Işıl ışıl cilt: Aydınlatıcı

Uzun süredir makyaj yapanlar aşina olsa da makyaja yeni başlayanların hakkında çok şey bilmediği aydınlatıcı ile ilgili merak edilen her şeyin cevabını bu yazımızda veriyoruz.

Makyaj aslında bir ışık ve gölge oyunudur. Bu hileyi yaparken hedef, yüzün kemik yapısında belirginleştirmek istenen yerleri öne çıkarmak, kapatmak istenen bölgeleri de geri çekmektir. Bu uygulamayı yapmak için aydınlatıcılardan ve kapatıcılardan yararlanılır.

Aydınlatıcı nedir?

Highlighter da denen aydınlatıcılar farklı formlarda üretilen içerisinde küçük ışıltılar barındırarak makyajınızda öne çıkarmak istediğiniz bölgeleri belirginleştirmek için kullanılır. Bunun yanında ışıkla karşılaştığında ışıl ışıl parlayacağınınz için sizi canlı gösterir. Dikkat edilmesi gereken tek şey aydınlatıcı sürerken ürün miktarını iyi ayarlamaktır. Az sürdüğünüzde sönük, çok sürdüğünüzde de ıslak ya da yağlı bir görüntü ede etmenize sebep olabilir.

Aydınlatıcı türleri nelerdir?

Likit aydınlatıcılar: Sıvı formda bulunan aydınlatıcılardır. Kontrolü zor olduğu için ve hata yaptığınızda düzeltmesi meşakkatli olduğu için kullanımı zordur. Bunun yanında eğer cilt ürünü olarak fondöten veya pudra kullanmaya gerek duymuyorsanız bu aydınlatıcılar cildinizde kolayca sabitlenecektir.

Toz aydınlatıcı: Toz yapıda olan ve sıkıştırılmış olarak paketlenen aydınlatıcılardır. En yaygın kullanılan aydınlatıcı türüdür. Miktarı azar azar uygulayarak istediğiniz gibi ayarlayabilme imkanı sunar. Bir fırça yardımıyla uygulamanız tavsiye edilir.

Krem aydınlatıcı: Kullanımı en kolay aydınlatıcılardır. Stick formda olanlarını direk cildinize uygulayıp elinizle dağıtarak kullanabilirsiniz.

Aydınlatıcı nasıl uygulanır?

Öncelikle ilk aşama doğru aydınlatıcıyi seçmek. Size uygun olan aydınlatıcı türünü seçtikten sonra aydınlatıcı rengine karar vermek gerekir. Highlighter seçerken cilt alttonunuz çok önemlidir. Eğer sıcak bir cilt alttonuna sahipseniz sarı alttonlu, soğuk bir cilt alt tonuna sahipseniz mavi alttonlu ürünler tercih etmenizi öneririz. Aydınlatıcınızı öncelikle tam elmacık kemiğinizin üzerinden şakağa doğru yukarı çıkacak şekilde uyguladıktan sonra, önce alnınızın ortasına burnunuzun üstüne ve ortasına, dudaklarınızın üstüne ve çenenizin ortasına gelecek şekilde sürdüğünüzde yüzünüzün en yüksek yerlerini belirginleştirmiş olursunuz. Kaş altlarınızı sürmeyi de ihmal etmeyin.

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