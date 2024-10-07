Gelişim için geri bildirim alma sanatı

Gelişim için geri bildirim alma sanatı
Hayatın Sesi
Giriş: 07 Ekim 2024 13:27
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Nuray Kabut Kılınçarslan

Geri bildirim, kişisel ve profesyonel gelişim sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. İnsanlar olarak, sürekli olarak öğrenme ve büyüme arzusu içindeyiz. Geri bildirim almak, bu büyüme yolculuğunda bize rehberlik eder ve kendimizi geliştirmemiz için gereken ipuçlarını sağlar. Ancak, etkili bir geri bildirim almak için doğru yaklaşım ve stratejiler geliştirmek önemlidir.


Geri bildirimin önemi

Kendini tanıma: Geri bildirim, kendi güçlü ve zayıf yönlerimizi tanımamıza yardımcı olur. Başkalarının bakış açıları, kendimizi daha iyi anlamamıza ve potansiyelimizi keşfetmemize olanak tanır.

Hedef belirleme: Alınan geri bildirimler, hangi alanlarda gelişim gösterilmesi gerektiğine dair net bir yön belirlemeye yardımcı olur. Bu, hedeflerimizi daha somut hale getirir ve ilerleme kaydetmemizi kolaylaştırır.

İletişim ve işbirliği: Geri bildirim alma süreci, başkalarıyla olan iletişimi güçlendirir. Açık bir iletişim ortamı oluşturmak, ekip içinde daha iyi bir işbirliği sağlar ve ortak hedeflere ulaşmayı kolaylaştırır.


Etkili geri bildirim alma stratejileri

Açık olun: Geri bildirim almak, alıcı bir tutum sergilemeyi gerektirir. Eleştirilere açık olmak, gelişiminizi hızlandırır. Olumsuz bir geri bildirimi kişisel bir saldırı olarak görmektense, bir öğrenme fırsatı olarak değerlendirin.

Doğru kişileri seçin: Geri bildirim alacağınız kişileri seçerken, onların uzmanlık alanlarına ve deneyimlerine dikkat edin. Güvenilir ve yapıcı geri bildirim verebilecek kişilerle iletişim kurmak önemlidir.

Açık sorular sorun: Geri bildirim almak istediğiniz konuları net bir şekilde belirleyin ve bu konularda açık uçlu sorular sorun. Örneğin, “Bu proje üzerindeki katkım hakkında ne düşünüyorsunuz?” gibi sorularla geri bildirim alabilirsiniz.

Dinleyin ve not alın: Geri bildirim alırken, dikkatle dinlemek ve not almak, önemli bilgilerin akılda kalmasını sağlar. Geri bildirimi alırken dikkatinizi vermek, karşınızdaki kişinin söylediklerinin değerini artırır.

Teşekkür edin: Geri bildirim veren kişilere teşekkür edin. Onların zamanını ve enerjisini harcadığını unutmamak, gelecekteki geri bildirim alışverişini teşvik eder.

Geri bildirimi değerlendirin: Alınan geri bildirimleri değerlendirin ve hangi adımları atabileceğinizi düşünün. Geri bildirimi bir eylem planına dönüştürmek, gelişiminizi somutlaştırır.

Sonuç olarak

Geri bildirim almak, kişisel ve profesyonel gelişimin anahtarıdır. Bu süreç, kendimizi tanımamıza, hedefler belirlememize ve başkalarıyla daha etkili bir iletişim kurmamıza yardımcı olur. Geri bildirimi etkili bir şekilde almak, sürekli bir öğrenme ve gelişim döngüsünü başlatır. Unutmayın ki, geri bildirim almak cesaret ister; ancak bu cesareti gösterdiğinizde, gelişim yolculuğunuzda önemli bir adım atmış olursunuz.



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