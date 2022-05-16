“Genç HTHayat” haftası başlıyor! Uzmanlarla canlı yayınlar

Belirsizlik… Yaşamı puslu hale getiren, ışığı azaltan, yolu karartan… Belirsizlik haliyle yaşamak ise gençlik yıllarını yaşayan insanlar için bir yük…

Eğitimin, işin ve özel hayatın iç içe geçtiği gençlik yılları, aynı zamanda kendi geleceğini kurgulama dönemi. Dünyanın geleceği ise yine gençlerin sırtına yükleniyor!

Peki pandemiden çıkan genç insanlar, gelecek kurgusu yapmak için hazır mı? “Nasıl bir gelecek?” sorusu neler hissettiriyor? Genç insanların ne tür bir geleceğe, nasıl bir hazırlık içinde olmalarını beklemek gerek? Eski “gereklilikler” hala geçerli mi?

Ümitsizliğe kapılmadan, gerçeklerden de kopmadan, kendi ışığını kullanarak yolunu bulmak, yola çıkabilmek mümkün mü?

Bizce mümkün!

19 Mayıs’ı kutluyoruz! @hthayat’ta canlı yayınlarda buluşalım

Yolunu ararken kendi ışığını kullanmaları için, HTHayat19 Mayıs haftasını gençlere ayırıyor.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için HTHayat tüm kalpleri gençler için atmaya davet ediyor.

“Genç HTHayat” haftası, 16 Mayıs Pazartesi günü @hthayat Instagram hesabında başlıyor!

“Kendi yoluna ışık tutmak”

16 Mayıs Pazartesi günü genç HTHayat editörleri buluşuyor ve kendi hallerini konuşarak genç insan olma durumuna, gençliğin durumuna mercek tutuyor.

Saat: 21:00

“Var olma meselesi”

17 Mayıs Salı günü Uzman Psikolog Kıvılcım Yücelen ile iş, eğitim, aile ve çeşitli ortamların içinde kendilik meselesi, kendini bulup kendin olabilme halleri ve yaşam yolculuğu hakkında konuşuyoruz.

Saat: 16:00

“Kendini inşa etmek”

18 Mayıs Çarşamba günü Koç Altan Özen ile kendi yaşamını inşa etme konusunu koçluk yaklaşımı yardımıyla ele alıyoruz.

Saat: 21:00

“Hayatın gençlik halleri: Şiddetsiz bir iletişim”

19 Mayıs Perşembe günü Şiddetsiz İletişim Gönüllüsü, Avukat Burcu Bağıran ile “Hayatın gençlik halleri: Şiddetsiz bir iletişim kurmak” diyoruz.

Saat: 21:00

“Hafta biterken kalpten kalbe…”

20 Mayıs Cuma günü ise HTHayat editörü Türkan Arasan’ın gençler adına hoş bir sürprizi olacak.

Saat: 21:00

16-20 Mayıs haftasında @hthayat Instagram hesabında buluşalım!