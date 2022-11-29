Haftanın film ve dizileri (28 Kasım-4 Aralık 2022)

Haftanın filmleri:
Acil Durumda Jane'i Ara
Türü: Dram
Yönetmeni: Phyllis Nagy
Yunus Çocuk
Türü: Animasyon, Aile
Yönetmeni: Mohammad Kheyrandish
Resmi Yarışma
Türü: Komedi
Yönetmeni: Mariano Cohn ve Gastón Duprat
Your Christmas or Mine?
Türü: Komedi
Yönetmeni: Jim O'Hanlon
Esrarengiz Canavar
Türü: Aksiyon, Fantastik, Macera
Yönetmeni: Roar Uthaug
Haftanın dizileri:
Sıcak Kafa: 1. Sezon
Türü: Distopik, Macera
Yönetmeni: Mert Baykal ve Umur Turagay
Riches : 1. Sezon
Türü: Gerilim, Dram
Yönetmenleri: Abby Ajayi, Darcia Martin ve Sebastian Thiel
Three Pines: 1. Sezon
Türü: Dram
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