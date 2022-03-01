Haftanın film ve dizileri (28 Şubat-6 Mart 2022)

Haftanın filmleri:
Bergen
Türü: Dram, Biyografik
Yönetmenleri: Mehmet Binay ve Caner Alper
The Batman
Türü: Aksiyon
Yönetmeni: Matt Reeves
Lucy and Desi
Türü: Belgesel
Yönetmeni: Amy Poehler
Kaçamak
Türü: Gerilim
Yönetmeni: Kim Farrant
Haftanın dizileri:
Upload: 2. Sezon
Türü: Bilim Kurgu, Komedi, Dram
Yaratıcısı: Greg Daniels
Pera Palas'ya Gece Yarısı: 1. Sezon
Türü: Bilim Kurgu, Tarihi
Yaratıcısı: Emre Şahin
Pieces of Her: 1. Sezon
Türü: Suç, Gizem
Yaratıcısı: Charlotte Stoudt
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