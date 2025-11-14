HTHAYAT
Bakım

Bir bakım rutini: Tırnak detoksu

Son birkaç yıldır nail-art ve yeni oje trendleri yüzünden tırnaklar nefes alamaz oldu. Ciltlerin ve saçların yanında artık tırnaklar için de detoks zamanı!

Giriş: 14 Kasım 2025, Cuma 19:00
Güncelleme: 14 Kasım 2025, Cuma 19:00

El ve ayakların bakımlı olması, tırnak bakımı hem sağlık açısından hem de güzellik açısından son derece önemli. Bakımlı görünmek için sürekli oje ile gezmek sağlık açısından çok faydalı değil. Bu yüzden vakit buldukça tırnaklarınızı özgürleştirmek ve onları rahatlatmak gerek.

Ojeleri temizle

İlk önce elinizde ve ayağınızdaki -varsa- ojelerinizi temizleyin. Bu aşamada mümkünse asetonsuz oje çıkarıcı kullanmakta fayda var. Bir ojeyi tırnaklarınızda 3 günden fazla süre tutmayın. Oje sürmeden önce de iki uygulama arasında en az iki gün bırakın. Bu şekilde tırnaklarınızın daha sağlıklı olduğunu göreceksiniz.

Mani-Pedi

Manikür ve pedikürü bir rutin haline getirin. Tırnaklarınızı ayda en az bir kes kısaltmaya özen gösterin. Böylece tırnaklarınız sık sık kırılmaz. Tırnak kenarındaki etleri de mümkün olduğunca çekiştirmeden, koparmadan temizleyin. Bunun için el ve tırnak peeling'lerinden yararlanabilirsiniz. Törpüyü ileri-geri hareketlerle değil, tek tarafa doğru törpüleyin. Böylece tırnaklarınız kat kat açılmaz.

Tırnak banyosu

Ilık suyun içine birkaç damla limon sıkın ve biraz zeytinyağı ekleyin. Tırnaklarınızı bu suyun içinde yaklaşık 15 dakika kadar bekletin. Limon suyu içeriğindeki C vitamini, tırnaklarınızın dayanıklılığını artırırken sürekli oje sürmekten kaynaklanan sararmayı da geçirir. Zeytinyağı ise kütiküllerinizin yumuşamasını sağlar.

Nemlendir

Kütiküllerden kurtulduktan sonra tırnak kenarlarını yoğun bir nemlendirici ile nemlendirin. Tırnaklarınızı da nemlendirmeyi unutmayın. Eğer çabuk kırılıyorlarsa güçlendirici kullanmayı unutmayın.

Koruyucu adımlar

Oje sürmeden önce mutlaka bir baz kat uygulayın. Bu uygulama, tırnaklarınızın ojenin içindeki kimyasallardan etkilenmesini önler. Aynı zamanda ojenin kalıcılığını artırır ve sürekli tazeleme gereği duymazsınız.

