Hamilelikte ortaya çıkan birçok rahatsız edici belirti, çoğunlukla hamileliğin ilk haftalarından itibaren yaşanan hormonal değişimlerin bir sonucu olarak görülüyor ve normal kabul edilebiliyor. Ancak mide bulantısı, ellerde ve ayaklarda şişme, kilo alımı, sırt ağrıları ve gözlerde bulanıklaşma gibi belirtiler çoğu zaman normal kabul edilebilse de, bazı durumlarda farklı rahatsızlıkların belirtileri olarak da değerlendirilebiliyor.

Hamilelikte bulanık görme, sık görülen rahatsızlıklar arasında. Aynı zamanda gözlerin normalden fazla kuruması, kaşınması gibi belirtiler de bulanık görmeye eşlik edebilir.

Deutsches Ärzteblatt International’de yayınlanan bir araştırmaya göre, hamilelikte görme bozuklukları ve göz rahatsızlıklarının görülme oranı %15 ve çoğunlukla da zararsız. Gebeliğin herhangi bir aşamasında görülebilen görme bozuklukları, bazen sabah bulantıları ve migren gibi belirtilerle birlikte görülebilirken, bazen tek başına gözlemlenebiliyor.

Gözlerin hamilelikte normalden bulanık görmeye başlaması, vücutta değişen hormon dengelerine bağlı olarak kan dolaşımının etkilenmesine ve vücudun bu değişimlere ayak uydurmaya çalışmasına bağlanıyor. Vücuttaki sıvı miktarı, bu değişimlerden doğrudan etkilendiği için gözlerdeki sıvı dengesi de değişebilir ve bu da görüşü etkileyebilir. Gözlük ya da lens kullanan hamile kadınların %14’ünün hamilelik sürecinde gözlük numaralarının değiştiği de biliniyor. Ancak genellikle bu değişimler, gebelikten sonra normale dönüyor.

Hamilelikte bulanık görmenin nedenleri nelerdir?

Hamilelikte değişen hormon dengeleri, vücutta su tutulmasına neden olabilir. Bu da sıklıkla ödem belirtileri olan el-ayak şişmesi ile kendini gösterir. Vücudun sıvı dengesindeki bu değişim, görüşü de etkiler.

Türk Oftalmoloji Dergisi’nde yayınlanan bir araştırmaya göre, vücuttaki ödem korneada da su birikmesine neden olarak özellikle hamileliğin son haftalarında korneanın kalınlaşmasına neden oluyor ve bulanıklık gibi görme sorunlarına yol açabiliyor.

Aynı sebeplerden, gözlerde kuruluk belirtisi de ortaya çıkabiliyor.

Hamilelikte göz sorunlarına karşı neler yapılabilir?

Öncelikle elbette doktorunuzu yaşadığınız belirtilerle ilgili bilgilendirmelisiniz. Her gebelik öyküsü kişiye özel olduğundan, doktorunuz yaşadığınız görme bozukluklarını da hamileliğinizin ilerleyişine bağlı diğer durumlarla birlikte değerlendirerek size doğru tavsiyelerde bulunacaktır. Bunun dışında, gözlerinizi günlük olarak kuruluğa ve kaşıntıya karşı rahatlatmak için yapay göz yaşı damlası kullanabilirsiniz. Gözleri dinlendirmek, ekran karşısında çok uzun süre kalmamak, özellikle geceleri gözleri fazla ışığa maruz bırakmamak, belirtileri azaltmaya yardımcı olacaktır.

Lens kullanıyorsanız, hamilelik boyunca lens kullanımına ara vermeniz önerilir. Kullandığınız gözlüklerin görüşünüze artık yeterli gelmediğini düşünüyorsanız bile gözlük numaralarınızı değiştirmeniz önerilmez. Büyük olasılıkla doğumdan sonraki birkaç hafta içinde vücudunuzdaki belirtiler çekilmeye başladığında görüşünüz de normale dönecektir.

Hamilelikte bulanık görme tehlikeli hastalıklara işaret edebilir mi?

Bazı durumlarda bulanık görme, özellikle yüksek tansiyon gibi başka dikkat çekici semptomlarla birlikte görüldüğünde, ciddi rahatsızlıklara da işaret ediyor olabilir. Preeklampsi, gebelik şekeri ve benzeri tehlikeli gebelik hastalıkları belirtileri gösterip göstermediğinizi anlamak için muhakkak doktorunuzla görüşmeniz gerekir.

