Fırınlanmış pancarlı semizotu salatası

Servis: 4 kişilik
Hazırlama süresi: 15 dakika
Pancar fırınlama süresi: 30 dakika
Malzemeler:
- 300 gr semizotu
- 1 yeşil elma
- 2 orta boy pancar
- 1 portakal
- 2 yemek kaşığı kaju fıstığı
- 100 gr beyaz peynir
Sosu için:
- Yarım limon suyu
- 1 limonun rendelenmiş kabuğu
- 1 yemek kaşığı nar ekşisi
- 1 tatlı kaşığı kuru reyhan
- 1 tatlı kaşığı kavrulmuş susam
- 1 çay kaşığı tuz
- Yarım çay bardağı zeytinyağı
Yapılışı:
*Semizotunu yıkayıp saplarından ayıklayarak büyük bir kaseye aktarın. Elmanın çekirdeklerini çıkartıp küp küp doğrayın, fırınlanmış pancarları da aynı şekilde doğrayın (ayrıntı tarif sonunda).
*Portakalın kabuğunu soyup segmentlerinden ayırın (kalan bölümün suyunu sos kasesine sıkın).
*Sos malzemelerini portakal suyuna ekleyip karıştırın.
*Doğranmış elma, pancar, portakal dilimleri ve kaju fıstığını semizotuna ilave edin, sosu da üzerine gezdirip karıştırın. En son doğranmış peyniri ekleyip karıştırın.
Pancarları fırınlama yöntemi:
*Pancarları önce fırın kağıdı, sonra folyo ile kaplayıp 190 derecede önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 30 dakika pişirin. Fırından çıkardıktan sonra ilk sıcaklığı geçince dilediğiniz gibi doğrayın.
Kısa bir not:
*Kaju fıstığı yerine ceviz, yer fıstığı veya dolmalık fıstık kullanabilirsiniz.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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