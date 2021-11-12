Grip aşısı yaptırmanızın zamanı geldi mi?

Kışın gribe yakalanmak veya hafif atlatmak istiyorsanız şu an yeni grip aşısını olmak için oldukça uygun bir zaman. Grip ve aşısı hakkında bilmeniz gerekenler ise yazımızda…

Grip aşısı yaptırmanızın zamanı geldi mi?
Sağlık
12 Kasım 2021 Cuma

Kimi zaman hafife alınsa da grip, zaman zaman oldukça ağır hastalıklara yol açabiliyor fakat griple savaşta yalnız değiliz. Her yıl güncellenen aşılarla gribe yakalanmamak veyahut hafif bir şekilde geçirmek mümkün.


Grip ne yapar?

Grip, hastaneye yatışa ve hatta bazen ölüme yol açabilen potansiyel olarak ciddi bir hastalıktır. Grip bazen birkaç gün kendini kötü hissetme anlamına gelebildiği gibi daha ciddi hastalıklara da neden olabilir. Her grip mevsimi farklıdır ve grip insanları farklı şekilde etkileyebilir, ancak her yıl milyonlarca insan grip oluyor, yüz binlerce insan hastaneye kaldırılıyor ve her yıl binlerce ila on binlerce insan griple ilgili nedenlerden ölüyor.


Grip virüsü, bakteriyel pnömoni, kulak enfeksiyonları, sinüs enfeksiyonları ve doğumsal kalp yetmezliği, astım veya diyabet gibi kronik tıbbi durumların kötüleşmesine sebep olabilir. Yıllık mevsimsel grip aşısı, gripten korunmaya yardımcı olmanın en iyi yoludur. Aşılamanın, çocuklarda grip hastalıkları, hastaneye yatışlar ve hatta griple ilişkili ölüm riskini azaltmak da dahil olmak üzere birçok faydası olduğu gösterilmiştir. Grip aşısı olan bazı kişiler yine de hastalanabilirken, grip aşısının hastalığın şiddetini azalttığı çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir.


Çocuklarda grip nasıl geçer?
Çocuklarda grip nasıl geçer?

Grip aşısı kimlere yapılmalıdır?


Grip aşıları ne işe yarar?

Grip aşıları, aşıdan yaklaşık iki hafta sonra vücutta antikorların oluşmasına neden olur. Bu antikorlar, dolaşımdaki influenza virüsleri ile enfeksiyona karşı koruma sağlar. Mevsimsel grip aşıları, araştırmaların önümüzdeki sezonda en yaygın olacağını gösterdiği grip virüslerine karşı koruma sağlamak için tasarlanmıştır.


Grip aşısı neden her yıl yenilenir?

Geçen yıl grip aşısı olmanıza rağmen neden bu aşının tekrar yapılması gerektiğini merak edebilirsiniz. Bunun nedeni, virüsün sürekli olarak mutasyona uğraması ve yeni özellikler edinmesidir. Virüs değiştikçe, aşı da ona bağlı olarak geliştirilerek değişir. Dünya genelinde yıl boyu grip salgınını yakından izleyen merkezler tarafından elde edilen veriler ışığında, her yıl Dünya Sağlık Örgütü tarafından o yıl salgın yapma potansiyeli olan virüs alttürleri belirlenerek buna uygun bir aşı çalışması başlatılır. Bu şekilde geliştirilen yeni aşı ile koruyuculuk sağlanmaya çalışılır.


Ne zaman grip aşısı olunmalı?

Grip salgını genellikle kış aylarında, özellikle Şubat ayında zirve yaygınlığa ulaşır. Kanda koruyucu antikorların oluşması da birkaç hafta sürebileceğinden, grip mevsimi gelmeden önce aşılanmako oldukça önemlidir. Eylül-Ekim aylarında aşılanmanın yapılması oldukça idealken, Kasım ayının ortalarında da koruyucu bir şekilde aşı olabilirsiniz.


Referanslar:

"Why the Flu Vaccine Is Reformulated Every Year". Şuradan alındı: https://www.eastmeadowmedical.com/blog/why-the-flu-vaccine-is-reformulated-every-year

"Key Facts About Seasonal Flu Vaccine" Şuradan alındı: https://www.cdc.gov/flu/prevent/keyfacts.htm


Sağlıklı bir hamilelik için grip aşısı yapılabilir
Sağlıklı bir hamilelik için grip aşısı yapılabilir Hamilelikte grip ve grip aşısı i...
Gribi atlatamayanlara hızla iyileşme önerileri "Bir ay önce grip oldum ama öksü...

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.