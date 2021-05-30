Haftalık burç yorumları (31 Mayıs 2021 - 6 Haziran 2021)

Korhan Kılınçkaya, 31 Mayıs - 6 Haziran 2021 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

Haftalık burç yorumları (31 Mayıs 2021 - 6 Haziran 2021)
Astroloji
31 Mayıs 2021 Pazartesi

Merhaba. Bu hafta hem zorlu, sert hem de ilişkiler ve güven duygusu açısından oldukça belirgin bir hafta olacağa benziyor. Ayrıca Venüs İkizler burcundan Yengeç burcuna geçiş yapıyor. İkizler burcundaki Venüs meraklı ve değişkendi. Sadakat ve süreklilik ile pek alakası yoktu. Şimdi ise Yengeç burcuna geçerek daha kapalı, az konuşan çok hisseden ve sadık bir yapıya bürünüyor olacak. Özellikle aile sevgisine ağırlık verdiğimiz yumuşak bir Venüs sürecinden geçeceğiz.


Hafta içerisinde ise Venüs Jüpiter ile Astrolojideki en güzel kombinasyonlardan birini gerçekleştirecek. Bu da özellikle ikili ilişkiler, sosyalleşme, güven duygusu, kısmet gibi konuları vurgulayacak ve büyütecek. Bu dönemde kilo almamaya dikkat etmek gerekli! Tatil fırsatları için ise oldukça uygun.


Fakat bir yandan da Mars Plüton ile hafta sonuna doğru bir karşıtlık gerçekleştirecek. Bu da Venüs Jüpiter üçgeninin tersine aşırı zorlayıcı ve patlayıcı agresyonla dolu bir enerjidir. Nahoş bilgilerin ortaya çıkması ve bizi germesi olarak kısaca özetleyebiliriz veya eski defterlerin açılması şeklinde bahsedebiliriz. Yani eğer bu süre içerisinde daha metanetli ve sabırlı olursak ödüllendirici bir haftaya giriş yapıyoruz.


Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Haftaya biraz zorlayıcı bir başlangıç yapıyoruz. Görev ve sorumlulukların baskısını hissettiğimiz bir pazartesi sendromu olabilir. Akşama doğru sular duruluyor. Ay ise Kova burcunda.


Salı

Dün Satürn münasebetiyle zorlayıcı ve sorumluluklara odaklı geçen gün bu gün Jüpiter ile şenleniyor ve düne nazaran çok daha güvenli neşeli ve rahat bir gün geçiriyoruz. Ayrıca bugün romantizm de yüksek bir seviyede. Muhtaç olanlara empati yapmak, sokaktaki dostlarımız için bir kap yemek, su bırakmak bu günü güzel değerlendirmemize sebep olacaktır.

Çarşamba

Ay Balık burcundaki seyrine devam ediyor. Yine duygusal empati kurabildiğimiz romantik bir gün fakat bugün biraz egosal çıkışlara, alınganlıklara, yanlış anlaşılmalara hazır olun.


Perşembe

Ay Balık burcundaki ilerlemesine devam ederken oktavını birkaç kat yükseltecek ve romantizm, yaratıcılık, biraz tembellik, alınganlık, aldanma/aldatma ve yanlış anlaşılmalar oldukça gündemde olacak. Bağımlılıklara dikkat.


Cuma

Ay Koç burcuna geçiş yapıyor. Mars ve Plüton açısının da tetiklenmesi ile gergin ve fazla provokatif olabileceğimiz günlere giriş yapıyoruz. Bugün sakarlıklara, kazalara, kesiklere özellikle dikkat etmeliyiz.


Cumartesi

Hafta sonunun gelmesiyle birlikte kapanmanın olmadığı günlerde fazla enerjik olabileceğimiz günlerdeyiz. Bugün özellikle trafikle ilgili konulara dikkat etmek gerekiyor. Merkür ve Neptün’ün kare açısı dalgınlıklara, Mars Plüton karşıtlığı ise kazalara açık olabilecek zamanlara işaret ediyor.


Pazar

Sabah saatlerinde Koç burcunda ilerleyecek olan Ay, güne enerjik bir başlangıca işaret ediyor. Öğle saatlerinde Boğa burcuna geçmesi ile birlikte daha sakin ilerleyen bir günde olacağız. Ay’ın Jüpiter ve Venüs ile olumlu kontağı bu günü, özellikle öğle ve akşam saatlerini iyi hissettiğimiz, ilişkiler açısından güzel kılıyor.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…


Instagram: korhankilinckaya


Yıldızınız bugün neler söylüyor?

