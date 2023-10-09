Glutensiz sandviç ekmeği

Karnıyarık otu ve badem unuyla mayalamaya gerek olmadan kolaylıkla yapılan sandviç ekmekleri glutensiz ve vejeteryanlar beslenenler için alternatif lezzet olabilir. Karışımı hazırlarken sert bir hamur elde ediyoruz, pişince pofidik yumuşacık leziz ekmeklere dönüşüyor...

Servis: 2 adet

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 35 - 40 dakika

Malzemeler:

3 tepeleme yemek kaşığı karnıyarık otu tozu

1 tepeleme yemek kaşığı badem unu

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 çay kaşığı çörek otu

1 çay kaşığı susam

3 yemek kaşığı ufalanmış beyaz peynir

1 büyük yumurta

5 yemek kaşığı süt

Üzerlerine;

Susam, çörek otu

Yapılışı:

* Karnıyarık otu tozu, badem unu, kabartma tozu, çörek otu ve susamı karıştırın.

* Yumurtayı çırpın, peynir ve sütü ekleyip karıştırın. Kuru malzemeleri yumurtalı sıvı karışıma ekleyip elinizle yoğurun (sert bir hamur elde ediyoruz). Hamuru iki eşit parçaya bölüp yuvarlayarak üzerlerine hafifçe bastırın ve pişirme kağıdı serilmiş tepsiye yerleştirin, üzerlerine susam ve çörek otu serpiştirin.

* 175 derecede önceden ısıtılmış fırında ekmekler kabarıp kızarana kadar 35 - 40 dakika pişirin.

Not:

* Peynirin tuzu yeterli olduğundan ekstra tuz eklemeye gerek kalmıyor.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...