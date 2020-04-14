Görüntülü konuşma uygulamaları

Şu sıralar en doğrusu sevdiklerimizi cep telefonlarımız ve bilgisayarlarımız aracılığı ile görmek... Peki görüntülü konuşma yapabilmek için kullanabileceğimiz görüntülü konuşma uygulamaları hangileri?

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En iyi görüntülü konuşma uygulamaları

Skype

Skype oldukça popüler olan bir uygulamadır. İster görüntülü arama yapabilir, isterseniz de görüntü olmadan sadece çağrı yapabilirsiniz. Ücretsiz olan bu uygulama aynı zamanda ücretli sürümü de vardır. Ücretli sürümü sayesinde düyanın herhangi bir yerindeki numarayı nominal bir fiyata arayabiliyosunuz.

 

Spike

Spike, özellikle profesyonel sektör için görüntülü arama ve toplantı imkanları sunuyor. Windows, Mac, iOS ve Android üzerinden kullanılabiliyor. Spike uygulamasını kullanmak için yeni üyelik açmanıza da gerek olmuyor çünkü var olan e-posta hesabınızla entegre oluyor. Bireysel kullanıcılar için ücretsiz olan bu uygulama, profesyonel ekipler için hesap başına belli bir ücret talep ediyor.

 

ICQ

İlk olarak 1996'da piyasaya çıkan bu uygulama ilk başlarda sadece anlık mesajlaşma olanağı sunarken artık günümüzde görüntülü arama olanağı da sunuyor. Görüntülü aramalar ise sadece iki kullanıcı arasında gerçekleşebiliyor. Windows, Android ve iOS üzerinden kullanılabiliyor.

 

Jitsi

Jitsi üzerinden yapılan her görüşme (sesli veya görüntülü) şifrelenerek oluşturuluyor. Aynı anda görüntülü aramaya katılabilecek hesap sayısı için bir sınır bulunmuyor. Bir diğer güzel özelliği de, kullanıcıların hesap açmasına gerek olmadan görüntülü arama yapabilmelerini sağlıyor. Windows, Android, iOS ve Linux üzerinden kullanılabiliyor.

 

EN EĞLENCELİ MOBİL UYGULAMALAR

 

Tox

Tox, görüntülü veya sesli arama, anlık mesajlaşma ve dosya paylaşımı seçenekleri sunuyor. Görüntülü aramalar yalnızca iki kullanıcı arasında gerçekleşebiliyor. Windows, macOS, Linux, Android ve iOS üzerinden kullanılabiliyor.

 

Viber

Bilgisayar üzerinden görüntülü arama yapacaksanız en iyi seçenek Viber uygulamasıdır. Oldukça basit olan arayüzü sayesinde kolay bir kullanım sunuyor. Uygulama tamamen ücretsiz olup dünyada herhangi bir yerdeki kullanıcıyla görüntülü arama yapmanızı sağlıyor. Görüntülü aramanın yanında mesajlaşma imkanı da bulunuyor.

 

Facebook Messenger

Facebook hesabınızla senkronize olan bu uygulama sayesinde Facebook'taki tüm kişilerinizle görüntülü arama yapabiliyorsunuz.

 

WhatsApp

Mesajlaşma için dünyada oldukça popüler olan WhatsApp, götüntülü arama imkanı da sunuyor lakin en fazla 4 kişi ile sınırlı olarak.

  

Google Duo

Bu uygulama sayesinde en fazla 8 kişi ile aynı anda görüntülü arama olanağı sunuluyor. Aynı zamanda kullanıcılara gelen aramaları cevaplamadan önce canlı video akışının önizlemesini görme şansı sunuyor. Android ve iOS üzerinden kullanılabiliyor

 

Wire

Wire uygulamasında anlık mesajlaşma, en fazla 5 kişiye kadar sesli arama ve en fazla 4 kişiye kadar görüntülü arama imkanı bulunuyor. Uygulama üzerinden YouTube, Vimeo, Soundcloud ve Spotify'dan içerik paylaşma özelliği de bulunuyor. Windows, macOS, Android, iOS ve Linux üzerinden kullanılabiliyor.

Wire Red, bir kriz durumunda da iletişim garantisi sunuyor.

 

Line

Line, ücretsiz olarak mesajlaşma ve görüntülü arama imkanı sunuyor. Kişi listenizdeki Line kullanıcılarına resim, video ve sesli mesaj göndermenizi de sağlıyor. Telefon ve bilgisayar üzerinden kullanılabiliyor.

 

WeChat

WeChat, sesli ve görüntülü olarak iki ayrı görüşme imkanı sunuyor. Görüntülü görüşmelerde en fazla 9 kişi sınırı bulunuyor. Android, Windows ce macOS üzerinden kullanılabiliyor.

 

HAMİLELİKTE KULLANILAN TELEFON UYGULAMALARI NELERDİR?

 

Google Hangouts

Görüntülü arama yazılımlarından en iyiler arasında olan Google Hangouts, Gmail sahibi olan kullanıcılar arasında ileti gönderilmesi, sesli ve görüntülü arama imkanları sunuyor. Görüntülü aramalarda en fazla 10 kişi sınırı bulunuyor.

 

Tango

Tango oldukça eski ama bir o kadar da iyi bir görüntülü görüşme uygulamasıdır. Bir diğer sürümü olan Tango2'da kullanıcılar görüntülü arama yaparken aynı zamanda oyun da oynayabiliyor. Telefon ve bilgisayar üzerinden kullanılabiliyor.

 

Free Conference Call

Görüntülü toplantı yapmak için oldukça uygun olan bu uygulama, HD ses ve görüntü ve ekran paylaşımı imkanlarını da ücretsiz olarak sunuyor. Görüntülü aramada kişi sınırı ise 1000 kişi.

 

Zoom.us

Görüntülü toplantı yapmak için yine oldukça uygun ve yaygın bir uygulama olan zoom.us, yüksek görüntü ve ses kalitesi ve ekran paylaşımı imkanlarını ücretsiz olarak sunuyor. Görüntülü aramalar en fazla 40 dakika sürebiliyor, belli bir ücret karşılığı bu süre sınırlamasını kaldırabiliyorsunuz. Bilgisayar, tablet ve telefonlarda kullanılabiliyor.

 

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