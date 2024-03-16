Haftanın astrolojik gündemi (18 - 24 Mart 2024)

18 - 24 Mart haftasının astrolojik gündemini Astrolog Şeyda Özsoy yorumladı. Haftanın günlerine göre astrolojik olaylar ve bunların günlük hayatımıza etkileri artık her hafta HTHayat Youtube kanalında!

Hafta geneline yayılan etkiler için "Geçtiğimiz Pazar günü Balık burcunda önemli bir yeniay gerçekleşmişti. Manevi açıdan da oldukça önemli zamanlardayız, Ramazan ayı içindeyiz. Bu, içinde bulunduğumuz dönemde yardımlaşma ve insanlar arasındaki bütünlük bilincinin de oldukça yükseleceğinin işaretiydi." yorumunu yapan Astrolog Şeyda Özsoy, Pazartesi'den Pazar'a tüm hafta boyunca gerçekleşecek astrolojik gelişmeleri ve 18 Mart, 19 Mart, 20 Mart, 21 Mart, 22 Mart, 23 Mart ve 24 Mart günlerinin astrolojik gündemlerini tek tek anlattı. 18 Mart haftasının astrolojik gündemi, izlemek isteyenler için HTHayat Youtube kanalında!