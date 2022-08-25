Burcunuza en uygun oje rengi

Ko\u00e7\nAte\u015f grubunun en belirgin bur\u00e7lar\u0131ndan biri olan Ko\u00e7 burcunu yans\u0131tan renk tabii ki k\u0131rm\u0131z\u0131! Ate\u015fin renginden ilham alan bu t\u0131rnaklar size \u00e7ok yak\u0131\u015facak.. Bo\u011fa\nKararl\u0131, g\u00fcvenilir ve biraz da romantik bir bur\u00e7 olan Bo\u011fa bur\u00e7lar\u0131 i\u00e7in pembe rengini tercih etmek duygusal y\u00f6nlerini daha da ortaya \u00e7\u0131karmaya yard\u0131mc\u0131 olabilir.. \u0130kizler\nKonu\u015fkan, merakl\u0131 ve e\u011flenceli olan \u0130kizler bur\u00e7lar\u0131, sar\u0131 ve tonlar\u0131n\u0131 tercih ederek ki\u015filiklerini yans\u0131tabilirler. Birbirine yak\u0131n tonlar\u0131 ayn\u0131 elde toplamak ise dikkat \u00e7eken bir g\u00f6r\u00fcn\u00fcm sa\u011flaman\u0131za yard\u0131mc\u0131 olabilir. . Yenge\u00e7\nSon zamanlar\u0131n trendlerinden olan inci ve sedef detayl\u0131 t\u0131rnaklar yarat\u0131c\u0131 ve merhametli Yenge\u00e7lerin tercih etmesi gereken bir se\u00e7im.. Aslan\nAte\u015f grubunun bir di\u011fer iddial\u0131 burcu olan Aslanlar i\u00e7in i\u00e7lerindeki enerjiyi yans\u0131tabilmeleri i\u00e7in en uygun renk tabii ki turuncu. G\u00fcler y\u00fczlerinin enerjisi t\u0131rnaklar\u0131na vurmu\u015f olabilir.. Ba\u015fak\nTitiz ve d\u00fczenli olmalar\u0131 en belirgin \u00f6zelliklerinden olan Ba\u015faklar i\u00e7in en iyi se\u00e7im ta\u015f rengi. Temiz ve karakterlerine yak\u0131n zarif bir g\u00f6r\u00fcn\u00fcm onlar i\u00e7in vazge\u00e7ilmez olabilir.. Terazi\n\u00c7ekici ve cana yak\u0131n Teraziler i\u00e7in mavi ve tonlar\u0131 benzrsiz bir se\u00e7im. Hem zarif hem de sevimli taraflar\u0131n\u0131 ayn\u0131 anda yans\u0131tmak i\u00e7in nail artlardan da yararlanabilirler.. Akrep\nGizemli bir bur\u00e7 olan Akrep bur\u00e7lar\u0131 i\u00e7in siyah benzersiz bir tercih. Derinlik ve g\u00fcc\u00fcn burcu i\u00e7in ba\u015fka bir rengin d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fclmesi de imkans\u0131zd\u0131 zaten.. Yay\nMaceraperest ve heyecanl\u0131 ruhlara sahip olan Yay bur\u00e7lar\u0131 i\u00e7in en iyi se\u00e7im mor rengi. Pozitif enerjinin kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131 da ancak mor rengi olabilirdi zaten.. O\u011flak\nBa\u015far\u0131 odakl\u0131 ve s\u00fcrekli plan yapan bir bur\u00e7 olan O\u011flak bur\u00e7lar\u0131 i\u00e7in bembeyaz bir oje tercih edilebilir. Ciddi ve g\u00fc\u00e7l\u00fc iradelerini bizce en iyi beyaz renkle yans\u0131tabilirler.. Kova\nBa\u011f\u0131ms\u0131z ve kendine has tarzlar\u0131 olan Kova bur\u00e7lar\u0131 i\u00e7in lila ve mavi aras\u0131 so\u011fuk bir ton olduk\u00e7a uygun. Tarz\u0131n\u0131za g\u00f6re nail artlar ekleyerek t\u0131rna\u011f\u0131n\u0131z\u0131 \u015fekillendirebilirsiniz.. Bal\u0131k\nSanatsal y\u00f6nleri olan ve duygusall\u0131klar\u0131yla bilinen Bal\u0131k bur\u00e7lar\u0131 i\u00e7in ye\u015filden daha iyi bir se\u00e7im olamazd\u0131 herhalde! Tamamen ye\u015fil ya da nail artl\u0131 bir se\u00e7im e\u011flenceli y\u00f6n\u00fcn\u00fcz\u00fc de ortaya \u00e7\u0131karman\u0131za yard\u0131mc\u0131 olabilir..
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