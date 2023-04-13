Fırınlanmış pancarlı semizotu salatası

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pancar fırınlama süresi: 30 dakika

Malzemeler:

300 gr semizotu

1 yeşil elma

2 orta boy pancar

1 portakal

2 yemek kaşığı kaju fıstığı

100 gr beyaz peynir

Sosu için:

Yarım limon suyu

1 limonun rendelenmiş kabuğu

1 yemek kaşığı nar ekşisi

1 tatlı kaşığı kuru reyhan

1 tatlı kaşığı kavrulmuş susam

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Yapılışı:

*Semizotunu yıkayıp saplarından ayıklayarak büyük bir kaseye aktarın. Elmanın çekirdeklerini çıkartıp küp küp doğrayın, fırınlanmış pancarları da aynı şekilde doğrayın (ayrıntı tarif sonunda).

*Portakalın kabuğunu soyup segmentlerinden ayırın (kalan bölümün suyunu sos kasesine sıkın).

*Sos malzemelerini portakal suyuna ekleyip karıştırın.

*Doğranmış elma, pancar, portakal dilimleri ve kaju fıstığını semizotuna ilave edin, sosu da üzerine gezdirip karıştırın. En son doğranmış peyniri ekleyip karıştırın.

Pancarları fırınlama yöntemi:

*Pancarları önce fırın kağıdı, sonra folyo ile kaplayıp 190 derecede önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 30 dakika pişirin. Fırından çıkardıktan sonra ilk sıcaklığı geçince dilediğiniz gibi doğrayın.

Kısa bir not:

*Kaju fıstığı yerine ceviz, yer fıstığı veya dolmalık fıstık kullanabilirsiniz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...