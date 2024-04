Dirty wellness nedir?

Gerçek sağlıklı yaşam, kişinin bedeni ve zihniyle olumlu bir ilişki geliştirmesiyle ilgilidir. Günümüzde sağlıklı yaşamın gösterişli versiyonları sunulduğundan, sağlığınızı ve refahınızı artırmanın 7/24 kendinize verdiğiniz bir söz olduğunu düşünecek hale gelmeniz oldukça doğal. Çoğu insan kusursuz sağlıklı yaşama erişemez de zaten. Herkes için gri alanların olduğunu bilmek bizi dirty wellness akımına götürüyor.

Bütünsel sağlık ve beslenme koçu Joan Abebe, "Sağlıklı yaşam çok kişisel bir yolculuk ve herkese uyan tek bir yaklaşım herkeste yankı uyandırmıyor" diyor. "Aşırı katı bir yaklaşım, istemeden de olsa strese ve başarısızlık duygularına katkıda bulunabilir. Bana göre gerçek wellness, kişinin bedeni ve zihniyle esneklik ve kendine şefkat içeren olumlu bir ilişki geliştirmesidir.”

Hamburger yemeyi seven sadık bir pilatessever olabilirsiniz; sabahları smoothie içebilir ve akşamları da arkadaşlarınızla bir kova patlamış mısırı bitirebilirsiniz. Gerçek sağlık, kısıtlama veya mükemmellik değildir; sizin için işe yarayan bir dengeyi bulmakla ilgilidir.

Sağlıklı yaşamın bazı yönleri gerçekten çekici olabilirken, bazıları çekici gelmeyebilir. Joan şunları ekliyor: "Biyo-bireyselliğe, yani bir kişi için işe yarayan şeyin bir başkası için uygulanabilir ya da uygun olmayabileceği fikrine sıkı sıkıya inanıyorum." "Müşterilerime sık sık sağlıklı yaşamın son derece kişisel bir yolculuk olduğunu hatırlatırım ve kendilerine uygun gelen uygulamaları seçip, uymayanları bir kenara bırakmanın kesinlikle sorun olmadığını anlatırım."

Bu akımdaki önemli nokta: "Sağlık, katı kurallar veya kısıtlayıcı önlemlerle ilgili değil, daha ziyade yaşamınızı iyileştiren sürdürülebilir alışkanlıklar yaratmakla ilgilidir. Bu, bilinçli yemek yemekten uykuyu önceliklendirmeye veya stresi azaltan aktiviteleri birleştirmeye kadar her şey anlamına gelebilir. Bu yetkilendirmeyle ilgili, kısıtlamayla değil."

Dolayısıyla bir dahaki sefere sağlıklı yaşam rutininize bağlı kalma konusunda endişeleniyorsanız, bu çizgileri biraz bulanıklaştırmanın sorun olmadığını unutmayın.

Referans: Fiona Ward. "'Dirty wellness' is the balanced, guilt-free approach to health we could all benefit from". Şuradan alındı: https://www.glamourmagazine.co.uk/article/dirty-wellness. (9 Aralık 2023).