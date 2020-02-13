Birkaç adımda pürüzsüz ayaklara kavuşun

Ayaklarınızı pürüzsüz bir hale kavuşturmanın en etkili ve basit yolu için bunu önerimizi mutlaka deneyin.

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Birkaç adımda pürüzsüz ayaklara kavuşun

Gündelik hayatın zorluklarla dolu olması ayaklarımızın düzenli bakımın yapmayı giderek zorlaştırıyor. Gün içinde en çok ayaklarımız acır; ayakkabılar ayaklarımıza vurur, ayaklarımız ayakkabının içinde sıkışır kalır. Günün sonu geldiğinde ise ayaklarımızın pütür pütür olduğunu, topuğumuzda çatlakların meydana geldiğini görürüz. Ancak bu sorun canınızı sıkmasın çünkü hem çok çabuk ve kolayca hem de maliyetsiz bir şekilde ayaklarınızı yeniden eski görünümüne kavuşturabilirsiniz.

 

Sizin için hazırladığımız bu basit kürle, ayaklarınız eskisi gibi hassas ve yumuşak olacak; tüm yorgunluklardan doğan problemleriniz kısa sürede çözülecek.

 

Malzemeler:

  • 5 yemek kaşığı karbonat
  • Duş jeli
  • Birkaç damla yağ (lavanta, portakal ya da limon yağı uygun olabilir)

 

Yapılışı

  1. İşlemlere başlamadan önce ayaklarınızı 5 dakika sıcak suda bekletmelisiniz. Böylece ayaklarınız nemlenecek ve karışım daha etkili hale gelecektir.
  2. Karbonatı, duş jelini ve yağı homojen hale gelene kadar karıştırın. Ardından karışımı, ayaklarınıza masaj yaparak sürün.
  3. Eğer cildinizdeki pütürlük çok fazlaysa karışımı ayağınıza sürmek için sünger ya da ponza taşı kullanabilirsiniz.
  4. Karışımı yıkayın, ayağınızı kuruladıktan sonra ayaklarınızı nemlendirici bir kremle ovun.
  5. Karbonat yalnızca sertleşmiş ayak derisi için en iyi ilaç değildir aynı zamanda kötü kokuları giderir, hızlı iyileşmeyi sağlar ve mantar enfeksiyonlarıyla baş etmede oldukça başarılıdır.
  6. Sonuçları iki hafta içerisinde gözle görülür olacaktır.

 

YAZ İÇİN AYAK BAKIMI

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