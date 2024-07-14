Haftanın astrolojik gündemi (15 Temmuz 2024 haftası)

15 Temmuz haftasının astrolojik etkileri neler? 15 Temmuz Pazartesi, 16 Temmuz Salı, 17 Temmuz Çarşamba, 18 Temmuz Perşembe, 19 Temmuz Cuma, 20 Temmuz Cumartesi, 21 Temmuz Pazar günlerinin astrolojik olayları ve bunların burçlara etkilerini Astrolog Şeyda Özsoy yorumladı.

Haftanın astrolojik gündemi (15 Temmuz 2024 haftası)
Astroloji
Giriş: 14 Temmuz 2024 01:04
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15 - 21 Temmuz haftasının astrolojik gündemini Astrolog Şeyda Özsoy yorumladı. Haftanın günlerine göre astrolojik olaylar ve bunların günlük hayatımıza etkileri HTHayat Youtube kanalında!


15 Temmuz haftasının astrolojik gündemi ve burçlara etkiler

"15 Temmuz haftasının astrolojik olayları neler?" diye soranlar için Astrolog Şeyda Özsoy, "Bu hafta ülke ve dünya gündeminde gerilimli enerjilerin yoğun olduğu bir gökyüzü görünümü var. Pazartesi günü Mars ve Uranüs'ün Algol sabit yıldızı üzerindeki kavuşumları netleşiyor. Algol stresli bir enerjiyi temsil ediyor. Ne yazık ki geçmişe baktığımızda Algol'le bağlanılı olarak şiddeti, kaosu, tehlikeyi anlatan birçok olay görüyoruz. Geçmişe baktığımızda Algol etkisi karşımıza pek hayırlı olaylarla çıkmıyor ama korkuyu ve kaygıyı beslememek lazım. Bireysel olarak, farkında olduğumuz riskleri bilerek almamayı tercih edebilir, daha güvenli olan seçeneklere yönelebiliriz" dedi ve gün gün astrolojik etkileri anlattı. 15 Temmuz Pazartesi, 16 Temmuz Salı, 17 Temmuz Çarşamba, 18 Temmuz Perşembe, 19 Temmuz Cuma, 20 Temmuz Cumartesi, 21 Temmuz Pazar günlerinin astrolojik gündemi ve bunların burçlara etkileri Astrolog Şeyda Özsoy yorumuyla HTHayat Youtube kanalında!




Önyargı ile yaklaşılan 3 burç

Astrolojide yer alan 12 burç arasından en sevilmeyen 3 burcun hangileri olduğunu biliyor musunuz?

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Astrolojide 12 burcun da sahip olduğu belli başlı özellikler vardır. Özellikle astrolojiye ilgisi olan insanlar, burçlarda fark ettikleri ve genelde eleştirilmeye açık bazı özelliklerinin var olduğunu söylerler. Bu burçlara yönelik önyargı geliştirmek doğru olmasa da toplum içinde olumsuz özellikleriyle zamanla öne çıkmış bazı burçlar var.
Üçüncü sırada: Başak Başak burçlarını her zaman düzen, temizlik ve titizlikleriyle tanırız. Dikkatli, özenli ve ayrıntıcı yanlarıyla dikkat çeken Başak burçları olumsuz bir özellik olarak insanları eleştirmeye fazla eğilimlidir. Herkesi ve her şeyi daha iyiye götürebilme isteği, mükemmelliyetçi olmaları ve soğuk duruşlarıyla bazen eleştiri alabilirler. Mükemmelleştirme istekleri kimi zaman çevresindeki insanları stres altına sokabilir.
İkinci sırada: Akrep Akrep burçları genel olarak dikkatli, disiplinli ve sabırlı olmalarıyla bilinirler. Bir diğer en bilinen özellikleri ise gizemli olmalarıdır. Duyguları kadar asıl düşüncelerini paylaşmayı pek sevmezler ve gizemli bir profil çizerler. Aşırı sahiplenici bir tavırlarının olması olumsuz özellikleri arasında sayılabilir. Bunun dışında kendilerini paylaşmaktan uzak durmaları bazen ileri boyutta olduğundan ketum olarak bilinirler.
İlk sırada: İkizler İkizler burçları hemen hemen herkesin duyduğu biçimde "uzak durulması gereken" burçlar arasında sayılmıştır. Oldukça enerjik ve canlı karakteriyle bilinen İkizler burcu insanları aslında çevrelerine güzel enerji yayarlar. Fakat kararsız ve dengesiz tavırları sebebiyle insanlar üzerinde belirsiz ve olumsuz bir hava yarattıklarından dolayı yakın ilişkide bulundukları insanlar zaman zaman zorlanıyor olabilirler. Sürekli yeni bir şey deneme istekleri ve bu alanlara yüzeysel yaklaşıp çabuk sıkılmaları olumsuz yönleri olarak değerlendirilebilir.


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