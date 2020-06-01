Haziran 2020 - Astrolojik etkiler

Haziran ayında bizi çok önemli iki tutulma bekliyor. Ayrıca Merkür’den sonra Güneş’in ay sonuna doğru Yengeç burcuna geçmesi, Merkür’ün de ay sonuna doğru retro yapacak olması iletişimsel anlamda hızlı başlayan Haziran ayını oldukça yavaşlatacağa benziyor. Ayrıca Ay sonu yaşayacağımız Neptün retrosu ve Jüpiter Pluto’nun retro kavuşumları uzun süredir gündemimizde olan salgın, ekonomi, eğitim ve yolculuklar ile ilgili süreçlerin yeniden değerlendirileceği bir döneme girdiğimize işaret ediyor. Bütün bu etkilere Mars’ın çok etkin olduğu koç burcuna girmesi eşlik edecek ve ay sonundan itibaren daha cesur ve fiziksel olarak daha aktif olduğumuz bir zaman dilimine gireceğiz. Yeniden açılma ve normalleşme süreci yeni normallerle daha aktif bir şekilde sürecek.

İlişkilerde ise belirsizlik ve kafa karışıklığı hala etkin. Venüs, Mars, Güneş kendi aralarında ve Neptün ile zorlayıcı açılar gerçekleştirecekler. İkizler ve Balık etkili bu görünümlerde anahtar sözcükler kaos, hassaslık, huzursuzluk, belirsizlik, alınganlık ve değişkenlik olacak. Fakat ilişkiler konusu dışında Mars’ın bu ay açıları gayet olumlu görünüyor. Enerjimizi verimli bir şekilde kullanacağız, alacağımız riskler ve başlangıçlar ileride olumlu sonuçlar getirecektir.

5 Haziran Ay tutulması 6 ay boyunca sürecek olan bir döngüyü başlatıyor. Önümüzdeki dönemde iletişim, haberleşme, yayın, medya, eğitim ve ulaşım konularına hız kazanıyor. Bir ayağımız sosyalleşmeye çalışıyor fakat diğer ayağımız hala izolasyonda. Sağlık konuları, hastanelerle, kapalı alanlarla ilgili konular hala belirgin konular arasında olacak. Ayrıca tutulma derecesi Venüs ile kavuşum, Mars ile kare ve uzak da olsa Neptün gezegeni ile de kare açı içerisinde. Yani henüz kaos ve belrsizlik pek bitmiş gibi görünmüyor. Oldukça değişken, dinamik bir süreç bizi bekliyor. Sakarlık ve kazalar, şiddet olayları da bu dönemde karşımıza çıkabilecek konulardan. Ülkemiz açısından da sağlık ve hastaneler konuları ön plana çıkacak. Mars’ın sert açıları askeri müdahaleleri gündemimize getirebilir.

21 Haziran tutulmasında da benzer temaları görebiliriz. 11 (insan grupları, sosyalleşme) ve 12. evler (kapalılık, izolasyon) ikileminde gidip gelecek bir güneş tutulması olacak. Yengeç burcunda olduğu için ev, gayrimenkul, aile, ebeveynler konuları ön plana çıkacak. Tutulma haritasının yükselen burcu Aslan’da. Bu da biraz daha güneşli günlerin bizi beklediğini gösteriyor. Son olarak tutulma derecesi çok sıkı bir tölerans’la HAMAL sabit yıldızı ile kavuşumda. HAMAL kendi yolunu takip etmek, bağımsızlıkla ilişkilidir. Sabit yıldızlarl kavuştuğu noktalara her zaman çok güçlü etkide bulunurlar ve anlattıkları konular çok etkili bir şekilde ortaya çıkar. Bu görünüm de artık haziran ayından itibaren bağımsızlaşmaya başlayacağımızın bir göstergesi olacaktır.

Haziran ayındaki önemli görünümler:

3 Haziran Venüs – Mars Karesi: İkili ilişkilerde gerginlikler ve zamanlama problemleri. Ani çıkışlar, duygusal hassaslıklar, sonra pişman olacağımız konuşmalar, ani kararlar.

