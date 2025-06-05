Fonksiyonel tıp doktorunun wellness trendleri

Wellness (iyi yaşam) bir trend hâline geldi. Wellness kültüründe bu kadar çok trend dolaşırken, neyin gerçekten faydalı olduğunu neyin sadece abartıdan ibaret olduğunu ayırt etmek zor olabilir. Dr. Jaclyn Tolentino’nun deneyimine göre, en iyi wellness uygulamaları, vücudu sürdürülebilir ve kanıta dayalı yollarla destekleyenlerdir.

Dr. Tolentino’nun, son zamanlarda popülerlik kazandığını görmekten heyecan duyduğu bazı wellness trendleri; ki doktor bunların çoğunu kendisinin de uyguladığını, hastalarına önerdiğini ve daha bireyselleştirilmiş, bütüncül bakıma doğru daha büyük bir değişimin parçası olarak gördüğünü belirtiyor:

Metabolik sağlık ve kan şekeri farkındalığı

Giderek daha fazla insan, metabolik sağlığın sadece kilo ya da kan şekeri seviyeleriyle ilgili olmadığını, vücuttaki neredeyse her sistemin temelini oluşturduğunu anlamaya başlıyor. Dengeli kan şekeri; ruh hali, enerji, hormon dengesi, iltihaplanma ve hatta uyku üzerinde etkili. Sadece diyabet için değil, günlük sağlık optimizasyonu için de yemekten sonra yürüyüşler, lif açısından zengin öğünler ve glikoz takibi gibi uygulamaların artışı görülüyor.

Kadın sağlığı ve hormon desteği

Artık menopoz, doğurganlık ve hayatımızın büyük bir kısmını şekillendiren hormonal değişimlerle ilgili daha açık konuşmalar yapılabiliyor. “Katlanmak zorundasın” anlayışının ötesine geçen çözümlere yönelik artan bir ilgi var ve bu da doktor çok memnun ediyor. Dr. Talentino, hormon testlerinden döngü takibine, biyoidentik hormon tedavisinden bitkisel desteklere kadar, kadınların bedenlerini anlamalarına yardımcı olacak her zamankinden daha fazla araç olduğunu söylüyor.

Doğurganlıkla ilgili zorlukları bizzat yaşamış biri olarak, bu trend benim için kişisel bir anlam taşıyor. Fonksiyonel tıp, bütünü görmemizi sağlar; bağırsak sağlığı, detoks yolları, mikro besin dengesi, stres tepkisi gibi faktörlerin hepsi hormon dengesinde rol oynar. Ve en önemlisi, bu yaklaşım sizinle birlikte değişen bir destek sunar; ister hamile kalmaya çalışıyor olun, ister menopoz sürecinden geçiyor olun.

Kızılötesi ve termal terapiler

Kızılötesi saunalar, kırmızı ışık terapisi ve ısıya maruz kalma yeni değil, ancak şu anda büyük bir ilgi görüyorlar; ve bu gayet yerinde. Bu terapiler, ışığın hücresel işlevi etkilediği fotobiyomodülasyon adı verilen daha geniş bir sürecin parçasıdır. Detoksifikasyonu destekleyebilir, kas gerginliğini azaltabilir, dolaşımı iyileştirebilir ve hatta sinir sisteminin düzenlenmesine yardımcı olabilirler.

Farkındalık ve sinir sistemi düzenlemesi

Son yıllarda gördüğüm en güçlendirici değişimlerden biri, sinir sistemi sağlığına yönelik farkındalığın artması oldu. Nefes çalışmaları ve somatik terapilerden, topraklanma egzersizlerine ve vagus siniri uyarımına kadar insanlar artık sinir sistemini düzenlemenin bir kerelik bir şey değil, her gün uygulanması gereken bir alışkanlık olduğunu öğreniyor. Bu pratikler, strese karşı dayanıklılığı artırmak, duyguları işlemek ve dünyayı deneyimlemek açısından büyük önem taşıyor. Sinir sisteminizi düzenlemenin önemi hakkında daha sık şeyler duyuyorsanız, bu boşuna değil; çünkü bu, sağlığınızın temelini oluşturur.

