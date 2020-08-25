Fas mutfağının özellikleri nelerdir?

Fas mutfağı özelliklerini merak edenlere özel... Şef Özlem Mekik Fas mutfağını tanıttı, Fas mutfağının en bilinen yemeklerinden birinin tarifini verdi!

Fas mutfağının özellikleri nelerdir?
Yaşam
25 Ağustos 2020 Salı

Çok renkli ve bohem ülkelerden biri olan Fas; tarihsel mirası, egzotik çarşıları, özgün mimarisi, doğal güzellikleri ve baharatlı tatları ile çok zengin bir ülke. Birçok kültürden harmanlanan Fas mutfağı; adeta renklerinin tabağa yansıması gibi. Et, balık ve sebze Fas mutfağının temelini oluşturuyor. Fas mutfağının en önemli özelliği tuz ile şekeri bir arada kullanması. Bunun dışında et olarak koyun, kuzu, dana, tavuk, deve ve tavşan etinin yanında deniz ürünleri de oldukça sık kullanılıyor. Mutfakta birçok malzemenin kullanılması aynı tür yemeklerin farklı ürünlerle yapılabilmesini ve bu durumda menülerin inanılmaz genişlik kazanmasını sağlıyor.


Baharat vazgeçilmez bir aroma

Limon turşusu, soğuk sıkma ve doğal sıkma zeytinyağları, kuru meyveler ve ağır baharatlar bu mutfağın ana maddesi. Mutfakta sıkça kullanılan baharatlar arasında safran, zencefil, nane, kimyon, zerdeçal, anason, karabiber, acı biberler, susam ve kişniş geliyor. Çöllerle kaplı olan Fas, Akdeniz boyunca uzanan sahilleri, geleneksel yaşamla modern dünyayı bir araya getiriyor. Güçlü aromalı baharatları, okyanustan gelen taze deniz ürünleri, Afrika’nın sıcağında olgunlaşan lezzetli hurmaları, sebzenin bin bir çeşidiyle yapılan güveçte pişen yemekleri ile bilinen Fas mutfağı, bizim yemek kültürümüze çokta yabancı sayılmıyor. Fas’a yolunuz düşerse yerel lezzetleri tatmaktan asla çekinmeyin.





Fas mutfağından bir tarif: Harira

Harira yemeği için malzemeler (4 Kişilik):

  • 1 su bardağı nohut

  • 1,5 yemek kaşığı tereyağı

  • 300 gr kuzu eti, kuşbaşı doğranmış

  • 1 adet soğan

  • 5 adet domates

  • 2-3 dal taze kereviz sapı

  • 2 yemek kaşığı doğranmış maydanoz

  • Yarım tatlı kaşığı toz zencefil

  • Yarım tatlı kaşığı toz zerdeçal

  • Yarım su bardağı yeşil mercimek

  • 2 adet yumurta sarısı

  • Yarım limonun suyu

  • Tuz

  • Karabiber

Harira yemeği nasıl yapılır?

1- Nohutları dilerseniz 1 gece önceden suya yatırabilir veya kullanmadan önce 1 lt suyun içerisinde yarım saat kadar haşlayabilirsiniz. Soğanı yemeklik olacak şekilde kıyın. Domateslerin kabuklarını soyun ve yemeklik doğrayın. Kereviz saplarını ince kıyın.


2- Tereyağını bir tencere veya güvece alın. Yağ eriyip ısınınca etleri ilave edin ve etler kahverengi oluncaya kadar kavurun. Domates, kereviz sapları, maydanoz, baharatlar, tuz ve karabiberi ilave edin ve 2 dakika kadar kavurun. Ardından bu karışımın üzerine 7.5 su bardağı su ilave edin. Ve nohutlarla birlikte mercimekleri yemeğe ekleyin.


3- Kaynamaya bırakın. Kaynamaya başlayınca üzerinde oluşan köpüğü sürekli olarak alın. 10 dakika kadar yüksek ateşte kaynattıktan sonra 2 saat kadar kısık ateşte pişirin. Ara ara kontrol edin ve gerekirse tuz, karabiber ekleyin.


4- 2 yumurta sarısı ve limon suyunu ayrı bir kabın içerisinde çırpın. Daha sonra bu karışımı yemeğe ilave edin. Burada dikkat etmeniz gereken nokta yumurtalı karışım yemeğe ilave edilirken yemeğin sürekli karıştırılıyor olmasıdır. Yumurta sarılarını ilave ettikten sonra tencereyi hemen ateşten alın ve dışarıda 5 dakika kadar sürekli karıştırın. Yumurta sarıları yemeğe hafif koyu bir kıvam vermiş olacaktır.


5- Yemeğinizi sıcak olarak servis edin.


*Harira bir yemek gibi dolu dolu görünse de aslında Harira Fas mutfağında çorba olarak tüketilir. Dilerseniz içerisine tel şehriye ilave edebilirsiniz.

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