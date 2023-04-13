Fırınlanmış pancarlı semizotu salatası

Fırınlanmış pancar ve semizotuna çok yakışan elma, peynir, fıstık ve nar ekşili sağlıklı ve leziz salata... Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden...

Fırınlanmış pancarlı semizotu salatası
Yaşam
Giriş: 13 Nisan 2023 14:24
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Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pancar fırınlama süresi: 30 dakika


Malzemeler:

  • 300 gr semizotu

  • 1 yeşil elma

  • 2 orta boy pancar

  • 1 portakal

  • 2 yemek kaşığı kaju fıstığı

  • 100 gr beyaz peynir

Sosu için:

  • Yarım limon suyu

  • 1 limonun rendelenmiş kabuğu

  • 1 yemek kaşığı nar ekşisi

  • 1 tatlı kaşığı kuru reyhan

  • 1 tatlı kaşığı kavrulmuş susam

  • 1 çay kaşığı tuz

  • Yarım çay bardağı zeytinyağı




Yapılışı:

*Semizotunu yıkayıp saplarından ayıklayarak büyük bir kaseye aktarın. Elmanın çekirdeklerini çıkartıp küp küp doğrayın, fırınlanmış pancarları da aynı şekilde doğrayın (ayrıntı tarif sonunda).

*Portakalın kabuğunu soyup segmentlerinden ayırın (kalan bölümün suyunu sos kasesine sıkın).

*Sos malzemelerini portakal suyuna ekleyip karıştırın.

*Doğranmış elma, pancar, portakal dilimleri ve kaju fıstığını semizotuna ilave edin, sosu da üzerine gezdirip karıştırın. En son doğranmış peyniri ekleyip karıştırın.


Pancarları fırınlama yöntemi:

*Pancarları önce fırın kağıdı, sonra folyo ile kaplayıp 190 derecede önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 30 dakika pişirin. Fırından çıkardıktan sonra ilk sıcaklığı geçince dilediğiniz gibi doğrayın.


Kısa bir not:

*Kaju fıstığı yerine ceviz, yer fıstığı veya dolmalık fıstık kullanabilirsiniz.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...



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