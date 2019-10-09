Hamilelik sürecinde unutkanlık neden olur?

Gebelik sürecinde, anne adaylarında unutkanlık ve hafıza güçlüğü gibi sorunlar ortaya çıkıyor. Bu süreçte kullanılan ilaçlar, hormonal değişiklikler, stres ve diğer dış faktörler gebelik sürecini etkiliyor. İşte "Hamilelik sürecinde unutkanlık neden olur?" sorusunun cevabı...

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Hamilelik sürecinde unutkanlık neden olur?

Sersemlik gebeliğinize hakim mi? Aşağıda okuyacaklarınızla aklınızın neden bir karış havada olduğunu ve gebeliğin beyninize olan etkisini okuyacaksınız.

 

Gebelik aklı nedir?

Gebeliğin en ayırt edici özelliklerinden biri de sürekli dalgın olmanız. Randevuları, cüzdanınızı, ocağı açık bırakıp bırakmadığınızı hatta telefon numaranızı bile unutabilirsiniz.

 

Gebelik aklına neden olan nedir?

Aklınızın bir karış havada olmasına neden olan tamamıyla gebelik hormonlarının içeride biraz fazla eğleniyor olmasıdır. İnanın ya da inanmayın gebeliğin üçüncü döneminde beyin hücreleri hacim olarak azalmaya başlar. Bu da sizin son paragrafta ne okuduğunuzu dair unutmanızı sağlayacak olayın nedenidir. Korkulacak bir şey yok doğumdan Birkaç ay sonra her şey normale dönecek.

 

Gebelik aklı hakkında neler bilmeniz gerekir?

Öncelikle, unutkanlığınız tamamen normal ve çok genel. Aynı zamanda tamamen geçici bir durum. Annelikte kıdemli aylarınıza başlamadan önce tüm aklınızı toparlayacaksınız. Yalnız şimdi önemli olan stres yapmamanız unutmayın stres sadece aklınızı daha da çok bulutlandırır.

 

 

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Gebelik aklının neden olduğu unutkanlığa karşı neler yapabilirsiniz?

 

  • Yazın. Eğer bir şeyi hatırlamanız çok gerekliyse sürekli gözünüzün önünde olan bir yere not alın. Aynı zamanda çantanıza evin sürekli bulunduğunuz yerlerine not defteri ve bir kalem koyun.

 

  • Elektroniğe yönelin. Not alacağınız bir elektronik aletiniz olsun. Böylece düzenli ve toplu notlarınızı daha rahat bulabilir kağıt karmaşasına engel olursunuz.

 

  • Hatırlamanız gereken şeyleri azaltın. Geçici bir süre için üzerinizdeki sorumlulukların bir kısmını başkasına yükleyin. Söylemesi kolay fakat buna değer. Zaten çok önemsiz şeyleri unutacaksınız.

 

  • Unutkanlığınızla dalga geçin ve eşinizi de bu yönde teşvik edin. Araba anahtarlarını buzdolabında unutmuş olabilirsiniz, bunun ne zararı var?

  

  • Bu unutkanlığın doğumdan birkaç hafta sonrasında da devam edeceğini ayrıca bunun yanında doğum sonrası yorgunluğunda birinci sıralarda hayatınıza gireceğini unutmayın ama hepsi geçecek.

 

 

Op. Dr. Banu Çiftçi "Hamilelik ve Doğum" adlı kitabında gebelikte unutkanlık ve hafıza güçlüğü sorunlarını anlattı. 

 

Gebelikte unutkanlık problemlerine dair yapılan çalışmalar belirsizlik gösteriyor. Bazı anne adaylarında hem gebelikte hem de doğum sonrasında 1 yıl süresince unutkanlık ve hafıza güçlüğü sorunları devam edebiliyor. Unutkanlığı artıran ve  tetikleyen durumlar arasında; uyku düzensizliği, stres ve kaygı gibi faktörler örnek gösteriliyor. Bazı kadınlarda hafıza bakımından gebelik öncesinde ve sonrasında belirgin bir fark saptanmamıştır. 

 

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Yorumlar
5
Onay Bekleyenler
0
HTHayat Okuru ne diyor?
  • Misafir
     
    19 Şubat 2019 Salı 15:08

    Bendede göğüs ağrısı ve küçülme oluyor bide kendi gobegimde şişkinlik hissediyorum lütfen yardimci olurmusunuz.

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  • Misafir
     
    17 Şubat 2019 Pazar 11:19

    Ne olur yardım edin midemmmm cookkkk bulaniyooooorrrr

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  • Misafir
     
    13 Ağustos 2018 Pazartesi 01:40

    merhaba ben melek adet günüme 5 gün var dün pembe bi akıntı geldi leke şeklnde ve bugün kahvemsi bi akıntı ayrıca belimin sağ kısmında aşırı ağrı var sizce gebe miyim

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  • misafir
     
    03 Mayıs 2012 Perşembe 08:39

    bir defasında işe gelirken serviste çantamı unutmuştum, nerde unuttuğumu da bir türlü hatırlayamadım, sonra servis şoförünü aradım da o şekilde bulunmuş oldu.

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  • Misafir
     
    26 Temmuz 2018 Perşembe 13:46

    cok fantastik ve heyecanlı bir hikayeymiş :))


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