Hamilelikte nefes darlığı neden olur? Hamilelikte nefes darlığı nasıl geçer?

Hamilelik sürecinde vücutta meydana gelen değişimler birçok rahatsız edici belirtinin ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Nefes darlığı da bunlardan biri.

Hamilelikte nefes darlığı, pek çok anne adayının şikâyetçi olduğu bir durum. Gebelik sürecinde vücutta meydana gelen değişimler, büyüyen bebekle birlikte rahmin de büyümesi ve diğer organları sıkıştırması ve hormonal değişimlere bağlı olarak etkilenen solunum sistemi, nefes darlığı belirtisinin ortaya çıkmasına neden olabiliyor.

Hamilelikte nefes darlığının sebepleri nelerdir?

Hamilelikteki değişimlerin çoğundan hormonlar sorumludur. Bebeğin sağlıklı bir şekilde gelişip büyümesini ve annenin bedeninin bu değişimleri tolere edebilmesini sağlayan hormonlar, diğer organların çalışmasını da etkiler. Özellikle akciğerler ve kalp de bu hormonların yükselip alçalmasından etkilenir. Bu organlar her zamankinden farklı çalıştığında, nefes alıp vermede de değişimler gözlemlenebilir.

Rahmin genişlemesi ile birlikte, ciğerlerin altında yer alan diyafram kası yukarı doğru itilir ve ciğerleri sıkıştırmaya başlar. Ciğerler her zamankinden daha da küçüldüğünde, nefes alıp vermede zorluklar ortaya çıkabilir.

Bebeğin pozisyonu ve ağırlığı da solunumu etkileyebilmektedir. Hamileliğin ilk iki trimesterinde (6. aya kadar) görülen nefes darlığının sorumlusu hormonlardır ancak son trimesterde (son üç aylık dönemde) bebeğin büyümesi solunumu doğrudan etkilemeye başlar. Bebek ciğerlere daha yakın bir yerde duruyorsa, solunum daha belirgin şekilde etkilenecektir. Özellikle çoğul gebeliklerde rahim her zamankinden daha da büyüdüğü için organlara yaptığı baskı daha da artacaktır ve nefes darlığı daha sık görülebilecektir.

Anne adayının kilosu da nefes darlığı belirtisini etkileyen önemli faktörler arasındadır. Gebelik sürecinde doktorunuzun önerdiğinden daha fazla kilo almanız, nefes darlığı şikâyetinizi artıracaktır. Hamilelikte kansızlık, astım, alerjiler, soğuk algınlığı, ciğer ve kalp rahatsızlıkları, hipertiroid gibi sorunlar yaşıyorsanız, bunlara bağlı olarak da nefes darlığı şikâyeti ortaya çıkabilir. Fiziksel hastalıkların yanı sıra panik atak ve kaygı bozukluğu gibi psikolojik durumlar da nefes darlığına sebep olabilir.

Hamilelikte nefes darlığı belirtileri nelerdir?

Gebelik ilerledikçe derin bir nefes almak daha da güçleşiyorsa, göğsünüzde ya da boğazınızda sürekli bir sıkışıklık hissi duyuyorsanız, gebelikte nefes darlığı şikâyetiniz olduğu söylenebilir. Aynı zamanda yeterince oksijen almadığınızın göstergesi olan baş dönmesi gibi belirtileri sık yaşıyorsanız, bu da nefes darlığı belirtisi olabilir.

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Hamilelikte nefes darlığı nasıl geçer?

Öncelikle doktorunuza şikâyetlerinizden bahsetmeli ve teşhisinizden emin olmalısınız. Herkes aynı şekilde nefes darlığı yaşamaz, sizin şikâyetlerinizin de başka bir ciddi sağlık sorununa işaret etmediğinden emin olmak için doktorunuzla detayları görüşmeniz gerekir.

Gebelikte nefes darlığı şikâyetlerinizi azaltmak için bunları deneyebilirsiniz:

Duruşunuzu düzeltin

İyi bir postür, doğru nefes için çok önemli. Otururken, ayakta dururken ya da yürürken omurganızın dik olduğundan emin olmalı, dik durmayı alışkanlık haline getirmelisiniz.

Pozisyon değiştirin

Aniden gelen nefes darlığı hissi, bebeğinizin hareketlerine bağlı olarak gelişebilir. Yattığınız ya da oturduğunuz yerde pozisyonunuzu değiştirmek, oturuyorsanız kalkmak ya da ayaktaysanız biraz oturmak, daha rahat nefes almanızı kolaylaştıracaktır.

Uyurken bedeninizi destekleyin

Birden fazla yastıkla uyumak, hamilelikte gelişen birçok şikâyetinizi azaltmanız için faydalıdır. Başınızı rahat edebileceğiniz şekilde desteklediğiniz gibi sırtınızı, belinizi, bacaklarınızı ve karnınızı da birer yastıkla destekleyerek yatmayı deneyin. Bu şekilde iç organlarınızdaki baskıyı azaltmanız ve daha rahat nefes almanız kolaylaşır.

Kilonuza dikkat edin

Hamilelikte kaç kilo almanız gerektiği konusunda doktorunuz sizi yönlendirecektir. Eğer gereğinden fazla kilo almaya meyilliyseniz, beslenme düzeninizi ve egzersiz programınızı gözden geçirin.

Nefes egzersizleri yapın

Nefes farkındalığını içeren nefes egzersizleri, solunum kaslarınızı doğru kullanmanızı kolaylaştıracak ve nefes alışverişinizi çok rahatlatacaktır. Her gün 15-20 dakikanızı nefes egzersizi için ayırmak hem dinlenmenizi sağlayacak, hem de nefes darlığı şikâyetlerinizi azaltacak. Üstelik doğru nefes alma konusunda kendinizi geliştirmeniz doğumda da çok işinize yarayacak.

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