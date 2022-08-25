Burcunuza en uygun oje rengi

Her burcu temsil eden veya o burcun özelliklerine yakın olan bir renk vardır. Peki sizin burcunuzu yansıtan oje rengi hangisi?

Güzellik
25 Ağustos 2022 15:17
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  • Koç

    Ateş grubunun en belirgin burçlarından biri olan Koç burcunu yansıtan renk tabii ki kırmızı! Ateşin renginden ilham alan bu tırnaklar size çok yakışacak.

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  • Boğa

    Kararlı, güvenilir ve biraz da romantik bir burç olan Boğa burçları için pembe rengini tercih etmek duygusal yönlerini daha da ortaya çıkarmaya yardımcı olabilir.

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  • İkizler

    Konuşkan, meraklı ve eğlenceli olan İkizler burçları, sarı ve tonlarını tercih ederek kişiliklerini yansıtabilirler. Birbirine yakın tonları aynı elde toplamak ise dikkat çeken bir görünüm sağlamanıza yardımcı olabilir.

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  • Yengeç

    Son zamanların trendlerinden olan inci ve sedef detaylı tırnaklar yaratıcı ve merhametli Yengeçlerin tercih etmesi gereken bir seçim.

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  • Aslan

    Ateş grubunun bir diğer iddialı burcu olan Aslanlar için içlerindeki enerjiyi yansıtabilmeleri için en uygun renk tabii ki turuncu. Güler yüzlerinin enerjisi tırnaklarına vurmuş olabilir.

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  • Başak

    Titiz ve düzenli olmaları en belirgin özelliklerinden olan Başaklar için en iyi seçim taş rengi. Temiz ve karakterlerine yakın zarif bir görünüm onlar için vazgeçilmez olabilir.

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  • Terazi

    Çekici ve cana yakın Teraziler için mavi ve tonları benzrsiz bir seçim. Hem zarif hem de sevimli taraflarını aynı anda yansıtmak için nail artlardan da yararlanabilirler.

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  • Akrep

    Gizemli bir burç olan Akrep burçları için siyah benzersiz bir tercih. Derinlik ve gücün burcu için başka bir rengin düşünülmesi de imkansızdı zaten.

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  • Yay

    Maceraperest ve heyecanlı ruhlara sahip olan Yay burçları için en iyi seçim mor rengi. Pozitif enerjinin karşılığı da ancak mor rengi olabilirdi zaten.

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  • Oğlak

    Başarı odaklı ve sürekli plan yapan bir burç olan Oğlak burçları için bembeyaz bir oje tercih edilebilir. Ciddi ve güçlü iradelerini bizce en iyi beyaz renkle yansıtabilirler.

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  • Kova

    Bağımsız ve kendine has tarzları olan Kova burçları için lila ve mavi arası soğuk bir ton oldukça uygun. Tarzınıza göre nail artlar ekleyerek tırnağınızı şekillendirebilirsiniz.

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  • Balık

    Sanatsal yönleri olan ve duygusallıklarıyla bilinen Balık burçları için yeşilden daha iyi bir seçim olamazdı herhalde! Tamamen yeşil ya da nail artlı bir seçim eğlenceli yönünüzü de ortaya çıkarmanıza yardımcı olabilir.

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