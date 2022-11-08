Haftanın film ve dizileri (7-13 Kasım 2022)

Haftanın filmleri:
Tamirhane
Türü: Komedi
Yönetmeni: Erkan Kolçak Köstendil
Müstakbel Damat
Türü: Komedi
Yönetmeni: İlker Ayrık
Niloya
Türü: Animasyon
Yönetmeni: Arkın Aktaç
Black Panther: Yaşasın Wakanda
Türü: Aksiyon, Macera, Fantastik
Yönetmeni: Ryan Coogler
Karlar Kraliçesi ve Prenses
Türü: Animasyon
Yönetmenleri: Andrey Korenkov ve Aleksey Tsitsilin
Klondike
Türü: Dram
Yönetmeni: Maryna Er Gorbach
La Caida / Dive
Türü: Dram, Spor
Yönetmeni: Lucía Puenzo
Kal
Türü: Dram
Yönetmeni: Ozan Açıktan
Noel Çarpması
Türü: Romantik komedi
Yönetmeni: Janeen Damian
Haftanın dizileri:
Mammals
Türü: Komedi, Dram
Yaratıcısı: James Richardson
The Crown: 5. Sezon
Türü: Biypgrafi
Yaratıcısı: Peter Morgan
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