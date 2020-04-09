Coranadan sonra dünya

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Coranadan sonra dünya
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Milenyum 2020'de yaşanıyor, dünya düzeni ve sistemi değişecektir. Yerküre hafifleyeceği için daha hızlı dönmeye başlayacak ve tutunamayanlar savrulacaktır.

 

Coronadan sonra Avrupa birliği dağılıp yeni bir güç ortaya çıkar. Avrupa sükunetini koruyarak çalışıp, kalkınır kimse kimseye de saldırmaz. İran, Irak, Türkiye gibi ülkelerde iç savaş olmazsa Avrupa'da hiç olmaz. Parasal düzen buna müsaade etmez ama bolca sağlık sorunu, ekonomik sorunlar olur. Dünyada küresel bir ekonomik sıkıntı olur ama her şey kaldığı yerden devam eder.

 

Hayat normale dönerken, gelişmiş ülkeler yine böyle bir kimyasal ya da biyolojik saldırı olursa ne gibi önlemler alınacağı konusuna odaklanacaklar. Yenilenebilir enerji batılı ülkelerce kullanıma sunulurken, fosil yakıtlar on yıllarca Ortadoğu bloğu ülkelerce kullanılmaya devam edecek, devam ettirilecektir. Dünyada bir savaş olacaksa bu artık top, tüfek, uçak, dron vs. ile yapılmayacaktır. Bu fiziki silahlar yine Ortadoğu'daki devletlerin iç savaşlarında kullanılmaya devam edecektir. Bir ülkeye diz çöktürmek askeri operasyonla değil, biyolojik silah ve ekonomik yaptırımlarla olacaktır. Dünya yavaş yavaş üstün ırk çalışmaları için şekillenecek, çürük elma saydıkları nüfusu kademeli olarak yok edecek yeni sistemler icat edilecektir.

Hayat devam edecek. Bu virüsü icat eden kime ve kimlere zarar verdiyse onlar arasındaki tepişme devam edecek. Olan ezilen ve hiçbir şeyden haberi olmayan milyarlarca insana olacaktır. Doğanın dengesi böyle; güçlü olan kazanır, güçsüz olan elenir. Doğal seleksiyon.

 

Türkiye ekonomisinin sonu gelmek üzere. Ülkenin en büyük gelir kaynağı turizm. Ülkeyi ayakta tutan turizmden bu sene gelir olmayacağı için sonuçlarını eylül, ekim gibi net bir şekilde göreceğiz. Devlet kasasında para olmayacak, üretim duracak, işsizlik had safhaya ulaşacak, insanlar borç içinde karamsarlığa girecek, psikolojiler bozulacak, kimi cinnet geçirecek, kimi hırsızlık yapacak vs. Kötü günler bitti, daha kötü günler yeni başlıyor. Aslında her kriz bir fırsattır. Bu krizden ders alınacak çok şey var.

 

- 14. yüzyıl vebası Batı Avrupa'nın yükselişini sağladı.

- Sarıhumma Amerika'nın büyümesini ve gelişmesini hızlandırdı.

- Afrika sığır vebası, Avrupa'nın Afrikayı sömürgeleştirmesine yol açtı.

- Veba, Çin'deki Ming hanedanlığının sonunu getirdi.

 

Koronavirüs (covid-19) salgını dünya çapında milyonlarca insanın yaşam şeklini önemli ölçüde değiştiriyor ve bu değişimlerin çoğu kalıcı olacak. 

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