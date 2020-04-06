Işıl ışıl cilt: Aydınlatıcı

Uzun süredir makyaj yapanlar aşina olsa da makyaja yeni başlayanların hakkında çok şey bilmediği aydınlatıcı ile ilgili merak edilen her şeyin cevabını bu yazımızda veriyoruz.

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Işıl ışıl cilt: Aydınlatıcı
Ezgi Ece Aşkıngil

Makyaj aslında bir ışık ve gölge oyunudur. Bu hileyi yaparken hedef, yüzün kemik yapısında belirginleştirmek istenen yerleri öne çıkarmak, kapatmak istenen bölgeleri de geri çekmektir. Bu uygulamayı yapmak için aydınlatıcılardan ve kapatıcılardan yararlanılır.

 

Aydınlatıcı nedir? 

Highlighter da denen aydınlatıcılar farklı formlarda üretilen içerisinde küçük ışıltılar barındırarak makyajınızda öne çıkarmak istediğiniz bölgeleri belirginleştirmek için kullanılır. Bunun yanında ışıkla karşılaştığında ışıl ışıl parlayacağınınz için sizi canlı gösterir. Dikkat edilmesi gereken tek şey aydınlatıcı sürerken ürün miktarını iyi ayarlamaktır. Az sürdüğünüzde sönük, çok sürdüğünüzde de ıslak ya da yağlı bir görüntü ede etmenize sebep olabilir.

 

Aydınlatıcı türleri nelerdir?

Likit aydınlatıcılar: Sıvı formda bulunan aydınlatıcılardır. Kontrolü zor olduğu için ve hata yaptığınızda düzeltmesi meşakkatli olduğu için kullanımı zordur. Bunun yanında eğer cilt ürünü olarak fondöten veya pudra kullanmaya gerek duymuyorsanız bu aydınlatıcılar cildinizde kolayca sabitlenecektir.

 

Toz aydınlatıcı: Toz yapıda olan ve sıkıştırılmış olarak paketlenen aydınlatıcılardır. En yaygın kullanılan aydınlatıcı türüdür. Miktarı azar azar uygulayarak istediğiniz gibi ayarlayabilme imkanı sunar. Bir fırça yardımıyla uygulamanız tavsiye edilir.

 

Krem aydınlatıcı: Kullanımı en kolay aydınlatıcılardır. Stick formda olanlarını direk cildinize uygulayıp elinizle dağıtarak kullanabilirsiniz.

 

MAKYAJ HANGİ SIRAYLA YAPILMALI?

 

Aydınlatıcı nasıl uygulanır? 

Öncelikle ilk aşama doğru aydınlatıcıyi seçmek. Size uygun olan aydınlatıcı türünü seçtikten sonra aydınlatıcı rengine karar vermek gerekir. Highlighter seçerken cilt alttonunuz çok önemlidir. Eğer sıcak bir cilt alttonuna sahipseniz sarı alttonlu, soğuk bir cilt alt tonuna sahipseniz mavi alttonlu ürünler tercih etmenizi öneririz. Aydınlatıcınızı öncelikle tam elmacık kemiğinizin üzerinden şakağa doğru yukarı çıkacak şekilde uyguladıktan sonra, önce alnınızın ortasına burnunuzun üstüne ve ortasına, dudaklarınızın üstüne ve çenenizin ortasına gelecek şekilde sürdüğünüzde yüzünüzün en yüksek yerlerini belirginleştirmiş olursunuz. Kaş altlarınızı sürmeyi de ihmal etmeyin.

 

FONDÖTEN NASIL KULLANILIR?

 

Bakımlı görünmenin püf noktaları
+43
Ojelerinizi asetonsuz çıkarın
 
Asetonunuz bittiyse eğer, ojelerinizi tırnaklarınıza oje kurutucusu sürüp pamuk yardımı ile hızlı şekilde hareket ederek çıkarabilirsiniz.
 

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Yorumlar
3
Onay Bekleyenler
0
HTHayat Okuru ne diyor?
  • Misafir
     
    18 Haziran 2018 Pazartesi 13:54

    saçlarım dokuldu kel kaldım care bulamadım

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  • Misafir
     
    16 Haziran 2018 Cumartesi 23:44

    ankarada bir saç bakım terapi yağı ve şampuanı olduğunu söyleyen arkadaşım bana bir tane numune olduğunu kullanıp kullanmayacağımı sordu bende olur dedim 10 yıldır saçımın maaşallahı var tek bir tel bile yoktu bu ürünü kullandım sadece 1 ay içinde yemin ediyorum saçımda ellerimle dokunduğumda hissedilebilecek kadar saç çıkmaya başladı bulabilirseniz bu özel üretim yağdan mutlaka alın ne demek istediğimi anlayacaksınız

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  • Misafir
     
    18 Haziran 2018 Pazartesi 13:52

    saclarım cok dokuldu kel kaldım 3 senedır çıkmıyor bunalıma gırdım


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