Mindful ebeveynlik ne demek?

Mindful ebeveynlik, çocuğa dikkat ederek, yargılamadan ebeveynlik yaparak farkındalığı ebeveynliğe uygulamaktır. Farkındalık burada ve şimdi, anda olmakla ilgilidir. Bu, zihninizin geçmişe ya da geleceğe dalmasına izin vermemekle, bunun yerine şu anda yaptığınız şeye odaklanmakla alakalıdır.

Örneğin; bir ebeveyn işten sonra eve yorgun ve bitkin gelebilir. Çocuğu öfke nöbeti geçirir geçirmez, ona şımarık olduğu ve ona zor anlar yaşattığı için bağırır. Bununla birlikte, dikkatli bir ebeveyn, olumsuz duygularının yorgunlukla şiddetlendiğini ve çocuğunun duygularını düzenlemek için yardıma ihtiyacı olduğunu fark edecektir.

Farkındalık ve meditasyon

Dikkatli ve farkında olmak, burada ve şimdi olmak demektir. Pratik yaparak geliştirilebilen bir beceridir. Meditasyon, farkındalığı uygulamanın en yaygın yollarından biridir. Kişi ne kadar çok pratik yaparsa, dikkatli olma konusunda o kadar iyi olur.

Meditasyon, Budist geleneğinden kaynaklanır, ancak uygulaması herhangi bir dine bağlı değildir. Binlerce yıldır var ama son zamanlarda Batı dünyasında daha popüler hale geldi. Bilim insanları, manyetik rezonans görüntüleme (MRI) aracılığıyla meditasyonun beyin yapısını değiştirebileceğini ve bu değişikliğin birçok zihinsel sağlık yararıyla ilişkili olduğunu keşfettiler​. Terapötik etkilerinden dolayı meditasyon, akıl sağlığı ve farkındalığı artırmak için giderek daha fazla kullanılmaktadır.

Farkındalık ve meditasyon yakından ilişkili olduğundan, dikkatli ebeveynlik ve farkında olmak için meditasyon yapan ebeveynlere de atıfta bulunabilir. Bazı araştırmacılar ve psikologlar da mindfulness ve meditasyonu birbirinin yerine kullanırlar. Çocuğunuzla yapabileceğiniz 3 farkındalık pratiği yazısını okumak için tıklayınız...

Mindful ebeveynliğin faydaları

Farkındalık, kişinin kendi duygu ve düşüncelerinin kasıtlı, yargılayıcı olmayan farkındalığıdır. Dün ne olduğu ya da yarın ne olabileceği konusunda endişelenmek yerine şu anda tam olarak var olmak ve onu olduğu gibi kabul etmekle ilgilidir. Ebeveynler bu ruh halindeyken, ebeveynlik aşağıdaki şekillerde kolaylaştırılır.

Stresi azaltır

Farkındalık uygulamaları, ebeveynlerin stres düzeylerini düşürmeye yardımcı olabilir. Farkında olmak, duygularımızın bizi ele geçirmesine izin vermek yerine, zor durumlardan geri adım atmamıza ve bunlar üzerinde objektif bir şekilde düşünmemize olanak tanır. Güçlü duygularımızın kontrolü ele geçirmesine ve savaş - kaç - don tepkisini tetiklemesine izin vermediğimizde stres azalır.

Çocuklardaki davranış sorunlarını azaltır

Stres, ebeveynlik becerilerini önemli ölçüde etkiler. Stresli durumlarda (bir çocuğun markette sinir krizi geçirmesi gibi), ebeveynler hayatta kalma moduna geri dönebilir. Daha reddedici, kontrol edici ve tepkisel hale gelerek çocukların davranış sorunlarının kötüleşmesine neden olurlar. Araştırmalar, ebeveynlerin stresi azaldığında çocukların saldırgan davranışlarının ve davranış sorunlarının azaldığını gösteriyor.

Çocuğun olumlu davranışlarını artırır

Farkındalık, ebeveynlerin çocuklarının duygularına empati kurmaları ve uyum sağlamaları için gereklidir. Uyum ve yargılayıcı olmayan davranış, ebeveynlerin çocuklarıyla duygusal olarak bağlantı kurmasına ve anlaşıldıklarını hissetmelerine yardımcı olur. Çocuklar yaramazlık yaptığında, duraklamak ve durum üzerinde düşünmek, dikkatli ebeveynlerin cezaya dayalı otomatik bir tepki oluşturmak yerine kendi ebeveynlik değerlerine göre yanıt vermelerine olanak tanır​​. Bu tür besleyici ortamlarda yetişen çocuklar, daha az davranışsal sorun ve daha fazla prososyal davranış sergileme eğilimindedir.

Ebeveynlerde daha iyi duygusal düzenlere neden olur

Meditasyon, ebeveynlerin duygusal öz düzenlemeleri için iyidir​. Ebeveynler olumsuz düşüncelerinden uzaklaştıklarında, tam gelişmiş çatışmalara ya da depresif dönemlere dönüşmeden önce olumsuz, tekrarlayan meşguliyet döngüsünü kesintiye uğratırlar.

