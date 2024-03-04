Haftanın astrolojik gündemi (4 - 10 Mart 2024)

4 - 10 Mart haftasının astrolojik gündemini Astrolog Şeyda Özsoy yorumladı. Haftanın günlerine göre astrolojik olaylar ve bunların günlük hayatımıza etkileri artık her hafta HTHayat Youtube kanalında!

Hafta geneline yayılan etkiler için "10 Mart Pazar günü gerçekleşecek Balık Yeniayı ile yeni adımlara hazır olalım" yorumunu yapan Astrolog Şeyda Özsoy, Pazartesi'den Pazar'a tüm hafta boyunca gerçekleşecek astrolojik gelişmeleri ve 4 Mart, 5 Mart, 6 Mart, 7 Mart, 8 Mart, 9 Mart ve 10 Mart günlerinin astrolojik gündemlerini tek tek anlattı.