Uyku hijyeni

Kişiselleştirilmiş uyku takip uygulamalarından, fonksiyonel tıpta kortizol ve melatonin ritimlerini ölçen testlere kadar, kaliteli uykunun ne anlama geldiğine dair farkındalık giderek artıyor. Daha da güzeli, kaliteli uykuya ulaşmamıza yardımcı olacak ürünler geliştiren pek çok şirket de var.

Uyku hijyeninde yapılacak küçük değişiklikler, enerji, ruh hali ve hormon fonksiyonlarında büyük iyileşmeler sağlayabilir. Benim favori uyku ürünlerim arasında, beyninize gevşeme zamanı geldiğini işaret eden yatıştırıcı ve uyku dostu kırmızı ampuller ile gece lambaları var. Ayrıca, burundan nefes almayı ve daha iyi oksijen alımını teşvik eden ağız bandı kullanmayı da seviyorum.

Bu araçlar ve daha niceleri, derin ve yenileyici bir uykuyu destekleyen ortamı oluşturmanıza yardımcı olur. Uyku hijyeninde yapacağınız küçük değişiklikler, enerjinizde, ruh hâlinizde ve hormon dengenizde büyük gelişmeler yaratabilir.

Kişiselleştirilmiş sağlık teknolojileri

Giyilebilir teknolojiler büyük ilerleme kaydetti. Artık bilek, parmak ve hatta koldan kalp atış hızı değişkenliği, oksijen doygunluğu, cilt sıcaklığı, uyku döngüleri ve çok daha fazlasını takip edebiliyoruz. Bu tür teknolojiler akıllıca kullanıldığında, vücudunuzun ritimlerine dair gerçek bilgiler sunarak daha kişiselleştirilmiş ve veri odaklı bir sağlık yaklaşımına yönlendirebilir.

Ama tüm bu verileri nasıl kullanacağımız her zaman net değildir. Eğer bu veriler size destekleyici seçimler yapmanızda, örneğin uyku rutininizi ayarlamak ya da dinlenmeye zaman tanımak gibi, yardımcı oluyorsa, harika. Ancak sadece sizi endişelendiren ya da yetersiz hissettiren bir başka faktöre dönüşüyorsa; bu artık “sağlık” değildir. Her şeyi takip edebiliyor olmamız, 7/24 bağlı kalmamız gerektiği anlamına gelmez.

Doktor, kişisel olarak hem bağlantıda olmayı hem de ara vermeyi desteklediğini belirtiyor. Verileri haftalık olarak, ya da size ne zaman uygunsa, senkronize edebilirsiniz ve geri kalan zamanı sadece bedeninizde olarak, sayılara tepki vermeden geçirebilirsiniz.

Dijital detoks ve teknolojiden kopmak

Artık her zamankinden daha fazla bağlantı halindeyiz ve aynı zamanda her zamankinden daha fazla bunalmış durumdayız. Sinir sistemlerimiz sürekli uyarılma modunda olmak ya da haber akışlarını saatlerce kaydırmak için tasarlanmadı.

Topluluk odaklı sağlık merkezleri

Şifa yalnız başına gerçekleşmez. Gördüğüm en ilham verici trendlerden biri, bağlantıyı merkeze alan sağlık alanlarının yükselişi; ister grup dersleri, ister akran destek grupları ya da farklı yöntemleri bir araya getiren entegre bakım merkezleri olsun…

Sonuç olarak

Trendler gelip geçer, ama en iyi sağlık uygulamaları bizi yeniden kendimize ve sağlığın temel taşlarına döndürenlerdir. Sağlıklı yaşam her şeyi yapmak demek değildir. Bu, tükenmişliğe giden en hızlı yoldur. Hastalarımla çalışırken, onların sağlık vizyonunu gerçekten destekleyen şeylere ve günlük yaşamlarında nasıl hissetmek istediklerine odaklanıyoruz. Bu yüzden bunu bir hatırlatma olarak kabul edin: Mesele favori influencer’ınızın ne yaptığı değil. Mesele size neyin iyi geldiği. İşte modası asla geçmesin istediğim trend bu.

Kaynak: Dr. Jaclyn Tolentino. “A Functional Medicine Doctor Shares Her Favorite Wellness Trends, Backed By Science”. Şuradan alındı: https://www.thegoodtrade.com/features/health-and-wellness-trends/. (16.05.2025).