Ebeveyn memnuniyetini artırır

Dikkatli bir ebeveynlik yaklaşımı, ebeveynlerin duygusal farkındalığı artırmasına da yardımcı olur. Çocuğunuzun ve kendi duygularınızın daha fazla farkında olmak, davranışlarının sizin nasıl hissettiğinizi nasıl etkileyebileceğini anlamanıza ve daha hızlı ayrılmanıza olanak tanır. Sonuç olarak, bağırmak gibi daha az otomatik davranış ve daha fazla dinleme eğilimi vardır. Genel olarak, sonuçlar daha olumlu bir ev ortamı, daha kaliteli ebeveyn - çocuk ilişkisi ve ebeveynler için daha yüksek bir memnuniyet düzeyidir.

Ruhsal bozuklukların nesiller arası döngüsünü durdurur

Zihinsel bozuklukların tedavisinde ve önlenmesinde mindfulness uygulaması yükseliştedir. Dikkatli bir yaklaşım benimseyerek, akıl hastalığı olan ebeveynler, koşullarla ilişkili stresi ve nesiller arası aktarım döngüsünü kırmak için çocuklarına aktarma riskini azaltabilir.

İlişkileri geliştirir

Farkındalık, çiftlerin ve ailelerin iletişimi, duygusal düzenlemeyi ve ilişki refahını geliştirmesine yardımcı olabilir. Ergen - ebeveyn ilişkilerini geliştirmenin yanı sıra, ebeveynler arasındaki romantik ilişkileri de geliştirebilir​​.

Mindful ebeveynlik nasıl uygulanır?

Ebeveynlerin dikkatli ebeveynlik uygulamalarına yardımcı olmak için tasarlanmış mindful ebeveynlik programları vardır, ancak ebeveynlerin, farkındalığı uygulamak için bu tür davranış terapisine kaydolmaları gerekmez. Farkındalık, herhangi bir ebeveyn tarafından herhangi bir zamanda ebeveynliğe dahil edilebilir. İşte ebeveynlerin evde benimsemeleri için mindful ebeveynlik uygulamaları...

Günlük meditasyon yapın

Kendine iyi bakmak, stressiz ebeveynliğin temelidir. Meditasyon sadece bir ebeveynlik aracı değildir. Ebeveynliğin ve yaşamın tüm yönlerini etkileyebilir. Ebeveynlerin kendilerine bakmayı öğrenmelerine ve ailelerine huzur getirmelerine yardımcı olur. Farkındalık, bir yere varmak, bir şeyi düzeltmek ya da bazı sonuçlar yaratmakla ilgili değildir. Başka düşünceler olmadan var olduğunuzda bu bir zihin durumudur.

Meditasyona yeni başlayanlar genellikle nefes meditasyonu ile başlar. Bu tür meditasyonda, nefesinize odaklanırsınız ve dikkatinizi orada tutarsınız. Başka düşünceler ortaya çıkarsa, onları kabul edin, bir kenara bırakın ve sonra dikkatinizi tekrar nefesinize yönlendirin. Yaygın olarak uygulanan diğer türler, sevgi - şefkat meditasyonu ve düşünce gözlem meditasyonudur.

Çocuklara meditasyonu öğretin

Çocuğunuzu mindful ebeveynlik faaliyetlerine dahil edin ve onlara nasıl meditasyon yapacaklarını öğretin. Mindfulness yoluyla çocuklarda kaygı ve stres azaltılabilir ve odaklanma güçlendirilebilir. Bazı araştırmalar ayrıca özgüvenin, olumlu duyguların ve aile ilişkilerinin geliştiğini ortaya koyuyor​​.

Ebeveynlik hedeflerinize dikkat edin

Ebeveynlik zorluklarıyla uğraşırken, ebeveynlik hedeflerinizi aklınızda bulundurun. Örneğin; amacınız bağırmak ve ebeveyn - çocuk ilişkisini geliştirmekse, çabalarınız bunu yansıtmalıdır. Ceza ve tehditler bunu başarmanıza yardımcı olmayacaktır. İstediğinizi gerçekleştirmenize yardımcı olabilecek diğer ebeveynlik stillerini ve disiplinlerini düşünün.

Ağırdan alın

Ebeveynlikte dikkatli olmak, zor durumlarda geri adım atmak ve bunun duygularınızı ve çocuğunuzu nasıl etkilediğini fark etmek anlamına gelir. Hayatı yavaşlatmak, özellikle DEHB veya diğer davranış bozuklukları olan çocuklar için faydalı olabilir.

Sürecin keyfini çıkarın

Ebeveynliğin sonu yoktur, bu bir süreçtir. Yine de, çoğu ebeveyn sonuçlara ya da onların eksikliğine odaklanır. Bunu yaptığımızda, aslında herhangi bir sonuçtan daha önemli olan, aradaki tüm adımları kaçırırız. Ebeveynler için çocuklarının öğrendiğini ve büyüdüğünü izlemek güzel bir deneyim. Ama sadece mükemmel sonuçla ilgilenirsek, tüm harika anları kaçırırız ya da daha da kötüsü, onları çocuklarımızın bizi hatırlayacağı sefil anlara dönüştürürüz.

Kaynak: Pamela Li. "7 Benefits Of Mindful Parenting And How To Practice It". Şuradan alındı: https://www.parentingforbrain.com/mindful-parenting/. (21.12.2022).