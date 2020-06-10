Günümüzde aile olmak

Bilim insanlarına göre biriyle aile olabilmemiz için aramızda kan bağının bulunması gerektiği söyleniyor. Evet. Bunu kimse inkâr edemez ancak aile olabilmek için sadece kan bağının mı bulunması gerekiyor?

Aile olmak için kan bağı dışında bir de sevgi bağımızın bulunması gerekiyor. Çünkü bir aileyi, aile yapan şey sadece aralarındaki kan bağı değil, sevgi bağıdır da. Fakat ne yazık ki günümüzde aile bağı denilen şey yok olmuş durumda. İnsanların kalplerinde filizlenip büyüyen sevgisizlik tohumları, gün geçtikçe etkisini gözle görülür bir şekilde göstermekte. İnsanlara aile olmanın ne olduğunu unutturmakta.

TÜİK'in 2019 yılı evlenme ve boşanma istatistiklerine göre boşanan çiftlerin sayısı 2018 yılında 143 bin 573 iken, 2019 yılında %8.0 artarak 155 bin 47 oldu. İnsanlar aileleri ile ilgili bir dertleri oldukları zaman çözüm olarak hemen boşanmaya yönelmiş durumda. Kimse neredeyse hiç çözüm yolu aramıyor.

Bir aileyi aile olmaktan çıkaran şey sadece boşanmak değil, aile olmanın ne demek olduğunu unutmamızdan da kaynaklanıyor. Aile dediğimiz şey sadece birlikte yemek yemek ya da gülüp eğlenmek değildir. Aile demek yeri geldiğinde birlikte ağlamak, birlikte sıkılmak, birlikte hareket etmektir. Zorluklar karşısında birlikte savaşmaktır aile olmak. Yeri geldiğinde birlikte yıkılmak ve yıkıldığı yerden yeniden birlikte daha sağlam doğrulmaktır.

Ancak gelin görün ki günümüzde bırakın zorluklara birlikte göğüs germeyi, aile kelimesini duymaktan haz etmeyen insanlar var. Eskiden böyle değildi. Eskiden gerçekten insanlar bir aileydi. Ailesi haksız olsa bile ailesinin yanında olan, ailesi için her türlü zorluğa göğüs geren, her türlü fedakârlığı yapan insanlardan oluşuyordu aileler. Aile kavramı o zamanlarda tam anlamı ile yaşanmaktaydı. Dizilerde aile rolü yapan insanlar bile samimiydi. Şimdiki dizilerde bırakın samimi bir aile ilişkisi görmeyi, kadına şiddetten, ensestlikten başka bir şey göremiyoruz.

Ne zaman bu hale geldik anlayamadım. Eskiden sokak aralarında bir araya gelmiş ailelerin kahkahaları, sohbetleri duyuluyorken şimdilerde sokak aralarında duyulan tek şey araba kornaları oldu. Bir araya gelip, gülüp eğlenen aileler kalmadı. Bunun önüne geçilir mi? İnsanlar yeniden aile olmanın ne demek olduğunu, aile sevgisinin ne kadar güzel ve özel bir şey olduğunu anlarlar mı hiçbir fikrim yok ama aile olmak gerçekten sadece kan bağı ile olmuyormuş. Sevgi olmadan hiçbir şey olmayacağı gibi, ailede olmuyormuş.

Ailemize sahip çıkalım. Ufak tefek meseleleri büyütmeyelim. Zorluklar karşısında kaçmak, boşanmak ya da başkalarını suçlamak yerine o zorluklarla mücadele edelim. Çünkü bu hayatta sağlıktan sonraki en büyük hazinemiz, ailemizdir. Hazinelerimizin kıymetini bilelim. Bu tek bir kişi ile olacak şey değil biliyorum ancak bazen birilerinin harekete geçmesi için başkalarının ilk adımı atması gerekiyor. O ilk adımı başkalarından beklemek yerine siz atın ve ailenizi, aile yapmanın gurur ve mutluluğu ile yaşayın.

Çünkü bu hayat ailemizle güzel.