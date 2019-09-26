İklim hareketinin sembolü: Greta Thunberg

Greta Thunberg kimdir?

Son zamanlarda en çok konuşulan isimlerden biri olan 16 yaşındaki çevre aktivisti Greta Thunberg'un Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'ndeki konuşması ile damga vurdu. Peki Greta Thunberg kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Geçtiğimiz günlerde BM İklim Zirvesi'nde konuşan 16 yaşındaki çevre aktivisti Greta Thunberg, "Benim burada olmamam, okyanusun ötesinde okulda olmam gerek. Sizler ne cesaretle bizden umut bekliyorsunuz. Boş sözlerinizle çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız" sözleriyle herkese cesaret verdi. Hadi gelin kendini biraz yakından tanıyalım...

Greta Thunberg kimdir?

Tam adı Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg olan çevre aktivisti, 3 Ocak 2003 yılında İsveç'te dünyaya geldi. 2018 yılının ağustos ayında iklim değişikliği ile savaşmamız konusunda herkesin dikkatini protestoları ile çekmeyi başardı. "İklim için okul grevi"ni başlatarak dünyanın pek çok yerindeki insanın ilgisini çekti.

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15 Mart 2019 yılında dünyanın dört bir yanındaki 112 ülkeden yaklaşık 1,4 milyon öğrenci grev ve protesto çağrısına yanıt verip, protestoya katıldı. 24 Mayıs 2019'da 125 ülkeden öğrenci içeren, benzer bir etkinlik düzenlendi. Ayrıca Norveç parlamentosunun üç üyesi, Nobel Barış Ödülü için Greta'yı aday gösterdi. Greta, 16 yaşındayken, Time dergisinin kapağında yer aldı.

Kasım 2018'deki bir TEDx konuşmasında Thunberg, ilk olarak sekiz yaşında iklim değişikliğini duyduğunu ve neden bu kadar az şey yapıldığını anlayamadığını söyledi. 11 yaşındayken depresyona girdi ve konuşmayı bıraktı. Daha sonra kendisine asperger sendromu, obsesif-kompulsif bozukluk (OKB), DEHB ve selektif mutizm tanısı konuldu.

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Konuşmasında seçici mutizmi nedeniyle ancak ihtiyaç duyduğu zaman konuşabildiğini ve "şimdi bu anlardan biri" olduğunu; ve "spektrum" da olmanın, "hemen hemen her şey siyah veya beyaz olduğu için" bir avantaj olduğunu söyledi. Thunberg "Protesto etmezsem içimde ölüyormuşum gibi hissediyorum" açıklamasında bulundu.

Greta Thunberg'ın BM İklim Zirvesi'ndeki konuşması

İngiltere'den fosil yakıt kullanmadan yelkenliyle Atlantik Okyanusu'nu geçerek New York'a gelen ve İklim Zirvesi'ne katılan Thunberg, "Benim burada olmamam gerek, okyanusun ötesinde okulda olmam gerek. Sizler ne cesaretle bizden umut bekliyorsunuz. Boş sözlerinizle çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız. Ben yine de şanslı çocuklardan biriyim. İnsanlar ölüyor, ekosistemimiz çöküyor, kitlesel yok oluşla karşı karşıyayız ama siz sadece para ve ekonomik büyümelerinizden bahsediyorsunuz. Buna nasıl cüret edersiniz? Bu ne cesaret. Harekete geçmiyorsanız bu şeytan olduğunuzu gösterir" açıklamalarında bulundu.



Devlet liderlerinin iklim değişikliğini görmezden geldiğini öne süren Thunberg, "Buraya gelip her şeyi yaptığınızı söylüyorsunuz. Bizi hayal kırıklığına uğratıyorsunuz ama gençler artık sizin ihanetinizin farkına vardı. Gelecek nesillerin gözü sizin üstünüzde olacak" ifadelerini kullandı.

Greta'nın siyasi liderlerin bu konudaki yetersizliğini açıkça dile getirmediğini konuşması dünyanın her yerinde izlendi. Ayıca ABD Başkanı Donald Trump'a ters ters baktığı fotoğraf gündem oldu.