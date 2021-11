Grip aşısı yaptırmanızın zamanı geldi mi?

Kimi zaman hafife alınsa da grip, zaman zaman oldukça ağır hastalıklara yol açabiliyor fakat griple savaşta yalnız değiliz. Her yıl güncellenen aşılarla gribe yakalanmamak veyahut hafif bir şekilde geçirmek mümkün.

Grip ne yapar?

Grip, hastaneye yatışa ve hatta bazen ölüme yol açabilen potansiyel olarak ciddi bir hastalıktır. Grip bazen birkaç gün kendini kötü hissetme anlamına gelebildiği gibi daha ciddi hastalıklara da neden olabilir. Her grip mevsimi farklıdır ve grip insanları farklı şekilde etkileyebilir, ancak her yıl milyonlarca insan grip oluyor, yüz binlerce insan hastaneye kaldırılıyor ve her yıl binlerce ila on binlerce insan griple ilgili nedenlerden ölüyor.

Grip virüsü, bakteriyel pnömoni, kulak enfeksiyonları, sinüs enfeksiyonları ve doğumsal kalp yetmezliği, astım veya diyabet gibi kronik tıbbi durumların kötüleşmesine sebep olabilir. Yıllık mevsimsel grip aşısı, gripten korunmaya yardımcı olmanın en iyi yoludur. Aşılamanın, çocuklarda grip hastalıkları, hastaneye yatışlar ve hatta griple ilişkili ölüm riskini azaltmak da dahil olmak üzere birçok faydası olduğu gösterilmiştir. Grip aşısı olan bazı kişiler yine de hastalanabilirken, grip aşısının hastalığın şiddetini azalttığı çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir.

Grip aşısı kimlere yapılmalıdır?

Grip aşıları ne işe yarar?

Grip aşıları, aşıdan yaklaşık iki hafta sonra vücutta antikorların oluşmasına neden olur. Bu antikorlar, dolaşımdaki influenza virüsleri ile enfeksiyona karşı koruma sağlar. Mevsimsel grip aşıları, araştırmaların önümüzdeki sezonda en yaygın olacağını gösterdiği grip virüslerine karşı koruma sağlamak için tasarlanmıştır.

Grip aşısı neden her yıl yenilenir?

Geçen yıl grip aşısı olmanıza rağmen neden bu aşının tekrar yapılması gerektiğini merak edebilirsiniz. Bunun nedeni, virüsün sürekli olarak mutasyona uğraması ve yeni özellikler edinmesidir. Virüs değiştikçe, aşı da ona bağlı olarak geliştirilerek değişir. Dünya genelinde yıl boyu grip salgınını yakından izleyen merkezler tarafından elde edilen veriler ışığında, her yıl Dünya Sağlık Örgütü tarafından o yıl salgın yapma potansiyeli olan virüs alttürleri belirlenerek buna uygun bir aşı çalışması başlatılır. Bu şekilde geliştirilen yeni aşı ile koruyuculuk sağlanmaya çalışılır.

Grip salgını genellikle kış aylarında, özellikle Şubat ayında zirve yaygınlığa ulaşır. Kanda koruyucu antikorların oluşması da birkaç hafta sürebileceğinden, grip mevsimi gelmeden önce aşılanmako oldukça önemlidir. Eylül-Ekim aylarında aşılanmanın yapılması oldukça idealken, Kasım ayının ortalarında da koruyucu bir şekilde aşı olabilirsiniz.

Referanslar:

"Why the Flu Vaccine Is Reformulated Every Year". Şuradan alındı: https://www.eastmeadowmedical.com/blog/why-the-flu-vaccine-is-reformulated-every-year

"Key Facts About Seasonal Flu Vaccine" Şuradan alındı: https://www.cdc.gov/flu/prevent/keyfacts.htm