Haftanın film ve dizileri (10-16 Ocak 2022)

Haftanın filmleri:
Benden Ne Olur?
Türü: Komedi
Yönetmeni: Murat Şenöy
Kod 355
Türü: Aksiyon, Gerilim
Yönetmeni: Simon Kinberg
Çığlık
Türü: Korku, Gerilim
Yönetmenleri: Matt Bettinelli-Olpin ve Tyler Gillett
Pervasız
Türü: Gizem, Gerilim
Yönetmeni: Monika Mitchell
Otel Transilvanya: Transformanya
Türü: Animasyon
Yönetmeni: Jennifer Kluska ve Derek Drymon
Haftanın dizileri:
After Life: 3. Sezon
Türü: Komedi, Dram
Yönetmeni: Ricky Gervais
The Office
Türü: Komedi
Yaratıcıları: Greg Daniels, Ricky Gervais ve Stephen Merchant
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