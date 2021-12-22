Haftanın film ve dizileri (20-26 Aralık 2021)

Haftanın filmleri:
Don't Look Up
Türü: Komedi
Yönetmeni: Adam McKay
Matrix Resurrections
Türü: Bilim Kurgu
Yönetmeni: Lana Wachowski
Dalgalar ve İzler
Türü: Dram
Yönetmeni: Emre Kavuk
Her Şey Yolunda
Türü: Dram, Komedi
Yönetmeni: François Ozon
Being the Ricardos
Türü: Dram
Yönetmeni: Aaron Sorkin
Joy for Christmas
Türü: Romantik
Yönetmeni: Pat Williams
Haftanın dizileri:
Emily in Paris: 2. Sezon
Türü: Komedi, Dram
Yaratıcısı: Darren Star
The Silent Sea: 1. Sezon
Türü: Bilim Kurgu
Yönetmeni: Choi Hang-Yong
With Love
Türü: Romantik Komedi
Yaratıcısı: Gloria Calderón Kellett
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