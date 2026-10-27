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2026'nın yaşayan en seksi erkeği: Noah Wyle

People dergisi tarafından her yıl düzenlenen "Sexiest Man Alive" (Yaşayan En Seksi Erkek) anketinin 2026 yılındaki kazananı, televizyon dünyasının aşina olduğu oyuncu Noah Wyle oldu.

Giriş: 27 Ekim 2026, Salı 14:00
Güncelleme: 27 Ekim 2026, Salı 14:45
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Hollywood yıldızı Noah Wyle, PEOPLE dergisinin geleneksel "Yaşayan En Seksi Erkek" (Sexiest Man Alive) unvanının 2026 yılı sahibi oldu. Özellikle The Pitt dizisindeki performansıyla son dönemde yeniden gündeme gelen 55 yaşındaki oyuncu, derginin bu yılki özel sayısının kapağında yer aldı.

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Uzun yıllardır televizyon ve sinema dünyasında yer alan Noah Wyle, böylece kariyerindeki önemli başarıların yanına yeni bir unvan daha ekledi.

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Wyle, geniş kitleler tarafından 1994 - 2009 yılları arasında yayımlanan tıp draması ER dizisinde canlandırdığı Dr. John Carter karakteriyle tanınıyor. Oyuncu, 2025'te izleyiciyle buluşan The Pitt dizisinde ise Dr. Michael "Robby" Robinavitch karakterine hayat veriyor.

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Yaklaşık otuz yıldır televizyon dünyasında varlığını sürdüren Wyle'ın bu unvana layık görülmesi, oyuncunun yeniden popüler kültürün gündemine yerleştiği bir döneme denk geldi.

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ER ile başlayan televizyon kariyerini The Pitt ile sürdüren oyuncu, farklı kuşaklardan izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. 

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PEOPLE dergisinin 1985'ten bu yana sürdürdüğü "Yaşayan En Seksi Erkek" seçimi, her yıl eğlence dünyasının tanınmış isimlerini gündeme taşıyor. 2025 yılında bu unvan İngiliz oyuncu Jonathan Bailey'ye verilmişti.

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