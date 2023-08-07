Frappe tarifi

Yaz sıcaklarında bol buzlu, köpüklü soğuk kahve keyfi yaşamak isterseniz sadece 5 dakikada hazırlayabileceğiniz leziz serinletici içecek...

Servis: 1 büyük bardak

Hazırlama süresi: 5 dakika

Malzemeler:

1,5 tatlı kaşığı granül kahve

1 tatlı kaşığı esmer şeker

2 yemek kaşığı sıcak su

2 - 3 yemek kaşığı süt

7 - 8 küp buz

Yapılışı:

*Granül kahve, esmer şeker ve sıcak suyu büyük bir bardağa alarak el mikseri yardımıyla alttan üste doğru hareketlerle çırpmaya başlayın, köpük oluşmaya başlayınca bir adet buz ekleyerek köpükler bardağın yarısını geçecek gibi çırpmaya devam edin. Köpük bardağın yarısını geçince kalan buzları ve sütü ekleyin.

Kısa bir not;

*Eğer çoklu yapacaksanız miktarları artırarak aynı sırayla blender ile hazırlayabilirsiniz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...