31 Mayıs 2021 Pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

13
İnsanlarla bağlantı kurmak bugün normalden daha az karmaşıktır, bu nedenle iletişim hatlarını açtığınızdan emin olun. Küçük bir düşünce, birkaç arkadaşın yardımıyla büyük bir fikre dönüşebilir ve bu büyük fikir, ileride faydalı ve hatta kârlı bir şeye dönüşebilir.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sınırların dışında düşünmeye istekli olun! Düşüncelerinizi gerçeklikle karıştırmak önemli olsa da, şu anda biraz yaratıcılık sizi çok ileriye götürecek. Yatmadan önce son dakika fikirlerinizi not edin.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Günün erken saatlerinde tuhaf bir ilham kaynağı olarak başlayan şey, özellikle şu anda sizi tamamen "anlayan" biriyle konuşursanız, büyük, cesur bir fikre dönüşebilir. Bu fikir size çok önemli kapılar açacak.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU İçinizde harika bir güç var ve ne yapmaya karar verirseniz verin, başarabileceğinizi biliyorsunuz. Özellikle de sevdiğiniz biri ile aranızdaki stresin kaynağı olan bir sorunu çözmeye kararlıysanız sizi kimse tutamaz!
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün temiz havayla birlikte size özel bir şey geliyor, sizi pencereleri açmaya ve rüzgari içeri sokmaya teşvik ediyor, bu yüzden temiz bir nefes alın ve bu duyguyu kucaklayın! Bir şekilde boğulmuş veya engellenmiş hissettiyseniz, bu fırsatı çevrenizdeki tüm engelleri yıkmak için kullanın.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Kendinizi herhangi bir zarardan korumak için sağlam duvarlar, sınırlar ve engeller ördüyseniz, şimdi onları sökmeye başlamanın tam zamanı. Kendinizi korumak için iyi bir nedeniniz olduğunu düşündünüz ve öyle de oldu. Ancak artık buna gerek yok.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün havada özel bir his var ve bu taze değişim rüzgarlarından kaynaklanıyor. Özellikle kalp meseleleri söz konusu olduğunda, yaratıcı zihninizi kullanmak için fırsatlar arayın. Romantizmle yeniden ilişki kurma şansını yakalamak üzeresiniz ve bu çok iyi hissettirecek!
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sık sık sıradan gerçeklerin yükü altında olsanız da, sizi vahşi bir keşif ve macera yolculuğuna çıkaran yeni bir hikaye yaratma fırsatıyla karşılaşabilirsiniz. Olayları uzun zamandır sahip olduğunuzdan farklı görüyorsunuz ve şu anda size sunulan romantik fırsatları benimsemek çok iyi hissettiriyor.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevdiğiniz biri bugün size kalbini açarsa, cevap vermeden önce ne söylediğini bir süre düşünün. Mesajlarının tam anlamını sindirmek için ne kadar çok zaman harcarsanız, bağlantınız o kadar derin ve samimi olacaktır.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sizin için özel biri bugün sizinle vakit geçirmek için biraz çabalıyor, bu yüzden hazırlanmak için yeterli zamanınız olması için işinizi çabucak bitirin. Ona zaman ayırdığınız için çok mutlu olacak. Size gerçekten değer veren biri olmalı.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Son zamanlarda romantizm için zamanınız olmadıysa, bugün partnerinizle biraz vakit geçirebilirsiniz. Ona nasıl hissettiğini, işinin nasıl gittiğini sorun. Gözünüzden kaçan bir derdi olabilir ve sizle paylaşmaktan çekiniyor olabilir.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Aşk hayatınızdaki kaosu çözdüğünüzü düşünmenize rağmen, bugün işler karışabilir. Neyse ki, dengeyi bulmak ve değer verdiğiniz biriyle huzur dolu bir yere dönmek için doğru şeylere sahipsiniz.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bazı sorunları çözdükten sonra ve bu gece yatağa gitmeden önce, yakın gelecekte aşk hayatınızı renklendirebilecek hayaller kurun. Bugün çok hırslı olunacak bir gün değil, ancak yakın gelecekte tutkulu bir macera için planlar yapmak olumlu hisler getirebilir.


Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.

Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.