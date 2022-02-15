Haftanın film ve dizileri (14-20 Şubat 2022)

Haftanın filmleri:
6 Numaralı Kompartıman
Türü: Dram, Komedi
Yönetmeni: Juho Kuosmanen
Soygun Oyunu: Büyük Vurgun
Türü: Komedi, Polisiye
Yönetmenleri: Ali Doğançay ve Başaran Şimşek
Düşüş Boeing Davası (Netflix)
Türü: Belgesel
Yönetmeni: Rory Kennedy
Emma (Netflix)
Türü: Komedi, Dram
Yönetmeni: Autumn de Wilde
Bonus: Geleck hafta İKSV Galaları’nda vizyona girecek olan bir filmi şimdiden duyuralım istedik:
Paralel Anneler
Türü: Dram
Yönetmeni: Pedro Almodóvar
Haftanın dizileri:
The Marvelous Mrs. Maisel: 4. Sezon (Amazon)
Türü: Komedi, Dram
Yaratıcısı: Amy Sherman-Palladino
Birimiz Yalan Söylüyor: 1. Sezon (Netflix)
Türü: Gizem, Suç
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