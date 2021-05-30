Haftalık burç yorumları (31 Mayıs 2021 - 6 Haziran 2021)

Merhaba. Bu hafta hem zorlu, sert hem de ilişkiler ve güven duygusu açısından oldukça belirgin bir hafta olacağa benziyor. Ayrıca Venüs İkizler burcundan Yengeç burcuna geçiş yapıyor. İkizler burcundaki Venüs meraklı ve değişkendi. Sadakat ve süreklilik ile pek alakası yoktu. Şimdi ise Yengeç burcuna geçerek daha kapalı, az konuşan çok hisseden ve sadık bir yapıya bürünüyor olacak. Özellikle aile sevgisine ağırlık verdiğimiz yumuşak bir Venüs sürecinden geçeceğiz.

Hafta içerisinde ise Venüs Jüpiter ile Astrolojideki en güzel kombinasyonlardan birini gerçekleştirecek. Bu da özellikle ikili ilişkiler, sosyalleşme, güven duygusu, kısmet gibi konuları vurgulayacak ve büyütecek. Bu dönemde kilo almamaya dikkat etmek gerekli! Tatil fırsatları için ise oldukça uygun.

Fakat bir yandan da Mars Plüton ile hafta sonuna doğru bir karşıtlık gerçekleştirecek. Bu da Venüs Jüpiter üçgeninin tersine aşırı zorlayıcı ve patlayıcı agresyonla dolu bir enerjidir. Nahoş bilgilerin ortaya çıkması ve bizi germesi olarak kısaca özetleyebiliriz veya eski defterlerin açılması şeklinde bahsedebiliriz. Yani eğer bu süre içerisinde daha metanetli ve sabırlı olursak ödüllendirici bir haftaya giriş yapıyoruz.

Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Haftaya biraz zorlayıcı bir başlangıç yapıyoruz. Görev ve sorumlulukların baskısını hissettiğimiz bir pazartesi sendromu olabilir. Akşama doğru sular duruluyor. Ay ise Kova burcunda.

Salı

Dün Satürn münasebetiyle zorlayıcı ve sorumluluklara odaklı geçen gün bu gün Jüpiter ile şenleniyor ve düne nazaran çok daha güvenli neşeli ve rahat bir gün geçiriyoruz. Ayrıca bugün romantizm de yüksek bir seviyede. Muhtaç olanlara empati yapmak, sokaktaki dostlarımız için bir kap yemek, su bırakmak bu günü güzel değerlendirmemize sebep olacaktır.

Çarşamba

Ay Balık burcundaki seyrine devam ediyor. Yine duygusal empati kurabildiğimiz romantik bir gün fakat bugün biraz egosal çıkışlara, alınganlıklara, yanlış anlaşılmalara hazır olun.

Perşembe

Ay Balık burcundaki ilerlemesine devam ederken oktavını birkaç kat yükseltecek ve romantizm, yaratıcılık, biraz tembellik, alınganlık, aldanma/aldatma ve yanlış anlaşılmalar oldukça gündemde olacak. Bağımlılıklara dikkat.

Cuma

Ay Koç burcuna geçiş yapıyor. Mars ve Plüton açısının da tetiklenmesi ile gergin ve fazla provokatif olabileceğimiz günlere giriş yapıyoruz. Bugün sakarlıklara, kazalara, kesiklere özellikle dikkat etmeliyiz.

Cumartesi

Hafta sonunun gelmesiyle birlikte kapanmanın olmadığı günlerde fazla enerjik olabileceğimiz günlerdeyiz. Bugün özellikle trafikle ilgili konulara dikkat etmek gerekiyor. Merkür ve Neptün’ün kare açısı dalgınlıklara, Mars Plüton karşıtlığı ise kazalara açık olabilecek zamanlara işaret ediyor.

Pazar

Sabah saatlerinde Koç burcunda ilerleyecek olan Ay, güne enerjik bir başlangıca işaret ediyor. Öğle saatlerinde Boğa burcuna geçmesi ile birlikte daha sakin ilerleyen bir günde olacağız. Ay’ın Jüpiter ve Venüs ile olumlu kontağı bu günü, özellikle öğle ve akşam saatlerini iyi hissettiğimiz, ilişkiler açısından güzel kılıyor.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…

Instagram: korhankilinckaya