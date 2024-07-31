Usta tiyatrocu ve oyuncu Genco Erkal, bir süredir kan kanseri ile mücadele ediyordu. Bu sabah saatlerinde Genco Erkal'ın kurucusu olduğu Dostlar Tiyatrosu'nun resmi X hesabından ve Genco Erkal’ın Instagram hesabından Nazım Hikmet'in Veda şiirinin birkaç satırı paylaşıldı.

“Hoşça kalın

dostlarım benim

hoşça kalın!

Sizi canımda

canımın içinde,

kavgamı kafamda götürüyorum.

Hoşça kalın

dostlarım benim

hoşça kalın...

Resimlerdeki kuşlar gibi

dizilip üstüne kumsalın,

mendil sallamayın bana.

İstemez...”

Veda şiirinin dizeleri ile birlikte veda haberini öğrendiğimiz Genco Erkal’ın cenazesi 3 Temmuz Cuma günü Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde gerçekleşecek törenin ardından defnedilecek.

Genco Erkal kimdir?

Genco Erkal, Türk tiyatrosunun en önemli isimleri arasında yer alır. 28 Mart 1938 tarihinde İstanbul'da doğan Genco Erkal İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmasına rağmen, kariyerini tiyatroda sürdürmüştür. Türkiye'de sahne sanatlarının gelişmesine büyük katkılarda bulunmuştur.

Genco Erkal, kariyerine 1957 yılında adım attı ve 1961 yılında kurucusu olduğu Dostlar Tiyatrosu ile tanınmaya başladı. Bu tiyatro topluluğu, Türkiye’de politik tiyatronun öncülerinden biri olmuş ve toplumsal sorunları ele alan birçok önemli eseri sahnelemiştir. Erkal, Bertolt Brecht, Nazım Hikmet, Aziz Nesin gibi yazarların eserlerini sahneye taşımış ve bu eserlerle Türkiye'nin toplumsal ve politik meselelerine dikkat çekmiştir.

Genco Erkal hem klasik hem de modern tiyatro eserlerinde yer almış, aynı zamanda bu eserlerin yönetmenliğini de yapmıştır. “Bir Delinin Hatıra Defteri,” “Yaşamaya Dair – Bursa Cezaevi’nden Mektuplar,” “Kerem Gibi,” ve “Sivas 93” gibi oyunlar, Erkal’ın sahneye koyduğu ve büyük beğeni toplayan eserlerden sadece birkaçıdır. Oyunlarında, insan hakları, özgürlük, adalet ve barış gibi evrensel temaları işlemiş ve bu konularda toplumda farkındalık yaratmaya çalışmıştır.

Sanat hayatı boyunca birçok ödüle layık görülen Erkal, sayısız kez “En İyi Erkek Oyuncu,” “En İyi Yönetmen” ve “Yaşam Boyu Başarı” ödüllerine sahip olmuştur. Hem yurtiçinde hem de yurtdışında önemli festivallerde sahne almış ve büyük bir beğeni toplamıştır.

Genco Erkal, tiyatronun yanı sıra sinema ve televizyon dünyasında da aktif bir isim olmuştur. "At," "Camdan Kalp" ve "7 Yüz" gibi filmlerde rol almış ve bu yapımlarda sergilediği performanslarla da büyük beğeni kazanmıştır.

Manşet fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.