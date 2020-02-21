Saçlarınızı yıpratmadan arındırın: Köpüksüz şampuan

Saçlarınızı yıpratmadan arındırmak için artık köpüksüz şampuanlar var.

Saçlarınızı yıkarken bolca köpürtmekten çok keyif alıyor olsanız da aslında köpük saçınıza çok iyi gelmiyor. Saçınızı kurutup yıpratıyor. Hatta şampuana karşı dünyada “no poo” (şampuansız) diye bir akım bile var. Özellikle kuru ve çok yıpranmış saçlar için şimdi köpüksüz şampuanlar var.

Köpüksüz şampuan nedir?

Piyasadaki şampuanların neredeyse tamamı su ile temas ettiğinde köpürmeye başlarlar. Köpürtmenin amacı aslında bu köpük ile saçları kirden ve yağdan arındırmaktır. Fakat çoğu zaman içinde kimyasal bulunan şampuanlar saçınızın sebum dengesini bozarak hem daha sık yağlanmasına hem de saçlarınıza zarar verir. Köpüksüz şampuanlar aslında saçlarınızın köpürmeden de arınabileceğini gösteriyor. İçindeki bitkisel özlerle saçlarınıza zarar vermeden temizlik aynı zamanda bakım sağlar.

Köpüksüz şampuanı kimler kullanmalı?

Aslında herkes köpüksüz şampuan kullanabilir. Ama özellikle çok kuru, yıpranmış ve boyalı olan saçlar için bulunmaz bir nimet olabilir. Çünkü kuru şampuanlar saçınızın sebum dengesini bozmadan, saçınızı çizmeden ve yıpratmadan temizler.

Köpüksüz şampuan saçı gerçekten temizler mi?

Saçlarınız hiçbir ürün kullanmadan sadece su ile temizlenebilir aslında. Şampuanlar köpürmek için farklı değişkenlere ihtiyaç duyarar. Örneğin saçınızın yağ miktarı, suyun sıcaklığı veya kireç oranı birbirinde farklı olduğunda şampuanınızın köpürmesi de değişir. Aslında saçınızı tamamen arındırmak için çok fazla köpüğe ihtiyacınız yoktur. Bu nedenle köpüksüz şampuanlar da şampuanlar gibi saçı arındırır.

Kuru şampuan nasıl yapılır?