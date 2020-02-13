Birkaç adımda pürüzsüz ayaklara kavuşun

Ayaklarınızı pürüzsüz bir hale kavuşturmanın en etkili ve basit yolu için bunu önerimizi mutlaka deneyin.

Gündelik hayatın zorluklarla dolu olması ayaklarımızın düzenli bakımın yapmayı giderek zorlaştırıyor. Gün içinde en çok ayaklarımız acır; ayakkabılar ayaklarımıza vurur, ayaklarımız ayakkabının içinde sıkışır kalır. Günün sonu geldiğinde ise ayaklarımızın pütür pütür olduğunu, topuğumuzda çatlakların meydana geldiğini görürüz. Ancak bu sorun canınızı sıkmasın çünkü hem çok çabuk ve kolayca hem de maliyetsiz bir şekilde ayaklarınızı yeniden eski görünümüne kavuşturabilirsiniz.

Sizin için hazırladığımız bu basit kürle, ayaklarınız eskisi gibi hassas ve yumuşak olacak; tüm yorgunluklardan doğan problemleriniz kısa sürede çözülecek.

Malzemeler:

5 yemek kaşığı karbonat

Duş jeli

Birkaç damla yağ (lavanta, portakal ya da limon yağı uygun olabilir)

Yapılışı