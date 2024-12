2025 wellness trendleri

Yelp Trend Uzmanı ve Tüketici Katılımı Başkan Yardımcısı Tara Lewis, gelecek yıl sağlık dünyasında hangi yeniliklerin “trend” olacağını anlatıyor. İşte Lewis’e göre 2025’in öne çıkan sağlık ve zindelik trendleri:

1- “Ben zamanı” yerine yüz yüze topluluk

Sosyal medyada gezinmeyi ve “bireysel sağlık” uygulamalarını bir kenara bırakıp, gerçek hayatta buluşmalara hazır olun. Görünen o ki ekranlardan uzaklaşmak ve ev dışında yeni bağlantılar kurmamızı sağlamak konusunda büyük bir istek var. İnsanlar artık hem iç mekanlarda hem de dış mekanlarda daha fazla sosyal aktivite keşfetmek ve bu sırada telefonlarından uzak durmak istiyorlar. 2025, ekran süresinin ve bireysel sağlık rutinlerinin yerini yüz yüze bağlantıların aldığı bir yıl olacak gibi görünüyor. Araştırmalar, derin ve anlamlı ilişkilerin, yaşam süresini %50 artırdığını ve sosyal, duygusal, fiziksel sağlık açısından olumlu bir geri bildirim döngüsü yarattığını gösteriyor. Ayrıca, daha sosyal bireylerin bilişsel olarak daha iyi işlev gösterdiği bulunmuş. Yeni bir aktiviteyle uğraşmak mutluluğunuzu, ruh halinizi ve zihinsel sağlığınızı artırabilir.

Bu trendi hayata geçirme yolları:

Bir kulübe katılmayı düşünün: Koşu kulüpleri, kitap kulüpleri gibi… Yoga kulübüne katılarak veya arkadaşlarınızla aylık vizyon panosu oturumları düzenleyerek bunu sağlık rutininize entegre edebilirsiniz. Önemli olan, hangi etkinlik olursa olsun, topluluğun sağlığınız için faydalı olduğunu bilmektir.

2- Bağırsak sağlığı ürünleri

Bağırsak-sağlık bağlantısının önem kazanmasıyla, 2025’te sindirim sağlığı trend olmaya devam edecek. Yelp, kefir ve lahana turşusu gibi fermente gıdalara ve probiyotik soda, kemik suyu gibi içeceklere olan ilgide artış olduğunu belirtiyor.

Bu trendi hayata geçirme yolları:

Kemik suyu içerek ya da probiyotik sodalar stoklayarak bu trende ayak uydurabilirsiniz. Ancak bağırsak sağlığınızı iyileştirmek için çok para harcamanıza gerek yok. Uzmanlar, en iyi yöntemin protein, yağ ve karbonhidrat içeren çeşitli tam gıdalar tüketmek olduğunu söylüyor.

3- Dopamin menüsü

2025, mutluluğa öncelik verilen bir yıl olacak. Verilere göre, insanlar dikiş kursları, şarkı yazma dersleri ve hatta demircilik programları gibi keyifli hobilere yöneliyor.

Bu trendi hayata geçirme yolları:

Kendi “dopamin menünüzü” oluşturabilirsiniz. Bir restoran menüsü gibi, bu listeyi “başlangıçlar”, “ana yemekler” ve “tatlılar” gibi bölümlere ayırarak her birine mutluluk veren aktiviteleri ekleyin. Yürüyüş yapmak, favori müziğinizi dinlemek, kahve içmek gibi sizi mutlu eden şeylerle başlayabilirsiniz. Amaç, bir sonuca ulaşma hedefi olmayan, yalnızca keyif almayı amaçlayan aktiviteleri artırmaktır.

4- Sağlık kampları

Sağlık deneyimleri, daha sıra dışı girişimlerle yeni bir anlam kazanıyor. Fitness kampları, doğum sonrası kamplar ve inzivalar gibi insanların zihin ve bedenlerini iyileştirmek için daha fazla yatırım yapmak istediğini gösteriyor.

Bu trendi hayata geçirme yolları:

Bütçe dostu bir sağlık kampına katılmayı düşünün veya yıllık tatilinizi zihin ve beden sağlığını destekleyecek bir yere yönlendirin. Eğer hafta sonu kaçamağı için zamanınız veya bütçeniz yoksa, evde bir “sağlık tatili” planlayabilirsiniz. Teknolojiden uzaklaşarak, besleyici gıdalar yiyerek, günlük tutarak veya yoga yaparak kendinize zaman ayırabilirsiniz.

Referanslar:

Tara Lewis, “A Trend Expert Shares How Wellness Will Change in 2025”, https://theeverygirl.com/wellness-trends/