Hamilelik sürecinde unutkanlık neden olur?

Sersemlik gebeliğinize hakim mi? Aşağıda okuyacaklarınızla aklınızın neden bir karış havada olduğunu ve gebeliğin beyninize olan etkisini okuyacaksınız.
Gebeliğin en ayırt edici özelliklerinden biri de sürekli dalgın olmanız. Randevuları, cüzdanınızı, ocağı açık bırakıp bırakmadığınızı hatta telefon numaranızı bile unutabilirsiniz.
Aklınızın bir karış havada olmasına neden olan tamamıyla gebelik hormonlarının içeride biraz fazla eğleniyor olmasıdır. İnanın ya da inanmayın gebeliğin üçüncü döneminde beyin hücreleri hacim olarak azalmaya başlar. Bu da sizin son paragrafta ne okuduğunuzu dair unutmanızı sağlayacak olayın nedenidir. Korkulacak bir şey yok doğumdan Birkaç ay sonra her şey normale dönecek.
Öncelikle, unutkanlığınız tamamen normal ve çok genel. Aynı zamanda tamamen geçici bir durum. Annelikte kıdemli aylarınıza başlamadan önce tüm aklınızı toparlayacaksınız. Yalnız şimdi önemli olan stres yapmamanız unutmayın stres sadece aklınızı daha da çok bulutlandırır.
Op. Dr. Banu Çiftçi "Hamilelik ve Doğum" adlı kitabında gebelikte unutkanlık ve hafıza güçlüğü sorunlarını anlattı.
Gebelikte unutkanlık problemlerine dair yapılan çalışmalar belirsizlik gösteriyor. Bazı anne adaylarında hem gebelikte hem de doğum sonrasında 1 yıl süresince unutkanlık ve hafıza güçlüğü sorunları devam edebiliyor. Unutkanlığı artıran ve tetikleyen durumlar arasında; uyku düzensizliği, stres ve kaygı gibi faktörler örnek gösteriliyor. Bazı kadınlarda hafıza bakımından gebelik öncesinde ve sonrasında belirgin bir fark saptanmamıştır.
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Bendede göğüs ağrısı ve küçülme oluyor bide kendi gobegimde şişkinlik hissediyorum lütfen yardimci olurmusunuz.Cevapla
Ne olur yardım edin midemmmm cookkkk bulaniyooooorrrrCevapla
merhaba ben melek adet günüme 5 gün var dün pembe bi akıntı geldi leke şeklnde ve bugün kahvemsi bi akıntı ayrıca belimin sağ kısmında aşırı ağrı var sizce gebe miyimCevapla
bir defasında işe gelirken serviste çantamı unutmuştum, nerde unuttuğumu da bir türlü hatırlayamadım, sonra servis şoförünü aradım da o şekilde bulunmuş oldu.Cevapla
cok fantastik ve heyecanlı bir hikayeymiş :))