Oje sürdükten 10 saat sonra vücutta ne olur?

PRATİK MANİKÜR İÇİN 7 İPUCU Sağlık konusunda en bilinçli insanlar bile ojenin vücudumuz üzerindeki etkisini düşünmek açısından başarısız oluyor. Ancak yapılan yeni bir araştırma Amerika’daki birçok oje markasının göründüklerinden çok daha zararlı olduklarını ortaya koydu.
Araştırmacılar, çalışmaya katılan 24 kadını kimyasal toksin işaretleri için test ettiler. Sonuç olarak her bir kadının vücudunda toksin izlerine rastlandı. Peki, bu kimyasalların kaynağı neydi? Oje. Sonuçlara göre, katılımcıların %100’ünde, oje sürüldükten 10 saat sonra trifenil fosfat izleri görüldü. Bu tür kesin sonuçlar oldukça dikkat çekici ve aynı zamanda da endişelendirici.
Takiben yapılan bir başka deneyde de aynı araştırmacılar, 10 farklı ojeyi trifenil fosfat için test ettiler ve kimyasalın ojelerin 8’inde bulunduğunu gördüler. Sonuçları pozitif çıkan ojelerin ikisinde, ürün etiketi üzerinde kimyasalın varlığı tebliğ edilmemişti. Yani Amerika’da satılan ojelerin %20’si, yapısında içerik olarak listelenmeyen tehlikeli bir kimyasal barındırıyor.
Trifenil fosfatın (ya da TPHP’nin) yarattığı en büyük sorun, insan bedenindeki tüm hormonları kontrol eden endokrin sistemin bozulmasına yol açması. Araştırmanın başındaki kişi, Dr Heather Stapleton, konu hakkındaki endişelerini şu şekilde açıklıyor: “TPHP’nin hormon düzenlenmesini, metabolizmayı, üremeyi ve gelişimi etkilediğini gösteren kanıtlar gittikçe artıyor.”
Bu durum, özellikle de büyümelerinin temelinde sağlıklı hormonsal gelişim yatan genç kızlar için tehlikeli. Ancak TPHP, maruz kalan herkes için ciddi bir sağlık riski anlamına geliyor. Aynı zamanda da şu etkileri olduğu biliniyor:
Bu haber getholistichealth.com web sitesinden derlenmiştir.
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Yaratan, her kadinin tirnaklarina hos bir renk vermistir. Bir nefes apriko, gül pembesi, eflatun, buz mavisi, güvercin grisi, kristal beyazi, papatya sarisi..., iyi bak görürsün.Oje sürüp sarartmayin. Okudugunuz üzre zaten cok zararli. Muhakkak cünkü kimya !Cevapla
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çok korkunç bunlar yaaCevapla