Hamilelikte bulanık görme

Hamilelikte gözlerin bulanık görmesi, kaşınması gibi belirtiler, çoğunlukla yaşanan hormonal değişimlere bağlı olarak ortaya çıkıyor. Ancak ileri rahatsızlıklara işaret edip etmediklerini ayırt edebilmek için, belirtilerin dikkatlice gözlemlenmesi gerek.

Hamilelikte bulanık görme
Hamilelik
17 Haziran 2020 Çarşamba

Hamilelikte ortaya çıkan birçok rahatsız edici belirti, çoğunlukla hamileliğin ilk haftalarından itibaren yaşanan hormonal değişimlerin bir sonucu olarak görülüyor ve normal kabul edilebiliyor. Ancak mide bulantısı, ellerde ve ayaklarda şişme, kilo alımı, sırt ağrıları ve gözlerde bulanıklaşma gibi belirtiler çoğu zaman normal kabul edilebilse de, bazı durumlarda farklı rahatsızlıkların belirtileri olarak da değerlendirilebiliyor.


Hamilelikte bulanık görme, sık görülen rahatsızlıklar arasında. Aynı zamanda gözlerin normalden fazla kuruması, kaşınması gibi belirtiler de bulanık görmeye eşlik edebilir.


Deutsches Ärzteblatt International’de yayınlanan bir araştırmaya göre, hamilelikte görme bozuklukları ve göz rahatsızlıklarının görülme oranı %15 ve çoğunlukla da zararsız. Gebeliğin herhangi bir aşamasında görülebilen görme bozuklukları, bazen sabah bulantıları ve migren gibi belirtilerle birlikte görülebilirken, bazen tek başına gözlemlenebiliyor.


Gözlerin hamilelikte normalden bulanık görmeye başlaması, vücutta değişen hormon dengelerine bağlı olarak kan dolaşımının etkilenmesine ve vücudun bu değişimlere ayak uydurmaya çalışmasına bağlanıyor. Vücuttaki sıvı miktarı, bu değişimlerden doğrudan etkilendiği için gözlerdeki sıvı dengesi de değişebilir ve bu da görüşü etkileyebilir. Gözlük ya da lens kullanan hamile kadınların %14’ünün hamilelik sürecinde gözlük numaralarının değiştiği de biliniyor. Ancak genellikle bu değişimler, gebelikten sonra normale dönüyor.


Hamileyken görmezden gelmemeniz gereken belirtiler...
Hamileyken görmezden gelmemeniz gereken belirtiler...

Hamilelikte bulanık görmenin nedenleri nelerdir?

Hamilelikte değişen hormon dengeleri, vücutta su tutulmasına neden olabilir. Bu da sıklıkla ödem belirtileri olan el-ayak şişmesi ile kendini gösterir. Vücudun sıvı dengesindeki bu değişim, görüşü de etkiler.


Türk Oftalmoloji Dergisi’nde yayınlanan bir araştırmaya göre, vücuttaki ödem korneada da su birikmesine neden olarak özellikle hamileliğin son haftalarında korneanın kalınlaşmasına neden oluyor ve bulanıklık gibi görme sorunlarına yol açabiliyor.


Aynı sebeplerden, gözlerde kuruluk belirtisi de ortaya çıkabiliyor.


Hamilelikte göz sorunlarına karşı neler yapılabilir?

Öncelikle elbette doktorunuzu yaşadığınız belirtilerle ilgili bilgilendirmelisiniz. Her gebelik öyküsü kişiye özel olduğundan, doktorunuz yaşadığınız görme bozukluklarını da hamileliğinizin ilerleyişine bağlı diğer durumlarla birlikte değerlendirerek size doğru tavsiyelerde bulunacaktır. Bunun dışında, gözlerinizi günlük olarak kuruluğa ve kaşıntıya karşı rahatlatmak için yapay göz yaşı damlası kullanabilirsiniz. Gözleri dinlendirmek, ekran karşısında çok uzun süre kalmamak, özellikle geceleri gözleri fazla ışığa maruz bırakmamak, belirtileri azaltmaya yardımcı olacaktır.


Lens kullanıyorsanız, hamilelik boyunca lens kullanımına ara vermeniz önerilir. Kullandığınız gözlüklerin görüşünüze artık yeterli gelmediğini düşünüyorsanız bile gözlük numaralarınızı değiştirmeniz önerilmez. Büyük olasılıkla doğumdan sonraki birkaç hafta içinde vücudunuzdaki belirtiler çekilmeye başladığında görüşünüz de normale dönecektir.


Hamilelikte bulanık görme tehlikeli hastalıklara işaret edebilir mi?

Bazı durumlarda bulanık görme, özellikle yüksek tansiyon gibi başka dikkat çekici semptomlarla birlikte görüldüğünde, ciddi rahatsızlıklara da işaret ediyor olabilir. Preeklampsi, gebelik şekeri ve benzeri tehlikeli gebelik hastalıkları belirtileri gösterip göstermediğinizi anlamak için muhakkak doktorunuzla görüşmeniz gerekir.


Pre-eklampsi nedir?
Pre-eklampsi nedir? Hamileleri korkutan hastalık pre...
Hamilelikte diyabet ile ilgili merak edilen her şey Hamilelik öncesinde var olan vey...


Referanslar:

Wendy Wisner. "When to Worry About Blurred Vision During Pregnancy". Şuradan alındı: https://www.verywellfamily.com/blurred-vision-during-pregnancy-4687240 (02.05.2020)

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.

Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.