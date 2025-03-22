Filiz Akın vefat etti

Türk sinemasının efsane isimlerinden oyuncu Filiz Akın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sol kulağının üst tarafındaki kanserli doku sebebiyle tedavi altında olan Akın'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu.

Filiz Akın'ın vefatı

Kültür ve Turizm Bakanı, sosyal medya hesabında taziye mesajı yayınladı:

"Türk sinemasının çok değerli isimlerinden Filiz Akın'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik.

Yeşilçam’ın zarafeti ve asaletini temsil eden, sanat hayatı boyunca pek çok unutulmaz yapımda rol alarak sinemamızın gelişimine büyük katkılarda bulunan Filiz Akın, sanatseverlerin gönlünde her zaman özel bir yer edindi.

Yeşilçam’ın “dört yapraklı yoncası”ndan biri olarak, sanat dünyamıza kattığı eşsiz değer ve unutulmaz eserleriyle daima hatırlanacaktır.

Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Mekânı cennet olsun."

Filiz Akın'ın cenazesi

Türk sinemasının önde gelen isimlerinden Filiz Akın'ın cenazesiyle ilgili detaylar merak edilirken, eşi Sönmez Köksal şu mesajı yayınladı:

"Sevgili eşim, hayat arkadaşım Filiz'i (Akın Köksal) uzun süren bir hastalık sonucu 21 Mart gecesi kaybettim. Vasiyeti uyarınca her türlü dini vecibeler yerine getirilerek en yakın aile mensupları tarafından bugün Aşiyan'da toprağa verildi. Sevenlerinin başı sağolsun..."

Filiz Akın'ın sosyal medya hesabında, eşi Sönmez Köksal'ın ilk evliliğinden olan kızları Gizem Göksal Yahi ve Turna Nebioğlu tarafından yayınlanan vefat ilanında şöyle ifade edildi:

"Babamız Sönmez Köksal'ın sevgili yol arkadaşı, Karim Yahi ve Osman Nebioğlu'nun değerli Filiz'i, İris ve Yasmin'in biricik nenesi; bizlerden sevgisini, ilgisini hiç esirgemeyen, her zaman kucaklayıcı ve yol gösterici olan, çok sevip saydığımız Filizimiz, Filiz Akın Köksal'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Merhumeye Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine başsağlığı dileriz."

Filiz Akın için sosyal medyada verilen vefat ilanında, ünlü oyuncunun anısını yaşatmak isteyenlerin Türk Eğitim Derneği'ne bağış yapılabileceği belirtildi.

(Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.)