelikte gerçekleşen bağırsak harektlerinin bebek hareketleri ile karıştırılması olabilir. Hamileliğin 24. haftasına gelindiğinde artık bebek yeterince büyümüştür ve hareket ettiğinde rahatlıkla kendilerini belli edebilirler.

ÇOCUKLU HAYAT Gebeliğin 36. haftasında neler oluyor? Anne karnındaki bebeğin hareket ettiği nasıl anlaşılır? Birçok anne adayı, ilk hissettiği bebek hareketini ‘minik bir kıpırdanma’ şeklinde tarif eder. Yani filmlerdeki gibi ani büyük tekmeler beklememelisiniz! Bebek sadece elini, kolunu, bacağını oynatıyor olabilir ya da tüm vücuduyla hareket ediyor olabilir. Hamileliğin 16. haftası ila 24. haftalarında belirginleşmeye başlayan bebek hareketleri her zaman aynı şekilde hissedilmemektedir. Her bebek farklı şekilde hareket eder, annenin vücut yapısı da hareketlerin hissedilme şeklini etkileyebilmektedir. O nedenle kendinizi başka gebelerle kıyaslamamalısınız. Eğer bebeğinizin hareketleri ile ilgili bir sorun olduğunu düşünüyorsanız her zaman doktorunuza danışmanız önerilir. Anne karnındaki bebek ne zaman hareket eder? Bebeğinizin ilk hareketlerini ayakta ya da hareket ederken değil de, yatarken veya dinlenirken hissetmeniz daha olasıdır. Aynı zamanda gürültülü, çok ışıklı ortamlar bebeği etkiler ve harekete teşvik eder. Vücudunuzu ani bir şekilde uyaracak her şey bebeğinizin hareket etmesine sebep olabilir. Buna şekerli ve baharatlı gıdalar tüketmek de dahildir. Bebek büyüdükçe, herhangi bir uyaran olmadan da fetüsün gün içerisinde birçok kez hareket ettiği hissedilebilir. Hamileliğin 36. haftasından itibaren bebek iyice büyüyüp yerleştiğinden alanı daralır ve hareketleri de azalmaya başlayabilir. Son haftalarda bebeğin hareketlerini daha seyrek ancak daha güçlü bir şekilde hissetmeniz olasıdır.

HAMİLELİK Anne karnında 10 önemli teşhis! HAMİLELİK Bebek anne karnında kaç hafta kalmalı? Bebeğin hareketleri nasıl takip edilir? Bebeğinizin hareketleri ile ilgili her şeyin yolunda olup olmadığını kontrol edebilmeniz için doktorunuzun önerisiyle bebeğin hareketlerini saymak isteyebilirsiniz. Bunun için bir şeyler atıştırdıktan sonra sol yanınıza dönerek uzanmanız ve bir saat boyunca bebeğinizin hareketlerini dinlemelisiniz. Bir saat içerisinde 4-5 hareket hissediyorsanız her şey yolunda demektir. İki gün boyunca bebeğinizin hareketlerinde azalma hissettiyseniz, Yüksek sesli ve ışıklı ortamlarda olmanıza ve tatlı yiyecekler tüketmenize rağmen bebeğinizde hareket hissetmiyorsanız, İki saat içerisinde 10’dan az hareket olduğunu düşünüyorsanız, bebeğinizin hareketlerini saymak iyi bir fikir olabilir. Eğer bir saat içinde 5’ten az hareket sayarsanız, doktorunuza danışmanız önerilir.