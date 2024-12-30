Yılbaşı günü bebek bekleyenler için diğer kişilere göre daha zorlayıcı olabiliyor. Aşağıda verdiğimiz öneriler ise hamilelerin gecesini kurtaracak nitelikte! İşte hamileyken de yılbaşında eğlenebilmenin 5 yolu...

Misafir olun!

Yılbaşı yemeğini sizin ya da eşinizin ailesinde yiyin. Tüm gün boyunca mutfakta yemek pişirmek ve içkileri hazırlamak için ayakta durmak yapacağınız en son şey olmalı. Üstelik evinizde misafir ağırlamanız yatıya da misafirlerinizin kalma olasılığını artırır. Bu da geceleri sık sık tuvalete kalkan, rahat uyuyamayan hamileler için ekstra zorluk demek. İyisi mi davet etmeyin, davetli olun!

Sindirimi kolay yiyecekler tercih edin

Eminiz ki eşiniz, aileniz ve arkadaşlarınız size ve karnınızdaki bebeğinize uygun yiyecekler hazırlayacaktır. Ancak siz yine de her ihtimale karşı geç saatlerde yemeyi çok kaçırmayıp, sindirimi kolay sizde eksstra şişkinlik, kabızlı yaratmayacak yiyecekleri tercih edin. Mutlaka çorba ile başlangıç yapın ve aşırı yağlı, paketli ürünlerden uzak durun

Hazırlanın

Güzelce giyinin, saçlarınızı ve makyajınızı yapın. Artık yaşamın koşturmacasından bir kenara çekilip dinlenmek istediğinizde dostlarınıza ve çocuklarınıza bu özel günde çekilmiş fotoğraf ve videoları göstermek isteyeceksiniz. Şıklığınızdan ve güzelliğinizden taviz vermeyin!

Ne giydiğinize dikkat edin Aralıkta da olsak çok kalın giyinmeyin. Tüm yiyecekler, insanlar ve hissedilen heyecan, geçirdiğiniz bu büyülü 9 ayın her bir gününü kesinlikle daha gülerek anımsamanıza yarayacaktır. Ortamdan dolayı sıcaklayacağınız için de çok kalın giyinmeyin. Sabah erkenden kalkmayın Yılbaşı sabahı geç uyanın. Akşam uzun bir gece sizi bekliyor. Eğlencenin tadını çıkaracağınızı düşünerek sabah erken kalkmayın.