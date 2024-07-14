Haftanın astrolojik gündemi (15 Temmuz 2024 haftası)

15 - 21 Temmuz haftasının astrolojik gündemini Astrolog Şeyda Özsoy yorumladı. Haftanın günlerine göre astrolojik olaylar ve bunların günlük hayatımıza etkileri HTHayat Youtube kanalında!

15 Temmuz haftasının astrolojik gündemi ve burçlara etkiler

"15 Temmuz haftasının astrolojik olayları neler?" diye soranlar için Astrolog Şeyda Özsoy, "Bu hafta ülke ve dünya gündeminde gerilimli enerjilerin yoğun olduğu bir gökyüzü görünümü var. Pazartesi günü Mars ve Uranüs'ün Algol sabit yıldızı üzerindeki kavuşumları netleşiyor. Algol stresli bir enerjiyi temsil ediyor. Ne yazık ki geçmişe baktığımızda Algol'le bağlanılı olarak şiddeti, kaosu, tehlikeyi anlatan birçok olay görüyoruz. Geçmişe baktığımızda Algol etkisi karşımıza pek hayırlı olaylarla çıkmıyor ama korkuyu ve kaygıyı beslememek lazım. Bireysel olarak, farkında olduğumuz riskleri bilerek almamayı tercih edebilir, daha güvenli olan seçeneklere yönelebiliriz" dedi ve gün gün astrolojik etkileri anlattı. 15 Temmuz Pazartesi, 16 Temmuz Salı, 17 Temmuz Çarşamba, 18 Temmuz Perşembe, 19 Temmuz Cuma, 20 Temmuz Cumartesi, 21 Temmuz Pazar günlerinin astrolojik gündemi ve bunların burçlara etkileri Astrolog Şeyda Özsoy yorumuyla HTHayat Youtube kanalında!