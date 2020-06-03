Güneş ve Mars karesi kesinleşti

Astrolog Kenan Yasin Bölükbaşı, kesinleşen Güneş ve Mars karesini yorumladı.

Güneş ve Mars karesi kesinleşti
Astroloji
03 Haziran 2020 Çarşamba

Astrolog Kenan Yasin Bölükbaşı, kesinleşen Güneş - Mars karesi için şunları söyledi:

"Başarılı olmak hiç bu kadar önemli olmamıştı, takdir görme isteğimiz büyüyor. Etkisi son günlerde üzerimizdeydi ve birkaç hafta daha bu enerjinin altında kalacağız. 'Odaklandığınız hangi konular var? Önce düşünün' diyor. İlişki, evlilik, tatil, para, çocuk, sınav... Odaklandığınız konu ne ise onu başarılı kılmak için çaba göstermek zorunda kalabileceğimize değinin. Hayal kırıklığına uğramak sizleri daha çok hırslandırabilir. Başarma arzunuz daha çok güdülenebilir fakat eylem gezegeni Mars, Balık burcundaki seyrine devam ediyor olacak. Yani eyleme geçmek yerine eylemleri yüce bir güce teslim etmemiz gerektiğini bizlere öğütlüyor ve ekliyor:


Bu dönemi en iyi şekilde geçirebilmek için gökyüzünün bize söyledikleri:

Bu dönemden en çok dişil burçlar etkilenecek. Boğa, Başak, Oğlak, Akrep, Yengeç ve Balık burçları sizler eyleme geçmeden evvelki kararsızlıklarınızla yüzleşeceksiniz.


Her ne için sabırsızlık gösterirseniz onun sizden git gide uzaklaştığına şahit olursunuz. Siz yakınlaştıkça o sizden uzaklaşır. İşte bu gibi durumlarda önce durmak ve soluklanmak en çok işe yarayan hamledir. Önce cesaretinizi içte toplamalısınız. Hamle yapmadan önce kendinizle yüzleşmelisiniz. Cesaret göstermekten ziyade cesaretsiz görünmekten korkabileceğinizi kendinize hatırlatmalısınız. Siz aslında cesaretlisiniz. İstediğinizi elde etme konusunda kararlısınız fakat yenik düşmek, kendinizi başarısız hissetmek tahammül edemediğiniz bir durum olabilir.


Kabullenişe geçmelisiniz. Sorunlarınızın olumlu ya da olumsuz her iki yönüyle sonuçlar doğurabileceğinin idrakine varmalısınız. Sonrasında ise adım atmak, adımları beklemekten daha çok işe yarayacaktır.


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