3 Haziran Güneş – Venüs Kavuşumu: İlişki konularının vurgulandığı günlerdeyiz. Ego ve aşk arasında kalabilir, gurur yapabiliriz. Bu gün ilgi ve övgü beklediğimiz bir gün. Eğer egodan sıyrılabilirsek sevgimizi düzgün ifade edebileceğimiz ve sevildiğimizi hissedeceğimiz günler.

5 Haziran Merkür – Uranüs Altmışlığı: Kafada yanan ampuller, yaratıcı fikirler, yaratıcı konuşmalar veya yazılar.

5 Haziran Yay’da Ay tutulması!

6 Haziran Güneş – Mars Karesi: Egosal çıkışlar, erkek figürleriyle problemler. Seslerin yükselmesi, savaşın abartılması ve pire için yakılan yorganlar.

11 Haziran Güneş – Neptün Karesi: Kendimizi ifade konusunda kafa karışıklıkları yaşayabilir, hedeflerimize gitmekte zorlanabiliriz. Motivasyonumuz bu günlerde biraz düşük, hayatımızda belirsizlikler olabilir. Bu da bir çeşit kimlik bunalımına yol açabilir.

13 Haziran Mars – Neptün Kavuşumu: Aksiyon almakta zamanlama problemleri, uyuşukluk, sakarlık, dalgınlık. Açıyı hayal ettiklerimize kavuşma adına idealist bir kendini adama başlangıcı şeklinde kullanabiliriz.

18 Haziran Merkür retrosu!

19 Haziran Mars – Pluto Altmışlığı: Enerjiyi ve gücü etkin kullandığımız günlerdeyiz. Sezgilerimiz lehimize çalışıyor. İrademiz güçlü. Mars Neptün açısında bahsettiğim idealizmi yakalayabilmemizde destek olan bir açı.

20 Haziran Güneş – Kuzey Ay Düğümü Kavuşumu: İrademizi kendimizi gerçekleştirmek yönünde kullanacağımız şanslı 3-5 gün aralığı.

20 Haziran Mars – Jüpiter Altmışlığı: Girişimlerimiz konusunda şanslı başlangıçlar yapabilir, veya önceden başlattıklarımızın olumlu sonuçlarını alabiliriz. Aksiyonlarımız ve savaşımızda iyimser ve inançlıyız. Rüzgar arkamızda. Haziran’ın ikinci haftası bir ideal uğruna savaş başlatmak için uygun görünüyor.

20 Haziran Güneş Yengeç’te!

21 Haziran Yengeç’te Güneş Tutulması!

22 Haziran Neptün retrosu!

25 Haziran Venüs direkt harekette!

26 Haziran Mars – Kuzey Ay Düğümü Karesi: Bu gün kendimizi gerçekleştirmek yönünde şartları biraz daha zorlamamız gereken günlerden. Bu uğurda tartışma ve gerginlik yaşamamız olası fakat motivasyonumuz yüksek.

28 Haziran Mars Koç’ta!

28 Haziran Mars – Satürn Altmışlığı: Sabırlı ve disiplinli bir şekilde harekete geçiyoruz. Eylemlerimizi sürdürmek ve hedefe giden yolda fazlalıklardan kurtulmak adına güzel günlerdeyiz. Hem rüzgar arkamızda hem ipler elimizde.

30 Haziran Jüpiter – Pluto Kauşumu: Bir süredir bu açının etkisindeydik ve 30 haziran günü açı kesinleşecek. Kavuşumun iki gezegenin de retro olduğu bir durumda gerçekleşiyor olması görünür olaylardan çok içsel süreçler içerisinde olduğumuzu anlatıyor. Dönüşüm ve baskı altında olan hayat felsefelerimiz, bakış açılarımız yeniden değerlendiriliyor. “Yeni Normal”in hayatımıza girmeye başlıyor!

Herkese mutlu ve sağlıklı bir ay diliyorum.