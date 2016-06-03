Mükemmel bir cilt için karbonat

Mükemmel bir yüz ve cilt için karbonat

Karbonatın faydalarını biz saymakla bitiremedik. Karbonatı cildinizde denemeye ne dersiniz?

Karbonat, sayısız cilt sorununun tedavisinde kullanılabilir. Bu inanılmaz madde, içeriğindeki partiküllerin aşındırıcı hareketleri ile cildi ölü hücrelerden arındırır. Pudramsı madde, aşırı tahriş olmaksızın güvenli bir şekilde arındırır.

Bu işlem, ölü hücrelerin yüzeyden kalkması ile yeni hücrelerin oluşumuna zemin hazırlar; bu süreçte deri altındaki yeni hücre gelişimlerine hasar vermez. Cildinizin kalitesini artırıp ışıldamasını sağlamak istiyorsanız, aşağıdaki ev yapımı tedavi yöntemlerini denemelisiniz.

Karbonat ve su

Karbonat, yüzünüzü ölü hücrelerden arındırıp fazla kiri ve yağı temizleyerek akne oluşumunu etkili bir şekilde önler, yüzünüzdeki tıkalı gözenekleri açar. Ev yapımı karbonatlı arındırıcı yapabilmek için biraz karbonatı ılık su ile karıştırıp macun haline getirin, yüzünüze uygulayın ve yavaş, dairesel hareketlerle masaj yapın. 15 dakika sonra yüzünüzü ılık su ile yıkayın.

Karbonat ve öğütülmüş yulaf

Karbonat ve öğütülmüş yulaf kombinasyonu, güçlü bir yüz temizleyicisi olabilir. Yulafı eşit miktardaki su ve karbonata eklemeniz gerekiyor. Öğütülmüş yulaf, su-karbonat karışımının yaklaşık 1/6’sı kadar olmalı. Hafif, dairesel hareketlerle karışımı yüzünüze uygulayın.

Bu inanılmaz kombinasyon, yüzünüzü ölü hücrelerden arındıracak ve hatta göz altı torbaları gibi problemlerden bile kurtulmanızı sağlayacak. Ancak karışımı göz altlarınıza sürdüğünüzden emin olun; gözle temasından kaçının. Son olarak yüzünüzü ılık su ile yıkayın – iyileşmeyi göreceksiniz.

Karbonat ve limon

Karbonat ve limon karışımı, cildinizi ölü hücrelerden arındırdığı gibi, yaş lekelerini azaltıp fazla yağı da temizleyebilir. Bu karışımı hazırlamak için 2 yemek kaşığı karbonat ile 2 yemek kaşığı esmer şekeri bir kaba koyun, ¼’ünü limon suyu ile doldurun. Malzemeleri iyice karıştırın, yüzünüzü yıkayın ve karışımı ıslak cildinize uygulayın. 10 dakika boyunca bekletin ve yüzünüzü ılık su ile yıkayın.

Karbonat ve hindistancevizi yağı

Karbonat ve hindistancevizi yağı karışımı, cildinizi aynı anda hem ölü hücrelerden arındıracak hem de nemlendirecek. Bu karışım, kuru ya da iltihaplı ciltler için idealdir; eşit miktarda karbonat ve hindistancevizi yağı ile kolaylıkla hazırlanabilir.

Cildiniz hassassa, hindistancevizi yağı miktarını ikiye katlamalısınız. Macunu cildinize uygulayın ve birkaç dakika geçtikten sonra ılık su ile yıkayın. Sonuçlara inanamayacaksınız!